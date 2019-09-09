Общая же сумма пособий составит 150 млрд рублей в 2020 году, 156 млрд рублей — в 2021-м и 164 млрд рублей — в 2022-м. Это втрое больше, чем в 2019-м, когда на выплату пособий на первого ребенка выделили 50 млрд рублей.

с чего всё началось

Ежемесячные выплаты на первого ребенка вырастут на 7 процентов и составят в среднем 12 тысяч рублей. Пособие равно величине прожиточного минимума для детей в регионе за II квартал предыдущего года. В 2020 году общая сумма пособий составит 150 миллиардов рублей.

Авто Представили гибридные Mercedes-Benz GLC и GLE Немецкая компания Mercedes-Benz представила новые кроссоверы GLC и GLE с подключаемым гибридным приводом EQ Power.

Политика На выборах губернатора Челябинской области победил Алексей Текслер Врио губернатора Челябинской области Алексей Текслер лидирует на выборах губернатора региона с 69,31% голосов после обработки 100% протоколов, свидетельствуют данные облизбиркома.

Политика ЕР получает более 60% мандатов на выборах в регионах "Единая Россия", по предварительным итогам выборов, получает более 60% мандатов на выборах в думы административных центров и в законодательные собрания субъектов РФ, сообщил секретарь генсовета партии Андрей Турчак.

Происшествия Пассажир умер на борту самолета, летевшего из Владивостока в Москву Мужчина умер на борту самолета, летевшего из Владивостока в Москву, по предварительным данным, от сердечного приступа.

Происшествия В Зеленограде нашли обезображенное и обезглавленное тело мужчины В тоже время СМИ стало известно, что тело мужчины было обезображено и обезглавлено.

Шоу-бизнес Звезда Comedy Woman Надежда Сысоева рассказала о затянувшейся болезни Звезда телешоу Comedy Woman Надежда Сысоева встревожила поклонников признанием в необходимости медицинского обследования.

Политика В Киеве раскрыли детали телефонных переговоров Зеленского и Путина Ранее в Кремле сообщили, что 7 сентября по инициативе украинской стороны состоялся телефонный разговор между Путиным и Зеленским, в ходе которого была дана позитивная оценка обмена заключёнными между странами.

Происшествия В Краснодаре скончалась девочка, на которую упало дерево в детсаду В больнице Краснодара скончалась маленькая девочка, на которую рухнуло дерево во время прогулки в детском саду, сообщает прокуратура города.

Политика Google и Facebook ответили на обвинения во вмешательстве в выборы Google и Facebook ответили на обвинения Роскомнадзора о распространении политической рекламы во время выборов депутатов Мосгордумы 8 сентября.

Происшествия В Грозном убит открывший стрельбу по полицейским водитель В Грозном водитель автомобиля открыл стрельбу по сотрудникам ГИБДД.

Политика Визит Зеленского в США начнется 23 сентября Визит президента Украины Владимира Зеленского в США начнется 23 сентября. Об этом в понедельник заявил глава МИД страны Вадим Пристайко.

Общество В Гидрометцентре пообещали летнюю погоду в сентябре Теплая погода преимущественно без осадков сохранится в центральных регионах России в течение всей рабочей недели.

Авто Стали известны спецификации нового Toyota RAV4 для России Toyota начала принимать заказы на обновленную версию кроссовера Toyota RAV4 в России.

Шоу-бизнес Собчак прокомментировала свою беременность Российская журналистка и телеведущая Ксения Собчак некоторое время хранила молчание по поводу многочисленных слухов о своей беременности.

Технологии Россияне смогут купить алкоголь и табак по смартфону вместо паспорта Вице-премьер РФ Максим Акимов заявил, что по электронным паспортам можно будет купить алкоголь и табачную продукцию.

Политика Путин уволил помощника Бастрыкина Владимир Путин освободил от должности старшего помощника председателя Следственного комитета генерал-майора юстиции Игоря Комиссарова, сообщил "Коммерсант".

Политика Глава ЦИК предположила отсутствие мозгов у организаторов вбросов Председатель Центризбиркома России Элла Памфилова прокомментировала информацию о вбросах бюллетеней в ходе единого дня голосования.

Происшествия На режимном объекте «Роскосмоса» задержали 17 человек Служба безопасности предприятия задержала в субботу трех человек, которые хотели фотографировать закрытые объекты с крыши предприятия и затем выложить снимки в интернет.

Политика Додон сообщил о снижении цены российского газа для Молдавии В своем Facebook молдавский лидер рассказал, что уже с 1 октября цена поставляемого российского газа для его страны снизится.

Политика В «Единой России» заявили о безоговорочной победе партии на выборах Секретарь генерального совета «Единой России» Андрей Турчак прокомментировал итоги состоявшегося в стране 8 сентября единого дня голосования.

Политика Болтон оценил обмен заключенными между Украиной и Россией Советник президента США Дональд Трамп по национальной безопасности Джон Болтон высказался по поводу произошедшего обмена заключенными между Россией и Украиной.

Общество Жителей Самары удивило странное поведение Димы Билана Певец Дима Билан выступил на праздновании Дня города в Самаре и удивил гостей праздника своим поведением.

Экономика Россия вошла в топ-20 мирового рейтинга по росту цен на жилье "Со второго квартала 2018 года по второй квартал 2019 года рост цен на жилье в России составил 6,9%, что позволило ей в годовой динамике переместиться с 46-й на 19-ю строчку среди 56 участников рейтинга", - говорят эксперты компании.

Экономика Кредиторы схлестнулись за Антипинский НПЗ Банки — кредиторы Антипинского НПЗ намерены оспорить назначение временного управляющего, предложенного структурой Сбербанка ООО СБК, рассказали источники "Ъ".