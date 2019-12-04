Экономика

Аргументы и ФактыАргументы и ФактыВ России выплатили первые компенсации обманутым дольщикам

В России заработал новый механизм восстановления прав участников долевого строительства, согласно которому обманутые дольщики получат компенсационные выплаты. Об этом сообщили в пресс-службе Фонда защиты прав дольщиков. Первыми денежное возмещение получили дольщики Саратовской области.
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с чего всё началось

Стартовал прием заявлений от дольщиков на получение компенсаций

Начался прием заявлений от дольщиков проблемных домов на компенсации, решение о выплате которых было принято в ноябре на заседании Наблюдательного совета Фонда защиты прав граждан-участников долевого строительства. Первым регионом, где стартовал прием заявлений, стала Саратовская область.
Российская газета04 декабря в 04:47

Подробнее о событии

Новый механизм восстановления прав дольщиков заработал в России

Интерфаксвчера в 10:31

В Саратове выплачены компенсации первым десяти обманутым дольщикам

Российская газетавчера в 13:44

Фонд защиты прав дольщиков выплатил в Саратове первые компенсации

FreeNews-Volgaвчера в 11:23

Названа дата окончательного решения проблемы обманутых дольщиков в Саратовской области

Версия-Саратоввчера в 07:46

Обманутым дольщикам в России впервые выплатили компенсации

ТАССвчера в 11:05

Участие Вячеслава Володина в помощи дольщикам. Мнение Леонида Писного

Взгляд-инфо04 декабря в 00:55

В Саратове стартовал прием заявлений от дольщиков на получение компенсаций

Саратов 2404 декабря в 06:18
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Энергетика

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Общество

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Происшествия

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Газета.Ru вчера в 12:12
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Украинский президент Владимир Зеленский признался, что его личная встреча с российским коллегой Владимиром Путиным на полях саммита в "нормандском формате" состоится в Париже 9 декабря.
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Суд вынес приговор еще троим фигурантам «московского дела»

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В России изменится состав сопроводительной документации на автомобили.
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«В департаменте лесного хозяйства прошел обыск в служебном кабинете Филатовой Е.А. в рамках расследования уголовного дела по подозрению в получении взятки»,— сказал собеседник «РИА Новости».
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Первый запуск спутников OneWeb с Байконура планируется на 30 января

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