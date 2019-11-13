Экономика

Тверские ведомостиТверские ведомостиВ России вырос объем штрафов за некачественный бензин на АЗС

Объем штрафов на российских АЗС резко вырос. Как сообщили в Росстандарте за 9 месяцев 2019 года нарушителям насчитали 47 миллионов рублей. Всего за I и II квартал взыскали 22,4 миллионов и 24,6 миллионов за III квартал.
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Штрафной удар: объем взысканий за некачественное горючее резко вырос

В России резко вырос объем выписанных оборотных штрафов за некачественное топливо на АЗС. Только за девять месяцев этого года нарушителям начислили 47 млн рублей, сообщили «Известиям» в Росстандарте. Цифра сопоставима с объемом взысканий за весь 2018-й –– 50 млн рублей.
Известиявчера в 16:01

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АЗС оштрафовали на 50 млн рублей за недолив топлива

РЕН ТВ06:01

В России резко вырос объем взысканий за некачественный бензин на АЗС

Известиявчера в 18:47

«Известия»: в России вырос объем штрафов за некачественное топливо

ТАССвчера в 20:32

Увеличилось число штрафов за некачественный бензин на автозаправках

News.ruвчера в 20:02

СМИ: В России резко вырос объём штрафов за некачественный бензин

RT на русскомвчера в 19:23

АЗС выписали многомиллионные штрафы за некачественный бензин

URA.Ruвчера в 19:15

В России резко вырос объем взысканий за некачественное топливо

Телеканал 360°вчера в 21:04
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Автоматически обработано 7065 источников, обновлено в 11:30, Ашберн
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Главный тренер "Ростова" Валерий Карпин подтвердил появившуюся информацию о сложном финансовом положении клуба.
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Политика

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СК возбудил дело по факту смерти тюменского курсанта от менингита

По факту случившегося следователи возбудили уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 2 статьи 124 Уголовного кодекса России (неоказание помощи больному, повлекшее по неосторожности его смерть).
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Происшествия

Сбившая «пьяного» мальчика вышла на свободу

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Стало известно, сколько жителей ЛНР получили паспорта России

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