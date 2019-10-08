Экономика
EastRussiaВ России вырос нелегальный рынок такси
В России вырос рынок нелегальных таксомоторных перевозок. Об этом сообщают специалисты аналитического центра при правительстве России. За последние два года рост составил 35%, в денежном выражении — с 75 млрд до 101 млрд рублей.
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Автоматически обработаны 7022 источника, обновлено в 06:33, Ашберн
Политика
Лукашенко назвал ситуацию в Донбассе конфликтом России и Украины
Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что в Донбассе с 2014 года идет конфликт между Россией и Украиной.
РБК 04:46
Происшествия
В Домодедово задержали подозреваемого в убийстве 17-летней студентки
РБК 06 октября в 12:56
Экономика
Экс-глава «Магнита» нашла новую работу
Бывший генеральный директор «Магнита» Ольга Наумова, покинувшая пост главы ретейлера в июне 2019 года, возглавила логистическую компанию LORUS SCM, основным акционером которой является председатель совета директоров «Соллерс» и основной владелец этой компании Вадим Швецов.
РБК 06:05
Шоу-бизнес
Анастасию Заворотнюк выписали из больницы в тяжелом состоянии
Журналистам стало известно, что Анастасию Заворотнюк после завершения курса лечения по полису ОМС выписали из частной московской клиники, несмотря на то, что ее состояние остается тяжелым.
Вести.Ru 03:49
Общество
Нобелевскую премию по физике получили астрономы
Лауреатами Нобелевской премии по физике за 2019 год стали Джим Пиблс - за теоретические открытия в физической космологии.
Газета.Ru 06:23
Происшествия
СК назвал причину смерти актера Марьянова
Причиной смерти актера Дмитрия Марьянова стал сквозной разрыв задней стенки левой общей подвздошной вены с образованием массивной кровопотери.
Известия 06:22
Политика
Глава МИД Украины рассказал о вариантах развития ситуации в Донбассе
Министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко заявил о трёх основных сценариях развития ситуации в Донбассе.
RT на русском 05:52
Общество
Из онкоцентра имени Блохина намерены уволиться 50 медсестер
Вслед за врачами в массовом порядке решили уволиться и медсестры столичного онкоцентра им. Николая Блохина.
Газета.Ru вчера в 13:51
Экономика
ФНС заявила о высоком уровне «серых» зарплат
Федеральная налоговая служба (ФНС) России обнаружила существенное расхождение данных о расходах россиян и их официальных доходах – это говорит о высоком уровне "теневых" зарплат в стране, которые требуют дополнительного внимания властей, заявила замглавы ведомства Светлана Бондарчук.
РИА Новости 05:04
Общество
В России могут запретить крафтовое пиво
В России с 2021 года может прекратиться производство крафтового пива, сообщает RT со ссылкой на Росстандарт.
REGNUM 02:06
Политика
Песков прокомментировал идею подключения США к «нормандскому формату»
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что идеи подключения США к "нормандскому формату" по Украине не находят поддержки у участников.
РИА Новости 05:29
Политика
Два комитета ООН приостановили работу из-за проблем с визами США
Шестой комитет Генассамблеи ООН по правовым вопросам приостановил работу вслед за первым комитетом из-за проблем с визами США, сообщил зампостпреда России при организации Геннадий Кузьмин, передает «РИА Новости».
РБК вчера в 16:46
Происшествия
Следствие объявило в розыск бизнесмена Павла Фукса
Ранее в суде сообщили, что следствие просит арестовать его брата - бизнесмена-девелопера и экс-совладельца сети блинных "Теремок" Романа Фукса, которому, по данным источника, вменяется мошенничество при строительстве дома на Мытной улице в Москве.
ТАСС вчера в 08:27
Гаджеты
Apple выпустила стабильную версию macOS Catalina
Стоит отметить, что в macOS Catalina отсутствует iTunes, но появилась функция Sidecar, позволяющая iPad становится дополнительным монитором или устройством ввода с использованием стилуса Apple Pencil.
Astera 04:21
Культура
Умерла Марина Куклина, актриса из сериала «Возвращение Мухтара»
На 34-м году жизни умерла звезда сериала «Возвращение Мухтара» украинская актриса Марина Куклина.
Комсомольская правда 06 октября в 09:02
Политика
Полиция предложила губернатору Уссу попросить у Путина охрану
Начальник главного управления МВД по Красноярскому краю, генерал-лейтенант полиции Александр Речицкий предложил главе региона Александру Уссу обратиться к президенту России Владимиру Путину с просьбой обеспечить его безопасность «как высшего должностного лица Красноярского края».
РБК 05:23
Кино
Вышел трейлер шестого сезона «Викингов» с Данилой Козловским
Телепрограмма 04:19
Футбол
Баринов: не знаю, чем Шотландия может нас удивить. Если только двумя форвардами
Не знаю, чем могут нас удивить шотландцы сейчас. Если только выставят двух нападающих с первых минут.
Чемпионат 06:25
Шоу-бизнес
Наталья Бочкарева вышла на связь после своего исчезновения
Наталья Бочкарева вышла на связь после своего исчезновения. Для общения актриса выбрала издание РБК.
Newsroom24 05:00
Политика
В США Путина поздравили с днем рождения надписью в небе
Газета.Ru вчера в 20:54
Происшествия
Бывший начальник рудника «Мир» покончил с собой в СИЗО
Как сообщили накануне в СК РФ, суд арестовал двух сотрудников рудника "Мир" - бывшего начальника рудника Алексея Бурксера и бывшего и.о. главного инженера Александра Манна - по делу об аварии на предприятии 4 августа 2017 года, в результате которой погибли восемь человек.
ТАСС 02:35
Хоккей
СКА уступил «Спартаку» в матче КХЛ
Санкт-Петербург.ру вчера в 15:24
Шоу-бизнес
Соловьев посоветовал Собчак «заняться мужем», а не постить фейки
URA.Ru вчера в 14:05
Армия и оружие
Снайперский выстрел из РПГ-7 сняли на видео
Кстати Боевой дебют гранатомета РПГ-7 состоялся в 1968 году во Вьетнаме, когда партизаны с его помощью эффективно уничтожали американскую бронетехнику, в том числе танки М-48.
Российская газета 04:15
Армия и оружие
Трамп рассказал о разработке новых вооружений
В конце сентября президент США заявил о завершении модернизации американских ядерных сил.
Известия 01:04