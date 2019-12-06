Экономика
РИА НовостиВ России выплатили первые компенсации дольщикам долгостроев
В России заработал новый механизм восстановления прав участников долевого строительства: Фонд защиты прав дольщиков выплатил первые компенсации за брошенные недобросовестными застройщиками дома, говорится в сообщении пресс-службы фонда.
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Сумма возмещения, как правило, больше, чем стоимость договора долевого участия, так как расчет производится, исходя из рыночной цены за квадратный метр равнозначного жилья на первичном рынке. В Саратове компенсация в среднем на 35% выше стоимости ДДУ.
— Олег Говорун, российский политикРоссийская газета 06 декабря в 13:03
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