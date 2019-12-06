Общество

Аргументы и ФактыАргументы и ФактыВ России выплатили первые компенсации обманутым дольщикам

В России заработал новый механизм восстановления прав участников долевого строительства, согласно которому обманутые дольщики получат компенсационные выплаты. Об этом сообщили в пресс-службе Фонда защиты прав дольщиков. Первыми денежное возмещение получили дольщики Саратовской области.
Читать в источнике
Комментировать

Подробнее о событии

Новый механизм восстановления прав дольщиков заработал в России

Интерфакс10:31

Володин потребовал перестать «бросать людей жить на пустыре»

СаратовБизнесКонсалтинг09:50

Володин дольщикам «Капитель 2002»: жулья много вокруг!

КП - Саратов09:11

Володин: Проблему обманутых дольщиков надо решить как можно быстрее

Четвертая Власть08:24

Вячеслав Володин пообещал направить сомнительный прокурорский законопроект об обманутых дольщиках на проверку «куда положено»

Версия-Саратов09:19

Вячеслав Володин в Саратове: «Нам надо избавиться от жуликов и защитить людей»

Взгляд-инфо08:42

Спикер Госдумы оценил отклонение саратовскими депутатами прокурорского закона

Регион 6409:45
Показать все источники
Автоматически обработан 7081 источник, обновлено в 16:30, Ашберн
Общество

Производители порошков ответили на обвинения ФАС

Выяснилось, что товары Lindt, Persil и Ariel на российском рынке отличаются по составу, качеству, а также условиям использования по сравнению с европейскими аналогами.
Газета.Ru 04 декабря в 17:27
Общество

Лидер "Ногу свело!" заявил о "деградирующей российской нации"

Максим Покровский, уехавший жить в США, рассказал в интервью порталу 66.ru о переезде, отношении к россиянам и концертам на родине.
РИА Новости 07:50
Футбол

«Зенит» дома разгромил «Динамо»

Советский спорт 13:27
Фигурное катание

Российская фигуристка побила свой мировой рекорд в финале Гран-при

Российская фигуристка Алена Косторная заняла первое место по итогам короткой программы в финале Гран-при в итальянском Турине.
Lenta.ru 14:50
Общество

Ангела Меркель впервые посетила Освенцим

Канцлер Германии Ангела Меркель в пятницу впервые прибыла в музей на месте бывшего нацистского концлагеря Аушвиц-Биркенау в Освенциме, сообщает Польское агентство печати.
ТАСС 05:23
Происшествия

На авиабазе ВМС США во Флориде произошла стрельба

ТАСС 10:11
Политика

Зеленский попал на обложку журнала Time

Фотография президента Украины Владимира Зеленского размещена на обложке нового выпуска журнала Time.
News.ru вчера в 11:30
Происшествия

Задержан глава ОПГ, причастной к убийству главы центра «Э» Ингушетии

RT на русском 05:14
Политика

На Украине объявили о подготовке «марша на Крым»

Участники запрещенного в России Меджлиса крымскотатарского народа намерены организовать шествие с территории Украины в Крым.
РБК 12:48
Происшествия

Суд вынес приговоры еще трем фигурантам «московского дела»

Ведомости 13:00
Музыка

Максим Фадеев презентовал своих новых артистов

Продюсер Максим Фадеев представил новых артистов лейбла MALFA. Об этом он сообщил на личной странице в социальной сети Instagram.
Вечерняя Москва 12:35
Шоу-бизнес

36-летняя певица МакSим выходит замуж

Сегодня же стало известно, что Марина действительно выходит замуж.
Вокруг ТВ 14:57
Политика

МИД: новые санкции США против России не останутся без ответа

В МИД подчеркнули, что такие действия США "не останутся без ответа". Ранее американская сторона ввела новые санкции против России.
Газета.Ru 12:15
Гаджеты

Apple выпустит пять iPhone в 2020 году

Авторитетный инсайдер Мин-Чи Куо (Ming-Chi Kuo) заявил о планах Apple выпустить в 2020 году пять iPhone.
Lenta.ru 08:04
Происшествия

Экс-жена хоккеиста НХЛ опубликовала видео похищения своих детей

РИА Новости 06:48
Общество

«Роскосмос» ответил на прогноз о крахе России как космической державы

РИА Новости 04 декабря в 09:19
Происшествия

Посольство РФ в Лондоне выясняет обстоятельства гибели Обретецкого

Посольство РФ в контакте с британской полицией выясняет обстоятельства гибели в ДТП бизнесмена, владельца группы компаний "Магнат" Дмитрия Обретецкого и гражданскую принадлежность бизнесмена, и готово оказать родственникам погибшего необходимое содействие в случае их обращения, заявил РИА Новости представитель дипмиссии.
РИА Новости 14:42
Энергетика

Новак спрогнозировал стабильные цены на топливо в России

Министр энергетики России Александр Новак заявил, что к октябрю 2019 года топливный рынок страны стабилизировался, а рост цен на топливо гораздо ниже темпов инфляции - 2,7% с начала года против 3,7-4%.
Газета.Ru 01:03
Политика

Порошенко предложил построить стену на границе с Россией

Бывший украинский президент Петр Порошенко заявил, что Киеву необходимо строить стену на границе с Россией, а не с Донбассом.
Газета.Ru 13:58
Спорт

Пятая победа подряд: сборная России по гандболу обыграла Швецию

Сборная России по гандболу обыграла Швецию и вышла в следующий раунд чемпионата мира с первого места в группе.
Don24 08:33
Политика

Зеленский рассчитывает на конкретные результаты от встречи с Путиным

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что рассчитывает на конкретные результаты встречи с российским лидером Владимиром Путиным в Париже.
RT на русском 15:32
Футбол

Семин рассказал, чему «Локомотив» научил разгром в Туле

Первый тайм в принципе не предвещал такого.
Спорт-Экспресс 14:12
Космос

Первый запуск американского корабля Starliner к МКС отложили

Первый запуск к Международной космической станции (МКС) американского корабля Starliner без экипажа, планировавшийся на 17 декабря, отложен на двое суток из-за проблем с ракетой-носителем Atlas-5, сообщила компания United Launch Alliance.
РИА Новости 03 декабря в 09:54
Происшествия

Директора ФБК Ивана Жданова арестовали на 10 суток

Хамовнический суд Москвы назначил руководителю Фонда борьбы с коррупцией Ивану Жданову 10 суток административного ареста, сообщил РБК адвокат подсудимого Владимир Воронин.
РБК 12:00
Энергетика

В 2020 году Россия поставит Белоруссии 24 миллиона тонн нефти

По данным ТАСС, ссылающегося на источники, знакомые с ситуацией, РФ и Белоруссия подписали индикативный баланс на поставку нефти в 2020 году Российское ведомство подтвердило факт подписания.
RuNews24.ru 03 декабря в 17:39
Происшествия

Похищенные 40 лет назад уникальные картины нашли в Германии

В Германии нашли украденные неизвестными в 1979 году полотна пяти старых мастеров.
News.ru 12:01
Общество

Spiegel: в Германии началось расследование дела Скрипалей

Немецкая прокуратура и Федеральное ведомство по уголовным делам начали предварительное расследование дела отравления экс-полковника ГРУ Сергея Скрипали и его дочери Юлии в Солсбери.
Газета.Ru 13:12
Политика

В правительстве объяснили появление Ивлеевой на интервью с Медведевым

Появление Анастасии Ивлеевой на общении Дмитрия Медведева с российскими телеканалами связано с потребностями аудитории.
Lenta.ru 15:06
Шоу-бизнес

Бывшая жена Андрея Григорьева-Апполонова выходит замуж

Весной этого года солист группы "Иванушки-International" 49-летний Андрей Григорьев-Апполонов расстался со своей женой Машей с которой прожил 17 лет.
Uznayvse.ru 12:49
Общество

Чиновница из Ленинградской области матом «подбодрила» молодежь

РИА Новости 14:43
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Главное