Экономика

ИзвестияИзвестияЦены на водку и коньяк в России вырастут с 1 января

Минимальные розничные цены (МРЦ) на коньяк, бренди, водку и ликероводочные изделия в России повысятся с 1 января 2020 года. Эта информация следует из приказа Минфина, который опубликован на официальном портале правовой информации в пятницу, 20 декабря.
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с чего всё началось
Министерство финансов опубликовало
 на официальном портале правовой информации документ, в соответствии с которым с 1 января 2020 года в России повысятся минимальные закупочные и розничные цены на коньяк, бренди, водку и ликеро-водочные изделия крепостью свыше 28 процентов.
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