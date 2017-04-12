Экономика
РИА НовостиВ России вырастут минимальные розничные цены на водку и коньяк
Минимальные розничные цены на водку, коньяк, бренди и ликероводочные изделия повысят в России с 1 января 2020 года. Соответствующий приказ Минфина опубликован на официальном портале правовой информации.
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с чего всё началось
Министерство финансов опубликовало на официальном портале правовой информации документ, в соответствии с которым с 1 января в России повысятся минимальные закупочные и розничные цены на коньяк, бренди, водку и ликероводочные изделия крепостью свыше 28 процентов.РБК13:39
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