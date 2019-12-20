с чего всё началось

Минимальные розничные цены на ликероводочную продукцию вырастут с 1 января 2020 года. Так, стоимость водки в продаже увеличится с 215 до 230 рублей за 0,5 литра, коньяка - с 388 до 433 рублей за 0,5 литра, бренди - с 307 до 315 рублей за 0,5 литра.

В России вырастут цены на водку и коньяк

Шоу-бизнес Сестра Жанны Фриске огрызнулась на критику Пригожина Наталья Фриске, сестра покойной певицы Жанны Фриске, в грубой форме ответила журналистам, которые попросили артистку прокомментировать критику Иосифа Пригожина.

Политика Европейцев лишат собственности в США из-за «Северного потока-2» В Вашингтоне предупредили, что готовы запретить Allseas пользоваться собственностью компании в США, в том числе штаб-квартирой в Хьюстоне, проводить любые расчеты в долларах, сотрудничать с американскими компаниями и вообще присутствовать на американском рынке, а руководителей европейской компании лишат возможности приезжать в США.

Технологии В Китае запустят искусственное Солнце Как сообщает ToDay News Ufa со ссылкой на Newsweek, исследователи из Китая в марте сообщали о планах завершения до конца текущего года строительства устройства HL-2M, которое предназначено для воспроизведения ядерного синтеза.

Космос У корабля Starliner не хватит топлива состыковаться с МКС Запущенный к МКС новейший американский корабль Starliner не сможет пристыковаться к станции и будет возвращен на Землю, сообщили в NASA.

Происшествия Заседание по делу Шеремета закончилось штурмом силовиков Заседание по делу об убийстве журналиста Павла Шеремета закончилось штурмом зала суда силовиками из полиции и нацгвардии.

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Общество ГИБДД могут дать право проверять всех водителей на алкоголь В МВД подготовили проект изменений в правила освидетельствования водителей, согласно которому сотрудники ГИБДД смогут проверять всех водителей на алкоголь и наркотики.

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