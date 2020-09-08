В России выпустят облегченную версию вакцины от коронавируса
Вакцинация большей части населения России может пройти в течение 9-12 месяцев, сообщали в центре Гамалеи. О регистрации первой в мире вакцины от COVID-19 11 августа сообщил президент России Владимир Путин. Препарат также разрабатывает Государственный центр вирусологии и биотехнологии «Вектор».В источнике
Вакцины будут двух категорий: для взрослых и для детей. Для детей она будет более щадящая и менее реактогенная. У детей масса тела меньше, чем у взрослого, поэтому им уменьшат дозировку. К тому же иммунная система у ребенка может быть не такая развитая, как у взрослого.
С чего всё началось
Центр Гамалеи: не все получат одну и ту же вакцину от COVID-19
В августе Россия первой в мире зарегистрировала вакцину "Спутник V" от вызываемой коронавирусом SARS-CoV-2 болезни COVID-19. Ее разработал Центр имени Гамалеи совместно с Российским фондом прямых инвестиций.
Радио Sputnik19:00
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