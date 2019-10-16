Средний размер ежемесячной выплаты на первого и второго ребёнка вырастет в 2020 году на 7,1% и составит 12 тыс. рублей. По сравнению с текущим годом пособие увеличится на 800 рублей.

В России вырастут пособия на первого и второго ребёнка в 2020 году

Политика Лидер КНДР Ким Чен Ын верхом на коне поднялся на священную гору Лидер КНДР Ким Чен Ын совершил символическую поездку на белом коне на священную гору корейцев Пэктусан, об этом 16 октября сообщает Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАГ).

Армия и оружие Швейцария изменила санкции против Сирии из-за турецкой операции Швейцария внесла изменения в санкции против Сирии для облегчения доступа гуманитарной помощи в страну после начала военной операции Турции, которую Берн считает нарушением международного права, говорится в заявлении Федерального Совета (правительства) Швейцарии, опубликованном на сайте ведомства.

Политика Путин разрешил полиции объявлять предостережения гражданам Президент Владимир Путин подписал закон, который дает полиции право объявлять гражданам официальные предостережения, исполнение которых - обязательно.

Политика Украина потребовала распустить ЛНР и ДНР "Выполнение политического блока вопросов минских соглашений возможно только при условии выполнения следующих пунктов: роспуск квазигруппировок ДНР и ЛНР, полное прекращение огня, обеспечение эффективного мониторинга СММ ОБСЕ на всей территории Украины", - написала Олифер у себя на странице в Facebook.

Музыка На Украине назвали новые правила национального отбора на Евровидение Отмечается, что принять участие в новом отборе может исполнитель или коллектив, который «не совершал концертной деятельности на территории России с 2014 года, не планирует и не анонсирует таковую во время конкурса и до финала Евровидения, а также не въезжал на территорию Крыма с нарушением законодательства Украины».

Происшествия СК показал подозреваемых в убийстве продававшей машину женщины Следственный комитет Свердловской области опубликовал фотографии трех подозреваемых в убийстве 27-летней девушки на Урале, которая пыталась продать свой автомобиль.

Транспорт «Победа» повысит цены на авиабилеты на 40% Прошлой зимой средняя цена билета на рейс в одну сторону на международных линиях перевозчика составляла 4500 рублей, значит, билеты подорожают в среднем на 40%, сказала "Ведомостям" представитель авиакомпании Елена Селиванова.

Политика Россия и Литва договорились об обмене шпионами Литва и Россия договорились обменяться осужденными за шпионаж. Об этом сообщает агенство BNS со ссылкой на информированные источники.

Авто BMW представила седан 2-Series Gran Coupe Новое четырехдверное купе BMW 2-Series Gran Coupe, который официально дебютирует на автосалоне в Лос-Анджелесе в следующем месяце, будет доступен к продаже в марте 2020 года.

Шоу-бизнес Собчак предложила украсть из дома Рудковской столовое серебро Известная телеведущая и светская львица Ксения Собчак провела вечер в доме продюсера Яны Рудковской в компании общих друзей.

Происшествия Менеджер Rammstein подрался с охранником в Петербурге Менеджер немецкой группы Rammstein Анар Рейбанд рассказал РЕН ТВ о конфликте с охранником пристани на Адмиралтейской набережной Санкт-Петербурга.