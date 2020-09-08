Вакцины будут двух категорий: для взрослых и для детей. Для детей она будет более щадящая… им уменьшат дозировку. К тому же иммунная система у ребенка может быть не такая развитая, как у взрослого. Так или иначе, у всех вакцин есть градации ‒ для детей и для взрослых.