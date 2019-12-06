Экономика
Аргументы и ФактыВ России выплатили первые компенсации обманутым дольщикам
В России заработал новый механизм восстановления прав участников долевого строительства, согласно которому обманутые дольщики получат компенсационные выплаты. Об этом сообщили в пресс-службе Фонда защиты прав дольщиков. Первыми денежное возмещение получили дольщики Саратовской области.
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Сумма возмещения, как правило, больше, чем стоимость договора долевого участия, так как расчет производится, исходя из рыночной цены за квадратный метр равнозначного жилья на первичном рынке. В Саратове компенсация в среднем на 35% выше стоимости ДДУ.
— Олег Говорун, российский политикРоссийская газета 06 декабря в 13:03
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Николай Николаев: Компенсации обманутым дольщикам будут выплачены по рыночным ценам — на 15—25% больше первоначальной стоимости жилья по ДДУ
Единый ресурс застройщиков06 декабря в 02:05
Автоматически обработан 7081 источник, обновлено в 02:17, Ашберн
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