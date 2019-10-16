с чего всё началось

В 2020 году средний размер ежемесячной выплаты на первого и второго ребенка станет больше на 7,1 процента и составит 12 тысяч рублей. В текущем году ее средний размер - 11,2 тысячи. Об этом сообщает пресс-служба Минтруда.

В Минтруде разъяснили, как вырастут детские пособия в 2020 году

Общество «Газпрому» отключили иностранную технику через спутник Австрийские компрессоры LMF, которые ранее закупал «Газпром», были принудительно отключены через спутник.

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Политика ФРГ и Франция ожидают от нормандского саммита прогресса по Донбассу Германия и Франция ожидают, что в рамках проведения встречи лидеров стран нормандского формата будет достигнут прогресс в решении конфликта в Донбассе.