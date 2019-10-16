Экономика
News.ruВ России вырастут пособия на первого и второго ребёнка в 2020 году
Средний размер ежемесячной выплаты на первого и второго ребёнка вырастет в 2020 году на 7,1% и составит 12 тыс. рублей. По сравнению с текущим годом пособие увеличится на 800 рублей.
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Свыше 18 тысяч семей в Алтайском крае получают выплату при рождении третьего ребенка
НИА-Федерациявчера в 05:19
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Происшествия
Мэр Новочеркасска задержан по подозрению в получении взятки
Политика
Лидер КНДР Ким Чен Ын верхом на коне поднялся на священную гору
Лидер КНДР Ким Чен Ын совершил символическую поездку на белом коне на священную гору корейцев Пэктусан, об этом 16 октября сообщает Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАГ).
Армия и оружие
Швейцария изменила санкции против Сирии из-за турецкой операции
Швейцария внесла изменения в санкции против Сирии для облегчения доступа гуманитарной помощи в страну после начала военной операции Турции, которую Берн считает нарушением международного права, говорится в заявлении Федерального Совета (правительства) Швейцарии, опубликованном на сайте ведомства.
Происшествия
Нашли алкоголь в крови сбитого полицейским мальчика
Нашли алкоголь в крови сбитого полицейским мальчика. Смертельное ДТП произошло в Кировской области 13 июля.
Политика
Путин разрешил полиции объявлять предостережения гражданам
Президент Владимир Путин подписал закон, который дает полиции право объявлять гражданам официальные предостережения, исполнение которых - обязательно.
Политика
Украина потребовала распустить ЛНР и ДНР
"Выполнение политического блока вопросов минских соглашений возможно только при условии выполнения следующих пунктов: роспуск квазигруппировок ДНР и ЛНР, полное прекращение огня, обеспечение эффективного мониторинга СММ ОБСЕ на всей территории Украины", - написала Олифер у себя на странице в Facebook.
Музыка
На Украине назвали новые правила национального отбора на Евровидение
Отмечается, что принять участие в новом отборе может исполнитель или коллектив, который «не совершал концертной деятельности на территории России с 2014 года, не планирует и не анонсирует таковую во время конкурса и до финала Евровидения, а также не въезжал на территорию Крыма с нарушением законодательства Украины».
Общество
Суд вернул компании по аренде автомобилей иск к ФБК на 1 млрд рублей
Из-за акций протеста, прошедших в июле и в августе в Москве, несколько компаний и предприятий подали иски к ФБК и оппозиционерам.
Армия и оружие
Лавров назвал новый центр мирового терроризма
Ливия рискует стать главной базой террористов на севере Африки и источником их распространения в другие страны.
Общество
Принц Уильям и Кейт Миддлтон прибыли в Пакистан с официальным визитом
14 октября Герцог и Герцогиня Кембриджские принц Уильям и Кейт Миддлтон прибыли в Пакистан с официальным визитом.
Происшествия
СК показал подозреваемых в убийстве продававшей машину женщины
Следственный комитет Свердловской области опубликовал фотографии трех подозреваемых в убийстве 27-летней девушки на Урале, которая пыталась продать свой автомобиль.
Транспорт
«Победа» повысит цены на авиабилеты на 40%
Прошлой зимой средняя цена билета на рейс в одну сторону на международных линиях перевозчика составляла 4500 рублей, значит, билеты подорожают в среднем на 40%, сказала "Ведомостям" представитель авиакомпании Елена Селиванова.
Происшествия
Почти 20 человек пострадали в ДТП с троллейбусом в Чебоксарах
В Чебоксарах троллейбус врезался в фонарный столб, пострадали 18 человек. Об этом 16 октября сообщает ТАСС со ссылкой на Госавтоинспекцию.
Политика
Россия и Литва договорились об обмене шпионами
Литва и Россия договорились обменяться осужденными за шпионаж. Об этом сообщает агенство BNS со ссылкой на информированные источники.
Политика
Госдеп лишился возможности влиять на политику США по Украине
Агентство Bloomberg пишет, что такое решение Белого дома вызвано желанием обойти официальную линию США по Украине.
Политика
Путин увеличил штат центрального аппарата МЧС в два раза
Президент России Владимир Путин почти в два раза увеличил штатную численность центрального аппарата МЧС России.
Общество
«Газпрому» отключили иностранную технику через спутник
Австрийские компрессоры LMF, которые ранее закупал «Газпром», были принудительно отключены через спутник.
Авто
BMW представила седан 2-Series Gran Coupe
Новое четырехдверное купе BMW 2-Series Gran Coupe, который официально дебютирует на автосалоне в Лос-Анджелесе в следующем месяце, будет доступен к продаже в марте 2020 года.
Происшествия
Суд арестовал нового фигуранта «московского дела»
Басманный суд Москвы арестовал до 14 декабря фигуранта «московского дела» Владимира Емельянова, передает корреспондент «Медиазоны» из зала суда.
Футбол
Матч «Барселона» – «Реал» могут перенести в Мадрид
Футбол
Маммана перенёс операцию на колене
Экономика
Комитет Госдумы одобрил повышение МРОТ в России с 2020 года
Комитет Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов одобрил внесенный правительством РФ законопроект об увеличении МРОТ.
Шоу-бизнес
Собчак предложила украсть из дома Рудковской столовое серебро
Известная телеведущая и светская львица Ксения Собчак провела вечер в доме продюсера Яны Рудковской в компании общих друзей.
Спорт
Глава РУСАДА подтвердил подмену допинг-проб в России
Россия изменила результаты тысяч допинг-тестов неопределенного количества спортсменов, заявил глава национального антидопингового агентства РУСАДА Юрий Ганус.
Происшествия
Менеджер Rammstein подрался с охранником в Петербурге
Менеджер немецкой группы Rammstein Анар Рейбанд рассказал РЕН ТВ о конфликте с охранником пристани на Адмиралтейской набережной Санкт-Петербурга.
Общество
Численность сотрудников МВД сократилась из-за пенсионной реформы
За шесть лет действия госпрограммы, с 2012 по 2018 года, уровень укомплектованности личным составом МВД сократился с 96,1% до 92,6%.