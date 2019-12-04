Экономика
Аргументы и ФактыВ России выплатили первые компенсации обманутым дольщикам
В России заработал новый механизм восстановления прав участников долевого строительства, согласно которому обманутые дольщики получат компенсационные выплаты. Об этом сообщили в пресс-службе Фонда защиты прав дольщиков. Первыми денежное возмещение получили дольщики Саратовской области.
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с чего всё началось
Начался прием заявлений от дольщиков проблемных домов на компенсации, решение о выплате которых было принято в ноябре на заседании Наблюдательного совета Фонда защиты прав граждан-участников долевого строительства. Первым регионом, где стартовал прием заявлений, стала Саратовская область.Российская газета04 декабря в 04:47
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Названа дата окончательного решения проблемы обманутых дольщиков в Саратовской области
Версия-Саратоввчера в 07:46
В Саратове стартовал прием заявлений от дольщиков на получение компенсаций
Саратов 2404 декабря в 06:18
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