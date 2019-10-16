Экономика
REGNUMВ России выплата на первого и второго ребенка вырастет в 2020 году
Средний размер ежемесячной выплаты на первого и второго ребенка увеличится в 2020 году на 7,1% — до 12 тыс. рублей. Об этом сообщает 16 октября пресс-служба Минтруда. В 2012 году выплаты в среднем составляют 11,2 тыс. рублей.
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с чего всё началось
В 2020 году общий объём средств федерального бюджета, предусматриваемых на реализацию федерального проекта «Финансовая поддержка семей при рождении детей», увеличится на 24,3% и составит 527,9 млрд рублей, — цитирует министра труда и соцзащиты Максима Топилина его пресс-служба.News.ru08:57
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