Общество
Аргументы и ФактыВ России выплатили первые компенсации обманутым дольщикам
В России заработал новый механизм восстановления прав участников долевого строительства, согласно которому обманутые дольщики получат компенсационные выплаты. Об этом сообщили в пресс-службе Фонда защиты прав дольщиков. Первыми денежное возмещение получили дольщики Саратовской области.
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У премьер-министра Дмитрия Медведева остались в целом хорошие впечатления от формата общения с представителями телеканалов, отметил пресс-секретарь главы правительства Олег Осипов.
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Уходящее десятилетние (период с начала 2010 по конец 2019 годов) претендует на статус самого теплого десятилетия за всю историю метеонаблюдений на планете, заявляют представители Всемирной метеорологической организации.
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Зеленский намерен лично встретиться с Путиным в Париже
Украинский президент Владимир Зеленский признался, что его личная встреча с российским коллегой Владимиром Путиным на полях саммита в "нормандском формате" состоится в Париже 9 декабря.
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Режиссер «Дау» попросил Минкульт разрешить прокат всех частей фильма
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Общество
Le Monde сообщила о базировании «шпионов ГРУ» в Альпах
Порядка 15 "офицеров ГРУ" (ныне Главное управление Генштаба) в течение нескольких лет использовали французские Альпы как опорную базу, утверждает французское издание Le Monde со ссылкой на источники.
Общество
«Нафтогаз» выставил «Газпрому» условия отказа от исков
В конце ноября Витренко уже заявлял, что «Нафтогаз» готов обсуждать с «Газпромом» отказ от иска на $12 млрд при условии выплаты долга в $3 млрд и компенсации.
Политика
США расширили санкции против России из-за хакеров
Министерство финансов США ввело санкции «за вредоносную деятельность в киберсфере» в отношении 17 человек, среди которых граждане России и Украины.
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Стали известны гонорары мексиканца Энди Руиса и британца Энтони Джошуа, которые побьются за несколько титулов в супертяжелом весе.
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Xiaomi рассказала о перспективах прошивки MIUI 11
Компания Xiaomi рассказала о ведущейся разработке нового функционала для своей фирменной оболочки MIUI 11.
Спорт
Россия обыграла Швецию на Чемпионате мира по гандболу
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Китай ввел визовые ограничения в отношении американских дипломатов
Китай вводит в отношении США ответные ограничительные меры, которые касаются американских дипломатов, работающих в КНР.
Шоу-бизнес
Особняк Анастасии Волочковой за 2,5 млрд пытаются продать мошенники
На сайтах недвижимости появилось объявление о продаже роскошного особняка Анастасии Волочковой.
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Минобороны хочет взыскать миллиарды с завода «Пелла»
Иск к Ленинградскому судостроительному заводу «Пелла» на сумму 2,93 млрд рублей подало Министерство обороны РФ.
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Грипп и ОРВИ не отступают на Ставрополье
На Ставрополье за прошедшую неделю заболели гриппом и ОРВИ 11 тысяч человек. Об этом сообщили в краевом управлении Роспотребнадзора.
Политика
Матвиенко призвала наказать Новака из-за задержки закона о счётчиках
Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко заявила, что министр энергетики России Александр Новак и его заместители должны получить административное наказание за задержку реализации закона об установке интеллектуальных приборов учёта электроэнергии.
Наука
Я догоняю, ты убегаешь
Изначально Альфред Лотка вообще не планировал создавать никаких математических моделей.
Хоккей
«Ак Барс» вырвал победу у «Торпедо»
Общество
«ВТБ Лизинг» ответил на расследование ФБК о бизнес-джетах
2 декабря Навальный опубликовал расследование, где утверждал, что ведущая телеканала «Россия 1» Наиля Аскер-заде, вероятно, использовала для перелетов зарегистрированный на не раскрывающий владельцев офшор IF COMPANY LIMITED в Белизе борт Bombardier Global 6000 с номером T7-KLT, которым ранее через дочернюю компанию владел ВТБ.
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Сергей Семак: «Восхищаюсь профессионализмом Краневиттера»
Армия и оружие
В Китае обвинили РФ в хищении технологии гиперзвуковых ракет «Циркон»
В Китае медиа-издание Sina Military опубликовало статью, в которой РФ обвиняют в хищении технологии гиперзвуковых ракет «Циркон».
Происшествия
Число погибших при пожаре в одесском колледже увеличилось до четырех
В результате пожара в колледже экономики, права и гостинично-ресторанного бизнеса Одессы число погибших достигло уже четырех человек.