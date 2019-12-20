с чего всё началось

Минимальные розничные цены на ликероводочную продукцию вырастут с 1 января 2020 года. Так, стоимость водки в продаже увеличится с 215 до 230 рублей за 0,5 литра, коньяка - с 388 до 433 рублей за 0,5 литра, бренди - с 307 до 315 рублей за 0,5 литра.

В России вырастут цены на водку и коньяк

Происшествия В Саратове полицейский получил огнестрельное ранение Следователи возбудили уголовное дело о посягательстве на жизнь полицейского в Саратовской области, сотрудник ГУ МВД госпитализирован с огнестрельным ранением, сообщает пресс-служба следственного управления СК РФ региона.

Общество В раздевалках спортклуба Порошенко нашли видеокамеры В ходе обыска в киевском спортивном клубе "5 элемент", который СМИ связывают с бывшим президентом Украины Петром Порошенко, обнаружены линзы видеокамер, вмонтированных в элементы вентиляции и сигнализации в раздевалках.

Происшествия В Берлине завершена операция на рождественском рынке Ранее в субботу вечером на рождественском рынке на Брайтшайдплац, где в 2016 году произошел теракт, была проведена эвакуация посетителей и персонала, были также экстренно эвакуированы участники мероприятия в близлежащей церкви.

Политика Названа еще одна сложность для строительства «Северного потока-2» В случае отказа компании Allseas от участия в прокладке труб «Северного потока-2» по дну Балтийского моря Россия столкнется с необходимостью искать другие трубоукладочные корабли.

Политика Зюганов не исключил досрочных выборов президента Лидер КПРФ Геннадий Зюганов в субботу, 21 декабря, заявил, что не исключает проведения в России досрочных президентских выборов.

Кино Кэмерон собирается перевыпустить «Аватар» Американский кинорежиссер Джеймс Кэмерон намерен перевыпустить свой фильм перед сиквелами.

Космос Starliner возвращается на Землю Глава NASA Джим Брайденстайн рассказал, что космический корабль Starliner возвращается на Землю. Об этом сообщает РИА "Новости".

Политика Москва и Киев договорились по газу Россия и Украина при участии Европейской комиссии достигли принципиального соглашения по газу, рассказал вице-президент Еврокомиссии Марош Шефчович, который назвал подобное решение «очень хорошей новостью».

Энергетика Кто выиграл от новых газовых соглашений России и Украины С Украиной всё очевидно: газовый транзит даёт ей 3 млрд долларов ежегодно (это порядка 3% ВВП) и главное, позволяет создавать давление в собственной системе, которое обеспечивает поставки газа для внутренних пользователей (в Европе по реверсу необходимые объёмы газа закупить можно, но с доставкой его до потребителей возникнут проблемы).

Происшествия Террорист получил 22 года колонии за попытку подрыва «Сапсана» Московский окружной военный суд по данному уголовному делу в июне текущего года приговорил семерых уроженцев Таджикистана к срокам от 15 до 21 года колонии строгого режима.

Спорт WADA отказалось передать СК РФ базы данных по делу Родченкова Российские следователи заявляют, что располагают доказательствами фактов удаленного посещения Родченковым и неустановленными лицами в 2015-2016 гг. базы данных с IP-адресов, зарегистрированных и размещенных на территории США и ФРГ.

Происшествия Полицейских из Бурятии обвинили в убийстве 17-летней давности Как сообщили в пресс-службе управления СК по Бурятии, тела девушек 17 и 18 лет с признаками насильственной смерти - повреждениями костей черепа и травмами головы - были найдены в лесной местности "Клюквенная падь" в четырех километрах от автодороги "Иркутск - Чита" 26 августа 2002 года.