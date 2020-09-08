Будьте в Плюсе
Главное
США
Интересное
Политика
Общество
Экономика
В мире
Спорт
Происшествия
Культура
Технологии
Наука
Авто
Ведомости
Ведомости

В России выпустят облегченную версию вакцины от коронавируса

Вакцинация большей части населения России может пройти в течение 9-12 месяцев, сообщали в центре Гамалеи. О регистрации первой в мире вакцины от COVID-19 11 августа сообщил президент России Владимир Путин. Препарат также разрабатывает Государственный центр вирусологии и биотехнологии «Вектор».В источнике
Александр Бутенко
Вакцины будут двух категорий: для взрослых и для детей. Для детей она будет более щадящая и менее реактогенная. У детей масса тела меньше, чем у взрослого, поэтому им уменьшат дозировку. К тому же иммунная система у ребенка может быть не такая развитая, как у взрослого.
С чего всё началось
Радио Sputnik

Центр Гамалеи: не все получат одну и ту же вакцину от COVID-19

В августе Россия первой в мире зарегистрировала вакцину "Спутник V" от вызываемой коронавирусом SARS-CoV-2 болезни COVID-19. Ее разработал Центр имени Гамалеи совместно с Российским фондом прямых инвестиций.
Радио Sputnik19:00
Подробнее о событии
РИА Новости

В России выпустят облегченную версию вакцины от COVID-19

РИА Новости22:40
Коммерсантъ

В России выпустят облегченную версию вакцины от коронавируса

Коммерсантъ21:39
Lenta.ru

Россиянам пообещали облегченную версию вакцины от коронавируса

Lenta.ru19:59
РБК

Россиянам пообещали две версии вакцины от COVID-19

РБК20:52
Московский Комсомолец

Центр Гамалеи: не все россияне получат одинаковую вакцину от коронавируса

Московский Комсомолец20:11
RT на русском

В центре Гамалеи рассказали об облегчённом варианте вакцины от COVID-19

RT на русском21:08
Радио Sputnik

Центр Гамалеи: не все получат одну и ту же вакцину от COVID-19

Радио Sputnik19:00

За сутки в Кузбассе коронавирусом заболели 85 человек

Новые инфицирования зафиксированы в Кемерове (35), Новокузнецке (19), Анжеро-Судженске (8), Белово (7), Кемеровском МО (4), Беловском МР (3), Прокопьевске (2), Тайге (2), Новокузнецком МР (2), Промышленновском МО (1), Яйском МО (1), Яшкинском МО (1). На 7 сентября в Кузбассе у 7 133 человек диагностировано заражение коронавирусом.
Kursk.comвчера в 01:10
473

Загитова не согласовала с ФФККР участие в «Ледниковом периоде»

Олимпийская чемпионка Алина Загитова, которая станет ведущей шоу «Ледниковый период» на Первом канале, не согласовала своё участие в проекте с Федерацией фигурного катания на коньках России (ФФККР).
Metaratingsвчера в 12:19
1

Известия: российский препарат в пять раз снизил смертность от COVID-19

Российский препарат сурфактант-БЛ, созданный для лечения тяжёлых поражений лёгких, помог снизить смертность среди тяжёлых больных коронавирусом с 80% до 14,3%. Об этом сообщает газета «Известия» со ссылкой на опыт медицинских работников Петербурга, Москвы, Тюмени и Сыктывкара.
RT на русском00:04
218

Трамп заявил, что Пентагон ведёт войны ради обогащения предприятий ВПК

Руководство Пентагона стремится к войнам, чтобы способствовать обогащению предприятий, производящих военную технику и боеприпасы, заявил президент США Дональд Трамп в ходе пресс-конференции в Белом доме.
RT на русском21:23
5

Зарплаты бюджетникам проиндексируют на 3% с 1 октября

«Принять меры по увеличению с 1 октября 2020 года на 3% обеспечиваемой за счёт средств федерального бюджета оплаты труда: работников федеральных казённых, бюджетных и автономных учреждений», — говорится в документе.
RT на русскомвчера в 06:09
802

Песков прокомментировал публикацию о кипрских паспортах россиян

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал публикацию кипрской газеты Politis со списком россиян, которые с 2008 по 2012 г. получили гражданство республики в обмен на инвестиции в страну.
Ведомостивчера в 06:47
350