с чего всё началось

Минимальная розничная цена на водку с 1 января 2020 г. увеличится с 215 до 230 руб. за 0,5 л, на коньяк – с 388 до 433 руб. за 0,5 л, на бренди – с 307 до 315 руб. за 0,5 л, говорится в приказе Минфина, размещенном на федеральном портале проектов правовых актов.

В России вырастут розничные цены на водку и коньяк

Футбол В «Реале» исключили покупку нападающего в январе Главный тренер «Реала» Зинедин Зидан прокомментировал ничейный результат в матче 18-го тура чемпионата Испании с «Атлетиком» (0:0). — У нас было много моментов.

Шоу-бизнес Симба Сивова: певица Нюша раскрыла имя дочери Российская популярная исполнительна Нюша родила первенца – дочку – еще в ноябре 2019 года, но более года не раскрывала ее лицо и имя в сети.

Финансы СБП обрастает банковскими комиссиями СБП обрастает банковскими комиссиями С 1 января начнут действовать тарифы Банка России для кредитных организаций за пользование системой быстрых платежей (СБП).

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Космос OSIRIS-REx возьмет пробу грунта Бенну из «Соловья» Научная программа автоматической межпланетной станции OSIRIS-REx включает в себя как забор пробы грунта с околоземного астероида (101955) Бенну, так и его исследование с низкой орбиты.

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Экономика Японский оператор игровых зон Round One откроется в России В августе 2019-го Round One Corporation зарегистрировала филиал в России — 100%-ю "дочку" ООО "Раун Уан Рус" с уставным капиталом 150 млн руб. В сообщении о регистрации российского филиала указано, что компания подписала договор аренды помещения площадью около 4,7 тыс кв. м. в ТЦ "Европейский".