с чего всё началось

Минимальная розничная цена на водку с 1 января 2020 г. увеличится с 215 до 230 руб. за 0,5 л, на коньяк – с 388 до 433 руб. за 0,5 л, на бренди – с 307 до 315 руб. за 0,5 л, говорится в приказе Минфина, размещенном на федеральном портале проектов правовых актов.

В России вырастут розничные цены на водку и коньяк

Космос NASA отменило стыковку корабля Starliner с МКС Руководство NASA отменило запланированную на 21 декабря стыковку корабля CST-100 Starliner с Международной космической станцией (МКС).

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Общество Что случилось за ночь. Главные новости РБК Предполагаемый стрелок у здания ФСБ оказался жителем Подмосковья Мужчина, который открыл огонь из автомата Калашникова у здания ФСБ в Москве, был жителем Московской области, сообщают источники РБК.

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Политика Помпео обсудил с главой МИД ФРГ санкции по «Северному потоку — 2» Госсекретарь США Майк Помпео провел телефонные переговоры с главой МИД Германии Хайко Маасом, в ходе которых обсуждались американские санкции против участников проекта строительства газопровода «Северный поток — 2», сообщает пресс-служба Госдепа Соединенных Штатов.

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Экономика Госдолг Франции впервые с 2017 года превысил ВВП Государственный долг Франции вырос в третьем квартале 2019 года до 100,4% от ВВП, превысив его впервые с 2017 года.

Авто 5 законов, которыми власти расстроят автовладельцев в 2020 году Как сообщает ToDay News Ufa, с 2020 года вступят в действие 5 законов, которые очень огорчат российских автовладельцев: Вводится штраф за управление автомобилей без диагностической карты.