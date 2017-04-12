с чего всё началось

Минимальная розничная цена на водку с 1 января 2020 г. увеличится с 215 до 230 руб. за 0,5 л, на коньяк – с 388 до 433 руб. за 0,5 л, на бренди – с 307 до 315 руб. за 0,5 л, говорится в приказе Минфина, размещенном на федеральном портале проектов правовых актов.

В России вырастут розничные цены на водку и коньяк

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Экономика Минфин обсуждает с бизнес-сообществом поправки к законопроекту о СЗПК Минфин продолжает работу над поправками к законопроекту о защите и поощрении капиталовложений и развития инвестиционной деятельности в РФ (СЗПК), в частности обсуждаются вопросы финансово-инвестиционного аудита, концессий и государственно-частных партнерств (ГЧП) и понятийного аппарата.

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Музыка Шнуров высмеял участника шоу «Голос», оскорбившего Гагарину Наставник на шоу "Голос" Сергей Шнуров пошутил над бывшим участником телепроекта из Екатеринбурга Арсением Курчаниным, поведение которого во время выступления оскорбило Полину Гагарину.

Политика Пушков: Берлин не пойдет на контрмеры в ответ на санкции США Ранее американские сенаторы одобрили выделение 738 миллиардов долларов на военный бюджет, который включает меры по противодействию России в различных областях, включая санкции против "Северного потока-2" и помощь Украине.

Политика Кабмин ФРГ рассчитывает достроить «Северный поток-2» вопреки санкциям США Власти Германии рассчитывают завершить строительство газопровода "Северный поток-2", несмотря на санкции США, сообщила немецкая газета Suddeutsche Zeitung со ссылкой на источники в правительстве ФРГ.

Кино Раскритиковала включение фильма «Дылды» в претенденты на «Оскар» депутат Госдумы Архивное фото Первый зампред комитета Госдумы по культуре Елена Драпеко ("Справедливая Россия") выразила сожаление по поводу того, что картина "Дылда" Кантемира Балагова вошла в список претендентов на номинацию "Лучший иностранный художественный фильм" премии "Оскар".