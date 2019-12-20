Экономика
ВедомостиВ России вырастут розничные цены на водку и коньяк
Минимальная розничная цена на водку с 1 января 2020 г. увеличится с 215 до 230 руб. за 0,5 л, на коньяк – с 388 до 433 руб. за 0,5 л, на бренди – с 307 до 315 руб. за 0,5 л, говорится в приказе Минфина, размещенном на федеральном портале проектов правовых актов.
Читать в источнике
Оценить505
с чего всё началось
Министерство финансов опубликовало на официальном портале правовой информации документ, в соответствии с которым с 1 января 2020 года в России повысятся минимальные закупочные и розничные цены на коньяк, бренди, водку и ликеро-водочные изделия крепостью свыше 28 процентов.РБКвчера в 13:39
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7108 источников, обновлено в 03:47, Ашберн
Авто
Kia готовит новый компактный кроссовер
Спорт
СК сообщил об изменении Родченковым базы данных московской лаборатории
СК получил доказательства того, что бывший глава московской антидопинговой лаборатории Григорий Родченков вносил изменения в базу данных спортсменов, сообщила официальный представитель ведомства Светлана Петренко.
Политика
«Газпром» выплатит «Нафтогазу» $3 млрд
На прошедших в Минске переговорах о транзите газа российская сторона согласилась выплатить «Нафтогазу» 3 млрд долларов, присужденных Стокгольмским арбитражным судом.
Экономика
В России упали продажи мандаринов
Продажи мандаринов с 1 по 16 декабря по сравнению с аналогичным периодом 2018 года снизились на 15%.
Общество
В России планируют снизить нештрафуемый порог превышения скорости
В будущем российские власти планируют снизить нештрафуемый порог превышения скорости с 20 км/ч до 10 км/ч.
Политика
Трубоукладчик «Северного потока-2» приостановил работу из-за санкций
Трубоукладчик "Северного потока 2" компания Allseas приостанавливает строительство газопровода в связи с принятием в США военного бюджета, содержащего санкции в отношении строителей проекта, пишет Allseas.
Технологии
Ночной режим в смартфонах плохо влияет на качество сна
Здоровье
Петербургские врачи спасли младенца с опухолью сердца
Врачи поясняли: у них нет ни опыта, ни необходимого оборудования, что проводить подобные операции таким маленьким пациентам.
Общество
Самый короткий день в году выпал на воскресенье, 22 декабря
День зимнего солнцестояния в этом году приходится на воскресенье, 22 декабря.
Кино
Режиссер «Текста» рассказал о реакции Гарика Харламова на интимную сцену с Асмус
36-летний режиссер фильма «Текст» Клим Шипенко рассказал о реакции 38-летнего юмориста Гарика Харламова на интимную сцену с участием его супруги, 31-летней актрисы Кристины Асмус.
Экономика
Пенсионный фонд России объявил сроки выплат январских пенсий
Выплата пенсий для россиян за январь 2020 года будет произведена в конце декабря 2019 года.
Общество
Правительство одобрило новые штрафы за публикации о наркотиках в Сети
Правительство России на заседании в четверг одобрило введение новых штрафов за размещение в интернете запрещенной информации о наркотиках, сообщается на сайте кабмина.
Наука
Грипп резко понижает вероятность заболеть простудой
Согласно материалу, опубликованному в Proceedings of the National Academy of Sciences, количество людей, заболевших простудой, резко уменьшается во время эпидемии гриппа, и наоборот.
Футбол
Моуринью: хочу, чтобы Эриксен и Вертонген продлили контракты с клубом
Главный тренер лондонского «Тоттенхэма» Жозе Моуринью выразил надежду, что защитник Ян Вертонген и полузащитник Кристиан Эриксен поставят свои подписи под новыми соглашениями с клубом.
Происшествия
В Екатеринбурге задержали пьяного мужчину за стрельбу в официанта
Полиция Екатеринбурга задержала в баре «Огонек» молодого человека, который открыл огонь из травматического оружия по официанту.
Происшествия
Умер второй сотрудник ФСБ, раненный в перестрелке на Лубянке
«В результате один сотрудник погиб на месте, второй в тяжелом состоянии был доставлен в больницу, где позже скончался»,— говорится в сообщении СКР.
Общество
ГИБДД могут дать право проверять всех водителей на алкоголь
В МВД подготовили проект изменений в правила освидетельствования водителей, согласно которому сотрудники ГИБДД смогут проверять всех водителей на алкоголь и наркотики.
Здоровье
Эксперт дал рекомендации по питанию в Новый год
Заведующий отделом патологии поджелудочной железы, желчных путей и верхних отделов пищеварительного тракта Московского клинического научного центра столичного Департамента здравоохранения Дмитрий Бордин в беседе с изданием «Ридус» дал рекомендации по питанию в Новый год.
Футбол
Умер экс-вратарь сборной СССР и ЦСКА Юрий Пшеничников
Политика
WP: Белый дом отказался от срочной военной помощи Украине
Белый дом вынудил демократов в палате представителей конгресса отказаться от требования незамедлительного выделения военной помощи Украине, сообщает Washington Post со ссылкой на чиновников администрации президента США.
Авто
В гараже нашли «Волгу» 1989 года выпуска почти без пробега
В одном из гаражей был обнаружен раритетный автомобиль – речь идет о ГАЗ-2410 1989 года выпуска.
Армия и оружие
Самый большой город Сирии под ударом врага: гибнут люди
Гаджеты
Apple, Google и Amazon создадут стандарт для устройств «умного дома»
Компании Apple, Google, Amazon и Zigbee Alliance объявили о создании рабочей группы по созданию стандарта для устройств типа «умный дом», 18 декабря сообщается на сайте Apple.
Армия и оружие
Тестирование С-400 в Турции вызвало негодование США
Пересечением «красной линии» назвал учения Турции по обнаружению истребителей четвертого поколения F-16 с помощью российских радаров С-400 американский сенатор Крис Ван Холлен.
Культура
Как в юмористические шоу проникла политика
Как в юмористические шоу проникла политика Российские юмористы и шоумены начали говорить об увеличении количества запретных тем на телевидении.
Экономика
Инвестбанкир предсказал эпоху «денег с вертолета» для всех
История концепта Термин "вертолетные деньги" восходит к лауреату Нобелевской премии по экономике, основоположнику теории монетаризма Милтону Фридману.
Общество
Потанин оправдал экономические реформы 1990-х годов
Глава компании "Норникель" Владимир Потанин сравнил экономические реформы 1990-х годов с лекарством или болезненной операцией.
Армия и оружие