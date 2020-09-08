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Коммерсантъ
Коммерсантъ

В России выпустят облегченную версию вакцины от коронавируса

Вакцина от коронавируса COVID-19 будет двух категорий, сообщил завотделом НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи профессор Александр Бутенко. Для вакцинации детей будет разработана облегченная версия препарата.В источнике
Александр Бутенко
Вакцины будут двух категорий: для взрослых и для детей. Для детей она будет более щадящая и менее реактогенная. У детей масса тела меньше, чем у взрослого, поэтому им уменьшат дозировку. К тому же иммунная система у ребенка может быть не такая развитая, как у взрослого.
С чего всё началось
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В тестовой вакцинации принимают участие только люди старше 18 лет, но итоговый продукт должен подходить и для детей, пояснил Александр Бутенко. Поэтому, по его словам, после испытаний стоит ожидать появления еще одного варианта вакцины ‒ более легкого.
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