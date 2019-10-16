Экономика
Российская газетаВ Минтруде разъяснили, как вырастут детские пособия в 2020 году
В 2020 году средний размер ежемесячной выплаты на первого и второго ребенка станет больше на 7,1 процента и составит 12 тысяч рублей. В текущем году ее средний размер - 11,2 тысячи. Об этом сообщает пресс-служба Минтруда.
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В 2020 году общий объём средств федерального бюджета, предусматриваемых на реализацию федерального проекта «Финансовая поддержка семей при рождении детей», увеличится на 24,3% и составит 527,9 млрд рублей, — цитирует министра труда и соцзащиты Максима Топилина его пресс-служба.News.ru08:57
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