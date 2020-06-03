Экономика
Доступ1В России вырос прожиточный минимум
Размер прожиточного минимума в среднем на одного человека за первый квартал 2020 года составил 10 843 рубля, для трудоспособного населения – 11 731 рубль, пенсионеров – 8944 рубля, детей – 10 721 рубль, уточняет РИА «Новости».
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Прожить на 10 843 рубля способен месяц средний россиянин. Прожиточный минимум в Новосибирской области выше
Курьер. Среда. Бердск03 июня в 08:12
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Общество
В России за сутки выздоровели более 8 тыс. пациентов с коронавирусом
В России за сутки выздоровели более 8 057 пациентов с коронавирусом.
Известия 03:36
Космос
Потенциально опасный астероид приблизится к Земле в субботу
Популярная механика 02 июня в 05:26
Баскетбол
НБА объявила о решении возобновить сезон
Национальная баскетбольная ассоциация (НБА) объявила, что будет возобновлять сезон, прерванный из-за пандемии коронавируса.
Интерфакс-Спорт вчера в 16:37
Происшествия
Начало разлива топлива в Норильске попало на видео
Начало разлива дизельного топлива на ТЭЦ-3 в Норильске, из-за которого власти ввели режим ЧС, попало на видео.
Lenta.ru 03 июня в 11:57
Происшествия
В Иркутске задержали похитителя партии защитных масок на 31 млн руб
Иркутск, 5 июня 2020, 08:23 — REGNUM В Иркутске арестован мужчина, похитивший знакомого предпринимателя и угрозами насилия заставивший его изменить адрес поставки медицинских масок на сумму 31 млн рублей с целью их хищения.
REGNUM 01:23
Происшествия
16 человек обворовали завод в Твери на 7 миллионов рублей
Ущерб, который был причинен заводу, превысил 7 миллионов рублей.
Тверские ведомости 02:19
Финансы
Рубль укрепился к доллару и евро на старте торгов
По итогам первой минуты торгов курс американской валюты составил 68,79 рубля, опустившись на 36 копеек относительно уровня закрытия предыдущей торговой сессии.
Вести.Ru 03:25
Политика
Фетисов поблагодарил бога за возможность дать дочери образование в США
Lenta.ru вчера в 13:14
Здоровье
В Москве применили экспериментальную методику лечения от COVID-19
НИИ скорой помощи имени Склифосовского в Москве стало первым российским медицинским учреждением, где применяют экспериментальную методику лечения от COVID-19 с помощью гипербарической оксигенации (ГБО), говорится на официальном портале мэра и правительства столицы.
РИА Новости 00:50
Политика
Путин поручил поэтапно завершить газификацию страны
Главе "Роснефти" Игорю Сечину (ответственному секретарю комиссии по ТЭК) президент поручил обеспечить координацию деятельности органов власти всех уровней, местного самоуправления и организаций по исполнению этих поручений.
Российская газета вчера в 09:29
Общество
Билл Гейтс прокомментировал слухи о чипировании человечества
"Шизофренический бред" Ранее бывший главный санитарный врач России Геннадий Онищенко назвал слухи о чипировании "абсолютным бредом" и "неуклюжим заказом".
РИА Новости 03:53
Происшествия
Создателя бренда «Довгань» объявили в международный розыск
Создателя брендов «Довгань» и «Смак» Германа Лиллевяли, обвиняемого в мошенничестве в особо крупном размере, объявили в международный розыск, сообщили РБК в пресс-службе Хорошевского суда Москвы.
РБК 03 июня в 04:56
Хоккей
Брагин возглавил сборную России по хоккею
Федерация хоккея России (ФХР) объявила о назначении Валерия Брагина главным тренером основной сборной страны по хоккею.
RT на русском 02:24
Происшествия
Очевидец начала ЧП в Норильске: «Тянулась река топлива»
В окрестностях Норильска, где 29 мая на территории ТЭЦ-3, принадлежащей «Норильско-Таймырской энергетической компании», произошла разгерметизация резервуара, продолжается ликвидация утечки дизельного топлива.
Московский Комсомолец вчера в 13:03
Общество
Николая Платошкина посадили под домашний арест
"Суд удовлетворил ходатайство следствия и избрал Платошкину меру пресечения в виде домашнего ареста на 2 месяца, до 2 августа", - сказала собеседница агентства.
РИА Новости вчера в 14:13
Шоу-бизнес
Эмин Агаларов переболел COVID-19
РИА Новости 01:58
Общество
В Ростуризме назвали сроки открытия пляжей Юга России
Будущее России. Национальные проекты 03 июня в 09:34
Политика
В Госдепе призвали Россию «убраться с Ближнего Востока»
Помощник госсекретаря США Дэвид Шенкер заявил, что Россия играет на Ближнем Востоке "деструктивную роль" и должна "убираться" оттуда.
Известия вчера в 22:46
Экономика
Дошли до выручки: оборот малого и среднего бизнеса упал в мае на 41%
По итогам мая выручка малых и средних предприятий снизилась на 41% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.
Известия вчера в 17:01
Общество
Мишустин поручил проанализировать применение указов Собянина
Премьер-министр Михаил Мишустин дал поручения по итогам заседания координационного совета при правительстве по борьбе с распространением новой коронавирусной инфекции.
РБК 02 июня в 16:25
Футбол
Тимо Вернер может перейти в «Челси»
Помимо футболиста "лис", в шорт-лист вошли проводящий отличный сезон полузащитник "Байера" Кай Хаверц, не менее яркий вингер дортмундской "Боруссии" Джейдон Санчо, форвард "Лиона" Мусса Дембеле и, наконец, один из самых желанных игроков для европейских топ-клубов, звездный нападающий "РБ Лейпциг" Тимо Вернер.
Газета.Ru 02:06
Политика
Twitter удалил ролик Трампа о гибели афроамериканца Флойда
Российская газета 02:42
Религия
В предстоящие выходные православные отпразднуют родительскую субботу
Согласно церковному календарю, родительская суббота является поминальным днем.
RuNews24.ru вчера в 16:11
Общество
Названы регионы России с наибольшим числом новых случаев коронавируса
За последние сутки наибольшее число новых случаев коронавируса выявили в Москве (1998), Московской области (767), Петербурге (375), Нижегородской области (319) и Свердловской области (298).
Lenta.ru вчера в 03:39
Футбол
23 года назад Роберто Карлос забил легендарный гол в ворота сборной Франции
3 июня 1997 года в Лионе на стадионе "Стад де Жерлан" сборная Франции принимала сборную Бразилии.
Soccer.ru 03 июня в 07:24
Кино
Почему Екатерина Гусева не хотела сниматься с Безруковым в Бригаде
Актриса Екатерина Гусева рассказала, почему ей было трудно сниматься в «Бригаде».
SM News вчера в 05:58
Происшествия
Красноярские власти обвинили МЧС и НТЭК в приуменьшении масштабов ЧС
Первые сообщения, полученные по линии МЧС о происшествии на ТЭЦ-3 в Норильске, и комментарии Норильско-Таймырской энергетической компании (НТЭК) не передавали масштаба произошедшего, заявил глава регионального кабмина Юрий Лапшин на сессии парламента Красноярского края.
РИА Новости 03:15
Транспорт
В России могут ввести онлайн-тахографы
В России могут ввести онлайн-тахографы В России начинается тестирование онлайн-тахографов, на которые в перспективе переведут все новые грузовики и автобусы.
Коммерсантъ вчера в 17:58
Политика
Москва может ответить на отказ Киева в земельных участках для РФ
Москва может предпринять ответные зеркальные меры после решения Киевского городского совета о расторжении договоров аренды на три земельных участка в украинской столице, предназначавшихся для строительства жилого здания, гаража, помещений консульского отдела и резиденции посла РФ.
Газета.Ru вчера в 16:53