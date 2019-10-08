с чего всё началось

Объем нелегального рынка такси в России с 2017 года вырос на 35% - до 101 миллиарда рублей в 2019 году, показало исследование Аналитического центра при правительстве РФ.

Нелегальный рынок такси в России вырос на 35% с 2017 года

Армия и оружие Российским Су-57 нашли нового покупателя Еще одним покупателем российских истребителей пятого поколения Су-57 может стать Мьянма. Об этом сообщает MilitaryWatch.

Происшествия Сестры Хачатурян показали, как убивали отца Дело сестер Хачатурян Резонансное убийство произошло 27 июля прошлого года: в подъезде дома на Алтуфьевском шоссе обнаружили тело 57-летнего мужчины со множественными колото-резаными ранениями шеи и груди.

Экономика Россия и Турция подписали соглашение о расчетах в нацвалютах Основной целью в Минфине назвали увеличение и постепенный переход к использованию рубля и лиры при расчетах между Россией и Турцией, создание соответствующей инфраструктуры финансового рынка и повышение привлекательности нацвалют для компаний.

Космос Первый выход в открытый космос двух женщин запланирован на этот месяц Объявление о новой попытке выхода в открытый космос двух женщин было сделано в пятницу на брифинге НАСА, в котором анонсировались 10 предстоящих выходов в космос астронавтов Международной космической станции.

Происшествия Суд арестовал обвиняемого в убийстве студентки в Домодедово По данным РИА Новости, обвиняемым в убийстве 17-летней студентки МГТУ имени Баумана является бывший муж старшей сестры девушки — Павел.

Политика Путин встретится с 19 новыми губернаторами Президент России Владимир Путин сегодня проведет встречу с 19 новыми губернаторами, чтобы обсудить с членами правительства совершенствование механизмов контрольно-надзорной деятельности.

Шоу-бизнес Онколог прокомментировал сообщения о выписке Заворотнюк Врач-онколог центра имени Блохина Игорь Долгополов предположил, с чем может быть связана выписка актрисы Анастасии Заворотнюк.

Общество Мосгорсуд отменил решение о возврате в прокуратуру дела Серебренникова Мосгорсуд отменил решение о возврате в прокуратуру дела «Седьмой студии» режиссера Кирилла Серебренникова. Об этом 8 октября сообщает ТАСС.

Экономика Клиенты РЖД предлагают отложить переход на кассетные подшипники Совет потребителей по вопросам деятельности ОАО «РЖД» попросил отложить намеченный на 2021 год переход всей железнодорожной отрасли на кассетные подшипники, сообщает «Коммерсант» со ссылкой на решение заседания совета 3 октября.

Политика Спецпредставитель ОБСЕ напомнил о ранее принадлежавшем России Крыме Спецпредставитель ОБСЕ Мартин Сайдик в ходе международного форума Salzburg Europe Summit в Австрии напомнил, что Крымский полуостров ранее уже принадлежал России.

Политика Госдеп запретил послу США в ЕС давать показания в рамках процедуры импичмента Госдеп США запретил американскому постпреду при ЕС Гордону Сондланду давать показания в Конгрессе в рамках расследования, цель которого - определить, есть ли основания для импичмента президента Дональда Трампа, сообщает агентство Associated Press.

Общество Нобелевскую премию по физике присудили за открытия в области космоса В прошлом году нобелевскими лауреатами стали Артур Ашкин, Жерар Муру и Донна Стрикланд за открытия в области лазерной физики.

Общество Полиция Москвы решила отсудить у оппозиции 18 млн рублей ГУ МВД Москвы хочет отсудить у Алексея Навального и других оппозиционеров компенсации за то, что в дни несогласованных акций 27 июля и 3 августа пришлось привлекать дополнительные силы и средства на обеспечение общественного порядка.

Шоу-бизнес В сети появились отрывки из книги о Жанне Фриске Книгу о Жанне Фриске, которая умерла от рака, написал ее друг Геннадий Куркин.

Технологии Первый резидент «Сколково» зарегистрирован в Ивановской области «Исследовательская группа Аддитэк» из Ивановской области стала первым в регионе резидентом инновационного центра «Сколково».

Армия и оружие Трамп заявил, что США продолжат поддержку курдов в Сирии Президент США Дональд Трамп заявил, что США не бросили курдов в Сирии и продолжат их поддерживать.

Армия и оружие Националисты выдвинули Зеленскому ультиматум по Донбассу Президенту Украины Владимиру Зеленскому местные националисты поставили условие: если Вооруженные силы страны отойдут согласно "формуле Штайнмайера" от линии разграничения в Золотом (рубеж на Луганщине) и в районе Петровское (ДНР), то эти населенные пункты займут представители добробатов.

Единоборства Узбекистанский боец ММА Нурматов умер после поединка в Грозном Узбекистанский боец смешанных единоборств (ММА) Бекзод Нурматов умер после поединка с россиянином Бесланом Исаевым на турнире Absolute Championship Akhmat 100, который прошел 4 октября в Грозном.

Футбол Тедеско покинул Россию, не подписав контракт со «Спартаком» Немецкий специалист Доменико Тедеско, который в скором времени должен подписать контракт с московским "Спартаком", покинул Россию и улетел в Германию, передает "Чемпионат.com".

Общество В России могут ввести новую возрастную маркировку Сегодня, 8 октября стало известно, что депутаты Госдумы переработали к первому чтению законопроект об изменении в России возрастной маркировки.

Общество Врач назвал признаки, сигнализирующие о развитии рака Врач Александр Мясников в эфире программы "О самом главном" на телеканале "Россия 1" рассказал о симптомах, которые могут сигнализировать о развитии онкологических заболеваний.

Экономика Минэкономразвития предложило повысить налоги на малый бизнес Минэкономразвития предложило увеличить в 2020 году налоги для малого бизнеса на 4,9%, следует из законопроекта, опубликованного на портале проектов нормативных правовых актов.

Футбол Воспитанник «Зенита» рассказал о договорном матче Воспитанник "Зенита" Басель Абдулфаттах рассказал, что во времена выступления за петербургское "Динамо" ему предлагали деньги за участие в договорном матче.

Политика Александр Калашников назначен директором ФСИН Новым директором Федеральной службы исполнения наказаний стал Александр Калашников, сообщается на сайте ведомства.

Армия и оружие В США опубликовали план по сдерживанию России в Черном море Американский аналитический центр RAND Corporation опубликовал доклад, в котором представлена стратегия безопасности в Черном море.