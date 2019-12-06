Общество

Аргументы и ФактыАргументы и ФактыВ России выплатили первые компенсации обманутым дольщикам

В России заработал новый механизм восстановления прав участников долевого строительства, согласно которому обманутые дольщики получат компенсационные выплаты. Об этом сообщили в пресс-службе Фонда защиты прав дольщиков. Первыми денежное возмещение получили дольщики Саратовской области.
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