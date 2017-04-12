с чего всё началось

Минимальные розничные цены на водку, коньяк, бренди и ликероводочные изделия повысят в России с 1 января 2020 года. Соответствующий приказ Минфина опубликован на официальном портале правовой информации.

В России вырастут минимальные розничные цены на водку и коньяк

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