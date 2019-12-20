с чего всё началось

Минимальные розничные цены (МРЦ) на коньяк, бренди, водку и ликероводочные изделия в России повысятся с 1 января 2020 года. Эта информация следует из приказа Минфина, который опубликован на официальном портале правовой информации в пятницу, 20 декабря.

Цены на водку и коньяк в России вырастут с 1 января

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