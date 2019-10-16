с чего всё началось

Средний размер ежемесячной выплаты на первого и второго ребенка увеличится в 2020 году на 7,1% — до 12 тыс. рублей. Об этом сообщает 16 октября пресс-служба Минтруда. В 2012 году выплаты в среднем составляют 11,2 тыс. рублей.

В России выплата на первого и второго ребенка вырастет в 2020 году

Политика Партия Качиньского получит более половины мест в сейме Польши Правящая в Польше партия Ярослава Качиньского «Право и справедливость» (PiS) по итогам парламентских выборов получит более половины мест в сейме страны (нижняя палата парламента), передает РИА Новости.

Происшествия В Москве таксист ударил пассажира ножом и ограбил его Как сообщает ТАСС, в среду, 16 октября, в районе дома 10 по Тестовской улице преступник нанес пассажиру ножевое ранение, забрал его вещи и деньги, а затем скрылся на такси.

Политика Премьер Украины объяснил посещение концерта ультраправой группы Премьер-министр Украины Алексей Гончарук признался, что пришел на концерт ультраправой украинской группы «Сокира Перуна» из уважения к ветеранам силовых структур.

Наука Коалы открыли миру геномный иммунитет «Заражение KoRV-A зародышевой линии коалы продолжается, и можно следовать за эволюцией генома в режиме реального времени»,— восторгается Уильям Тюркауф, профессор Массачусетской медицинской школы, ведущий автор исследования.

Музыка Билли Айлиш обокрали во время концерта Во время концерта Билли Айлиш в Остине в столице Техаса на музыкальном фестивале Austin City Limits у певицы украли кольцо.

Авто Двойной багажник получил Lada Largus В Сети появились снимки универсала Lada Largus с двойным багажником объемом 0,8 куб. м. Модернизированный 2-секционный навесной багажник стоимостью 55 тыс. рублей получил название Shuttle Box.

Шоу-бизнес Ольга Серябкина высказалась о романе с Максимом Фадеевым В YouTube-шоу «Осторожно, Собчак!» ведущая решила во что бы то ни стало получить правдивый ответ на вопрос, действительно ли продюсер Максим Фадеев и его подопечная Оля Серябкина не первый год скрывают свои отношения.

Политика Источник сообщил о неофициальных переговорах РПЦ и Элладской церкви Элладская православная церковь и Русская Православная Церковь неофициально обсуждают способ урегулировать кризиса, возникшего в православии в связи с предоставлением томоса об автокефалии Украине и в отношениях двух церквей в связи с заседанием архиерейского собора Греческой церкви, сообщил РИА Новости источник в церковных кругах.

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Общество Ягудин опубликовал первое фото Тотьмяниной после операции Олимпийский чемпион по фигурному катанию Алексей Ягудин опубликовал в инстаграме первую фотографию супруги Татьяны Тотьмяниной после операции в московском онкоцентре, передает сайт телеканала "360".

Общество Авиакомпания S7 получила допуск на полеты в Грузию Федеральное агентство воздушного транспорта (Росавиация) выдала авиакомпании "Сибирь" (S7) допуск на полеты в Кутаиси, но сможет его реализовать только после официального восстановления воздушного сообщения с Грузией.

Политика Трамп назвал позитивной возможную помощь России в защите курдов Президент США Дональд Трамп считает, что помощь со стороны России в защите сирийских курдов привела бы к положительному развитию событий.