Начался прием заявлений от дольщиков проблемных домов на компенсации, решение о выплате которых было принято в ноябре на заседании Наблюдательного совета Фонда защиты прав граждан-участников долевого строительства. Первым регионом, где стартовал прием заявлений, стала Саратовская область.

с чего всё началось

В России заработал новый механизм восстановления прав участников долевого строительства, согласно которому обманутые дольщики получат компенсационные выплаты. Об этом сообщили в пресс-службе Фонда защиты прав дольщиков. Первыми денежное возмещение получили дольщики Саратовской области.

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