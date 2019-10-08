Экономика

EastRussiaEastRussiaВ России вырос нелегальный рынок такси

В России вырос рынок нелегальных таксомоторных перевозок. Об этом сообщают специалисты аналитического центра при правительстве России. За последние два года рост составил 35%, в денежном выражении — с 75 млрд до 101 млрд рублей.
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Нелегальный рынок такси в РФ в денежном выражении с 2017 года к данному моменту вырос на 35% - до 101 миллиарда рублей в год, говорится в исследовании
 Аналитического центра при правительстве России.
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