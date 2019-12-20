Экономика
ВедомостиВ России вырастут розничные цены на водку и коньяк
Минимальная розничная цена на водку с 1 января 2020 г. увеличится с 215 до 230 руб. за 0,5 л, на коньяк – с 388 до 433 руб. за 0,5 л, на бренди – с 307 до 315 руб. за 0,5 л, говорится в приказе Минфина, размещенном на федеральном портале проектов правовых актов.
Читать в источнике
Оценить702
с чего всё началось
Министерство финансов опубликовало на официальном портале правовой информации документ, в соответствии с которым с 1 января 2020 года в России повысятся минимальные закупочные и розничные цены на коньяк, бренди, водку и ликеро-водочные изделия крепостью свыше 28 процентов.РБК20 декабря в 13:39
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7108 источников, обновлено в 19:22, Ашберн
Футбол
В «Реале» исключили покупку нападающего в январе
Главный тренер «Реала» Зинедин Зидан прокомментировал ничейный результат в матче 18-го тура чемпионата Испании с «Атлетиком» (0:0). — У нас было много моментов.
Шоу-бизнес
Симба Сивова: певица Нюша раскрыла имя дочери
Российская популярная исполнительна Нюша родила первенца – дочку – еще в ноябре 2019 года, но более года не раскрывала ее лицо и имя в сети.
Политика
Подрядчик «Северного потока-2» остановил работы из-за угроз Вашингтона
Один из подрядчиков «Северного потока — 2» — швейцарская компания Allseas Group, занимающаяся укладкой труб, приостановила работы по строительству газопровода.
Происшествия
Полиция Берлина эвакуировала людей с рождественского рынка
Финансы
СБП обрастает банковскими комиссиями
СБП обрастает банковскими комиссиями С 1 января начнут действовать тарифы Банка России для кредитных организаций за пользование системой быстрых платежей (СБП).
Политика
Перед погружением Путина на дне Финского залива были обезврежены мины
Минное поле времён Второй мировой войны было обнаружено и обезврежено в Финском заливе перед визитом президента России Владимира Путина на остров Гогланд.
Космос
OSIRIS-REx возьмет пробу грунта Бенну из «Соловья»
Научная программа автоматической межпланетной станции OSIRIS-REx включает в себя как забор пробы грунта с околоземного астероида (101955) Бенну, так и его исследование с низкой орбиты.
Происшествия
В Апатитах подростки избили полицейских
Общество
Allseas вывела из Балтийского моря строившие «Северный поток — 2» суда
Швейцарская компания Allseas вывела из Балтийского моря суда, которые занимались прокладкой газопровода "Северный поток—2", передает агентство Блумберг со ссылкой на представителя компании.
Армия и оружие
ПВО Сирии отразила ракетную атаку на Дамаск
Сирийская ПВО отразила ракетную атаку на столицу страны Дамаск.
Футбол
Экс-футболист «Спартака» Максим Калиниченко раскрыл свое отношение к ДНР и ЛНР
Проживающий в Москве экс-футболист столичного "Спартака" и сборной Украины Максим Калиниченко заявил, что для него "не существует ни ДНР, ни ЛНР", и назвал тему конфликта в Донбассе больной для себя.
Общество
В «Нафтогазе» рассказали о компромиссе с «Газпромом» по транзиту газа
Россия и Украина достигли компромисса по транзиту газа. Об этом рассказал исполнительный директор «Нафтогаза» Юрий Витренко.
Футбол
«Арсенал» может купить форварда «Байера» Фолланда
По информации Sky Sports, «Арсенал» рассматривает возможность приобретения в январе нападающего «Байера» Кевина Фолланда.
Футбол
Карло Анчелотти возглавил «Эвертон»
Португалец Марку Силва был отправлен в отставку с поста главного тренера "Эвертона" 5 декабря, а 10-го Анчелотти был уволен из итальянского "Наполи".
Армия и оружие
Военную колонну США не пустили через сирийский блокпост в Камышлы
Транспорт
Кот Мостик проинспектировал железнодорожную часть Крымского моста
Железнодорожная часть Крымского моста готова к приему первых поездов и уже проинспектирована знаменитым котом Мостиком.
Политика
МИД Польши ответил на слова Путина о Второй мировой войне
Официальная Варшава высказала "тревогу и недоумение" по поводу слов президента России Владимира Путина о причинах и виновниках начала Второй мировой войны, говорится в заявлении МИД Польши.
Единоборства
Емельяненко ответил на вызов Кадырова
Боец смешанного стиля Александр Емельяненко ответил на вызов на поединок от главы Чеченской Республики Рамзана Кадырова.
Политика
Россия наложила вето на резолюцию по Сирии в Совбезе ООН
Россия и Китай наложили вето на новую резолюцию по Сирии в Совете Безопасности ООН.
Здоровье
Названа замена бесполезному при алкогольном отравлении углю
Ведущий научный сотрудник Московского научно-практического центра наркологии департамента здравоохранения столицы, кандидат медицинских наук Юлия Шевцова заявила, что активированный уголь бесполезен при алкогольном отравлении.
Общество
Утверждено расписание ЕГЭ на 2020 год
Основной период сдачи школьниками Единого государственного экзамена в 2020 году начнется 25 мая с экзаменов по литературе, географии и информатике и информационно-коммуникационным технологиям, следует из совместного приказа Минпросвещения и Рособрнадзора, опубликованного на официальном интернет-портале.
Общество
Названы самые востребованные профессии в России
Продавцы-кассиры стали самой востребованной профессией в России, сообщили "Известия" со ссылкой на Всероссийский научно-исследовательский институт труда.
Экономика
Японский оператор игровых зон Round One откроется в России
В августе 2019-го Round One Corporation зарегистрировала филиал в России — 100%-ю "дочку" ООО "Раун Уан Рус" с уставным капиталом 150 млн руб. В сообщении о регистрации российского филиала указано, что компания подписала договор аренды помещения площадью около 4,7 тыс кв. м. в ТЦ "Европейский".
Происшествия
Автобус с более 20 пассажирами перевернулся на Камчатке
На Камчатке перевернулся автобус, который перевозил 21 пассажира. Об этом сообщает РИА "Новости".
Политика
Часть украинцев лишат соцвыплат
Проверка будет разделена на три этапа: превентивную верификацию (при подаче заявки на оформление соцвыплат), текущую верификацию (при предоставлении госвыплат) и ретроспективную верификацию (проверка после окончания выплат).
Происшествия
В Москве задержали подозреваемого в убийстве найденных в люке рабочих
В Москве полиция задержала мужчину, которого подозревают в непредумышленном убийстве двух рабочих, тела которых ранее нашли в канализационном люке в Новой Москве.
Происшествия
Стрелка с Лубянки заподозрили в связях с националистическим движением
Евгений Манюров, устроивший стрельбу возле здания ФСБ на Лубянке в центре Москвы, мог быть участником националистического движения «Этническое национальное объединение» (ЭНО).
Общество
Власти Читы на этой неделе запустят маршрут №8
Администрация Читы на наступившей неделе планирует запустить несколько автобусов на маршрут №8, от которого ранее отказался перевозчик.
Шоу-бизнес
20-летняя Марьяна Ро объявила о беременности
Блогер встречается с певцом Face. 20-летняя блогер Марьяна Рожкова, более известная как Марьяна Ро, объявила о беременности.