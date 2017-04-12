Экономика

Российская газетаРоссийская газетаВ России вырастут цены на водку и коньяк

Минимальные розничные цены на ликероводочную продукцию вырастут с 1 января 2020 года. Так, стоимость водки в продаже увеличится с 215 до 230 рублей за 0,5 литра, коньяка - с 388 до 433 рублей за 0,5 литра, бренди - с 307 до 315 рублей за 0,5 литра.
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Министерство финансов опубликовало
 на официальном портале правовой информации документ, в соответствии с которым с 1 января 2020 года в России повысятся минимальные закупочные и розничные цены на коньяк, бренди, водку и ликеро-водочные изделия крепостью свыше 28 процентов.
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