Экономика
ВедомостиВ России вырастут розничные цены на водку и коньяк
Минимальная розничная цена на водку с 1 января 2020 г. увеличится с 215 до 230 руб. за 0,5 л, на коньяк – с 388 до 433 руб. за 0,5 л, на бренди – с 307 до 315 руб. за 0,5 л, говорится в приказе Минфина, размещенном на федеральном портале проектов правовых актов.
Читать в источнике
Оценить609
с чего всё началось
Министерство финансов опубликовало на официальном портале правовой информации документ, в соответствии с которым с 1 января 2020 года в России повысятся минимальные закупочные и розничные цены на коньяк, бренди, водку и ликеро-водочные изделия крепостью свыше 28 процентов.РБКвчера в 13:39
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7108 источников, обновлено в 22:02, Ашберн
Футбол
Губерниев ответил на выпад тренера Сёмина о «говорящих попугаях»
Спортивный комментатор Дмитрий Губерниев отреагировал на реплику главного тренера московской команды «Локомотив» Юрия Сёмина о «говорящих попугаях», направленную в его адрес.
Гаджеты
Новая версия Action Launcher позволит «познакомиться» с Android 10 на старых смартфонах
В новой версии предусмотрена более глубокая интеграция с меню виджета, который позволяет быстро приостанавливать работу любого приложения прямо с рабочего стола смартфона.
Армия и оружие
«Севмаш» в 2020 году поставит флоту четыре атомные подлодки
Речь идет об АПЛ «Белгород», ракетном подводном крейсере стратегического назначения проекта 955А «Князь Олег», а также двух многоцелевых атомных подлодок проекта 885 М «Казань» и «Новосибирск».
Происшествия
В Тулуне из-за обвала грунта погибли трое рабочих
Следователи возбудили уголовное дело после того, как трое рабочих погибли во время прокладывания траншеи на территории детского дома в городе Тулун, сообщили «Интерфаксу» в управлении в Следственного комитета России (СКР) по Иркутской области.
Авто
Бюджетный Kia Sportage ставит новые рекорды продаж
Футбол
АЕК впервые сыграл вничью под руководством Карреры
«Ламия» и АЕК не забили голов в матче 16-го тура чемпионата Греции.
Биатлон
Российские биатлонисты провалили гонку преследования в Анси
Незадолго до старта мужской гонки преследования в Анси выглянуло солнце, и почти ничего не напоминало о вчерашнем безумии, когда девушки насквозь промокли.
Культура
В Барселоне Cirque du Soleil презентовал шоу про Месси – впечатления
Да, вы всё правильно поняли – Месси получил цирковое шоу своего имени от лучших мастеров планеты.
Армия и оружие
Эрдоган раскритиковал деятельность «ЧВК Вагнера» в Ливии
По словам Эрдогана, Турция продолжит делать все возможное для нормализации обстановки в Ливии.
Футбол
«Ливерпуль» выиграл клубный чемпионат мира
Английский "Ливерпуль" выиграл клубный чемпионат мира, обыграв бразильскую команду, обладателя Кубка Либертадорес "Фламенго".
Политика
В США рассказали о реакции стран ЕС на санкции по «Северному потоку-2»
Американский посол Ричард Гренелл в Берлине рассказал, как страны Евросоюза восприняли новые антироссийские санкции, направленные против газопровода "Северный поток-2".
Хоккей
Гол Орлова помог «Вашингтону» обыграть «Тампу», Кучеров забросил 200-ю шайбу в НХЛ
У гостей единожды отличился Никита Кучеров (50), для него эта шайба стала 12 в сезоне и 200-й в карьере.
Общество
СМИ назвали объемы транзита газа на Украину по возможному контракту
Источник в«Газпроме» подтвердил агентству ТАСС, что российская сторона и «Нафтогаз Украины» подпишут транзитный договор на пять лет, согласно которому в 2020 году объем транзита составит 65 млрд кубометров газа, в 2021–2024 годах — по 40 млрд кубометров.
Хоккей
Молодежная сборная России разгромила казахов в товарищеском матче
Хоккеисты молодежной сборной России (игроки не старше 20 лет) разгромили сверстников из Казахстана в товарищеском матче в рамках подготовки к чемпионату мира.
Армия и оружие
Китайские СМИ рассказали о хитрости России, позволившей осадить НАТО
Журналисты популярного китайского издания Sohu в своем недавнем материале решили рассказать о причинах, по которым любая попытка НАТО напасть на Россию обернется провалом.
Политика
Зюганов допустил проведение досрочных президентских выборов в России
Лидер КПРФ Геннадий Зюганов считает, что в России возможны досрочные президентские выборы.
Происшествия
Летевший из Гоа в Москву самолет экстренно сел в Баку
Самолет авиакомпании Azur Air экстренно приземлился в Баку. Он должен был доставить пассажиров из Гоа в Москву, сообщили РБК в авиакомпании.
Космос
Маск пожелал не долетевшему до МКС Starliner удачной посадки
Глава корпораций SpaceX и Tesla Илон Маск выразил поддержку корпорации Boeing, пожелав удачной посадки разработанному ей кораблю Starliner, который накануне не смог выйти на запланированную орбиту для стыковки с МКС.
Общество
Роскачество составило рейтинг российских игристых вин
Эксперты Роскачества составили рейтинг игристых вин из российского винограда в ценовой категории до 1 тыс. рублей за бутылку, сообщают «Известия».
Авто
Opel может привезти в РФ полноприводный Grandland X
На рынке России представили Grandland X, который доступен только с одним двигателем и системой привода на переднюю ось.
Кино
Вышел первый сезон долгожданного сериала «Ведьмак» от Netflix
Единоборства
Емельяненко ответил на вызов Кадырова
Боец смешанных единоборств Александр Емельяненко ответил на вызов на бой от главы Чечни Рамзана Кадырова, передает РИА "Новости".
Политика
МИД Украины разъяснил запрет ездить в Россию по внутреннему паспорту
Запрет украинцам посещать Россию по внутреннему паспорту связан с «дополнительными гарантиями» для граждан.
Космос
Во время полетов к дальним планетам астронавты впадут в спячку
21.12.2019 Планируя изучение дальних планет, ученые и конструкторы разрабатывают модели космических кораблей, способных преодолеть огромные расстояния.
Авто
5 законов, которыми власти расстроят автовладельцев в 2020 году
В 2020 году в России вступят в силу 5 законов, которые совсем не обрадуют автовладельцев.
Финансы
Рубль снижается к доллару и евро
Курс доллара увеличился на 10 копеек — до 62,57 рубля. Курс евро вырос на 2 копейки и составил 69,62 рубля.
Политика
В Берлине сегодня возобновятся трёхсторонние переговоры по газу
Представителям России и Украины пока не удаётся достигнуть компромисса по срокам, тарифам и объёмам транзита.
Общество
Севастополь встретит день зимнего солнцестояния без солнца
В Москве накануне зарегистрирован температурный рекорд декабря за последние 133 года, а вот в Севастополе декабрь вполне традиционный.