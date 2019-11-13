Экономика

Тверские ведомостиТверские ведомостиВ России вырос объем штрафов за некачественный бензин на АЗС

Объем штрафов на российских АЗС резко вырос. Как сообщили в Росстандарте за 9 месяцев 2019 года нарушителям насчитали 47 миллионов рублей. Всего за I и II квартал взыскали 22,4 миллионов и 24,6 миллионов за III квартал.
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с чего всё началось

Штрафной удар: объем взысканий за некачественное горючее резко вырос

В России резко вырос объем выписанных оборотных штрафов за некачественное топливо на АЗС. Только за девять месяцев этого года нарушителям начислили 47 млн рублей, сообщили «Известиям» в Росстандарте. Цифра сопоставима с объемом взысканий за весь 2018-й –– 50 млн рублей.
Известиявчера в 16:01

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АЗС выписали многомиллионные штрафы за некачественный бензин

URA.Ruвчера в 19:15

«Известия»: в России вырос объем штрафов за некачественное топливо

ТАССвчера в 20:32

Увеличилось число штрафов за некачественный бензин на автозаправках

News.ruвчера в 20:02

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RT на русскомвчера в 19:23

В России резко вырос объем взысканий за некачественное топливо

Телеканал 360°вчера в 21:04

В России рекордно вырос объем штрафов за некачественный бензин

РЕН ТВвчера в 18:51

В России резко вырос объем взысканий за некачественный бензин на АЗС

Известиявчера в 18:47
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Приложение Facebook подсматривает за владельцами iPhone через камеру

Пользователи официального приложения-клиента социальной сети Facebook обратили внимание на странное поведение софта — мобильное приложение для iOS без разрешения активирует камеру iPhone, когда пользователь пролистывает ленту новостей.
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Общество

Названы размеры больничных и детских пособий на 2020 год

Размер пособия по беременности и родам за 140 дней декретного отпуска составит до 322 190 рублей, а ежемесячного пособия по уходу за ребёнком до полутора лет — до 27 984 рублей.
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Сбившая «пьяного» мальчика в Балашихе вышла на свободу

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В Госдуме и Совете Федерации подняли вопрос о введении доступа в интернет по паспорту.
Москва 24 вчера в 04:05
Кино

Опубликован новый трейлер фильма «Соник в кино»

Важная деталь – Соник в новом видео стал больше похож на классического персонажа из видеоигр, чем это было в предыдущем трейлере.
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Российская газета 02:25
Общество

На Дальнем Востоке могут вернуть прежний возраст выхода на пенсию

Для жителей Дальневосточного федерального округа могут вернуть прежний возраст выхода на пенсию в качестве меры по снижению оттока населения, заявил глава комитета Госдумы по региональной политике, проблемам Севера и Дальнего Востока Николай Харитонов.
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РИА Новости 03:42
Политика

Бразилия признала Аньес исполняющей обязанности президента Боливии

Власти Бразилии, крупнейшей страны в Латинской Америке, признают оппозиционного сенатора Жанин Аньес исполняющим обязанности президента Боливии, заявил глава бразильского МИД Эрнесту Араужу.
РИА Новости вчера в 22:34
Происшествия

Российская школьница умерла в «Артеке»

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Театры

В ЦК «Сцена» прокомментировали отмену спектакля по мотивам «Чиполлино»

В центре культуры «Сцена» прокомментировали отказ в показе спектакля по мотивам сказки Джанни Родари «Чиполлино» на фестивале любительских театров в Москве.
Взгляд.ру вчера в 03:59
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Бывшего уральского судью объявили в розыск за педофилию

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РИА Новости 02:39
Общество

Два подсолнечных масла попали в черный список «Росконтроля»

Два подсолнечных масла после проверки «Росконтроля» внесены в черный список — «Каролина» и «Селяночка».
NewInform вчера в 03:00
Политика

На Украине рассказали о трех нарушенных обещаниях Зеленского

Руководитель платформы "Национальная стратегия развития" Дмитрий Спивак рассказал о трех предвыборных обещаниях президента Украины Владимира Зеленского, которые он не выполнил.
Газета.Ru вчера в 21:22
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Хоккей

Илья Ковальчук может быть выведен из состава «Лос-Анджелес Кингз»

Перед матчем "королей" с "Миннесотой" стало известно, что Ковальчук будет выведен из состава "Кингз" в ближайшем будущем, сообщает Чемпионат.Com.
Вести.Ru вчера в 23:45
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Защита заявила о подмене сбежавшего «кота-наркокурьера» в суде

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РБК 03:26
Общество

Кирилл Терешин избавился от «рук-базук»

Россиянин Кирилл Терешин, более известный как «Руки-базуки» из-за злоупотребления инъекциями синтола, удалил синтетические вещества из бицепсов.
Известия вчера в 07:32
Общество

В Венеции объявлен режим ЧС из-за рекордного за полвека наводнения

Венеция переживает рекордное за полвека наводнение. Сегодня власти города объявят режим бедствия. Уже запросили помощь правительства Италии.
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Трамп предложил Эрдогану сделку на $100 млрд

Президент США Дональд Трамп предложил турецкому лидеру Реджепу Тайипу Эрдогану торговую сделку, а также "обходной путь" урегулирования ситуации с покупкой Анкарой российских зенитных ракетных комплексов С-400.
Газета.Ru 01:05
Футбол

Сборная России по футболу отказалась играть в новой форме

По информации пресс-службы РФС, болельщики сборной России не увидят на футболистах своей национальной сборной в играх против Бельгии (16 ноября) и Сан-Марино (19 ноября) нового комплекта формы, презентованного на прошлой неделе в Москве компанией Adidas.
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На Россию надвигаются аномальные холода

Основное похолодание придется на юг западной Сибири на 14 ноября и затронет юг Западной Сибири.
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В Бразилии стартует саммит БРИКС

Совместную работу в рамках БРИКС и актуальные международные вопросы обсудят лидеры России, Бразилии, Индии, Китая и ЮАР.
Вести.Ru вчера в 23:46
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Трамп пригрозил Китаю повышением пошлин в случае срыва торговой сделки

Президент США Дональд Трамп в ходе выступления в Экономическом клубе в Нью-Йорке заявил, что США и Китай находятся буквально в шаге от заключения торговой сделки, которая бы устраивала Вашингтон, и пригрозил повышением пошлин, если всё опять сорвётся.
Life.ru вчера в 18:57
Общество

«Аэрофлот» лишил бонусных баллов пассажира с толстым котом

Известия вчера в 09:27
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Пропавшая в Ставрополе школьница найдена живой

В Ставрополе нашли живой пропавшую 16-летнюю школьницу.
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В Москве прошла премьера нового фильма Андрея Кончаловского «Грех».
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Футбол

Слуцкий: в СССР была серьёзная пропаганда

Главный тренер голландского «Витесса» Леонид Слуцкий вспомнил своё детство в СССР.
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Политика

Посольство РФ направило США ноту протеста из-за экстрадиции Буркова

Российское посольство в Вашингтоне направило в Госдепартамент ноту протеста в связи с экстрадицией россиянина Алексея Буркова из Израиля в США.
Российская газета вчера в 22:05
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