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Российская газета
Российская газета

В России выпустят облегченную версию вакцины от COVID-19

После завершения всех испытаний российская вакцина "Спутник V" от коронавируса SARS-CoV-2 будет произведена минимум в двух вариантах. Об этом рассказал заведующий отделом Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени Н. Ф. Гамалеи Минздрава РФ Александр Бутенко.В источнике
Александр Бутенко
Вакцины будут двух категорий: для взрослых и для детей. Для детей она будет более щадящая… им уменьшат дозировку. К тому же иммунная система у ребенка может быть не такая развитая, как у взрослого. Так или иначе, у всех вакцин есть градации ‒ для детей и для взрослых.
С чего всё началось
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В тестовой вакцинации принимают участие только люди старше 18 лет, но итоговый продукт должен подходить и для детей, пояснил Александр Бутенко. Поэтому, по его словам, после испытаний стоит ожидать появления еще одного варианта вакцины ‒ более легкого.
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