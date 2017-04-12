Экономика

ВедомостиВедомостиВ России вырастут розничные цены на водку и коньяк

Минимальная розничная цена на водку с 1 января 2020 г. увеличится с 215 до 230 руб. за 0,5 л, на коньяк – с 388 до 433 руб. за 0,5 л, на бренди – с 307 до 315 руб. за 0,5 л, говорится в приказе Минфина, размещенном на федеральном портале проектов правовых актов.
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с чего всё началось
Министерство финансов опубликовало
 на официальном портале правовой информации документ, в соответствии с которым с 1 января 2020 года в России повысятся минимальные закупочные и розничные цены на коньяк, бренди, водку и ликеро-водочные изделия крепостью свыше 28 процентов.
РБК20 декабря в 13:39

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Минимальные розничные цены на коньяк и водку вырастут с 1 января

Интерфакс20 декабря в 13:16

Минфин поднял минимальные цены на водку и коньяк

РБК20 декабря в 13:39

В России с 1 января подорожает водка

ТАСС20 декабря в 13:11

В России вырастут минимальные розничные цены на водку и коньяк

RT на русском20 декабря в 13:04

В России вырастут минимальные розничные цены на водку и коньяк

РИА Новости20 декабря в 12:40
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