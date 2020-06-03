Экономика
Lenta.ruВ России вырос прожиточный минимум
С начала года прожиточный минимум в России вырос на 2,2 процента, передает РИА Новости. В среднем по стране он составляет 10 843 рубля на одного человека.
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Прожить на 10 843 рубля способен месяц средний россиянин. Прожиточный минимум в Новосибирской области выше
Курьер. Среда. Бердск03 июня в 08:12
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Технологии
В Elite Dangerous: Odyssey можно будет прогуляться по далёким планетам
Городской портал Новый Нижний 03 июня в 21:00
Шоу-бизнес
Пелагея отрезала челку и стала выглядеть моложе, чем шесть лет назад
Поклонники отметили, что с челкой певица выглядит даже моложе, чем на архивной фотографии.
Passion.ru вчера в 19:37
Общество
Строгие ограничения в Москве снимут к 1 июля
График снятия ограничений из-за коронавируса в Москве будет готов к 8 июня, сообщил в эфире "России 24" мэр столицы Сергей Собянин.
РИА Новости вчера в 12:34
Культура
Новый российский сериал «Чики» с Ириной Горбачевой стартует 4 июня
Видеосервис Wink покажет два премьерных эпизода новой комедии "Чики" 4 июня.
iReactor 02 июня в 09:06
Общество
В Швеции открыта «пожизненная» вакансия, где не нужно работать
В Швеции открыта «пожизненная» вакансия, где не нужно работать. Об этом стало известно Evo-rus.com.
Evo-rus.com 00:19
Происшествия
СК опубликовал видео с разливом топлива в Норильске
Следственный комитет опубликовал видео с места разлива топлива на ТЭЦ-3 в Норильске, сообщает РИА "Новости".
Газета.Ru 03 июня в 16:16
Политика
В Москве арестовали Николая Платошкина
Лидер общественного движения "За Новый Социализм" Николай Платошкин арестован, сообщает ИА DEITA.
Deita.ru вчера в 10:16
Футбол
Игрок одного из клубов ФНЛ озвучил свой заработок
Полузащитник футбольного клуба «Нижний Новгород» Иван Темников, прокомментировал ситуацию, происходящую на данный момент в футбольных командах, при которой руководство просит игроков и тренеров пойти на снижение заработной платы.
DixiNews вчера в 13:52
Кино
Сюжет сериала «Ковбой Бибоп» от Netflix будет отличаться от оригинала
iReactor вчера в 08:02
Гаджеты
Опубликованы все макеты разных iPhone 12
Японский ресурс Mac Otakara опубликовал макеты грядущих iPhone 12, которые представят традиционно осенью.
The GEEK 02 июня в 07:13
Космос
SpaceX провела запуск Falcon 9 со спутниками Starlink
Ранее Falcon 9 был запущен 23 апреля также в мыса Канаверал. Он доставил на орбиту порядка 60 спутников Starlink.
МедиаКорСеть вчера в 05:30
Наука
В MIT создали «мягких» роботов, способных захватывать чипсы
В MIT создали «мягких» роботов, способных захватывать чипсы. Об этом стало известно Evo-rus.com.
Evo-rus.com 03 июня в 02:55
Футбол
23 года назад Роберто Карлос забил легендарный гол в ворота сборной Франции
3 июня 1997 года в Лионе на стадионе "Стад де Жерлан" сборная Франции принимала сборную Бразилии.
Soccer.ru 03 июня в 07:24
Экономика
ЦБ не поддержал перенос запрета пополнять анонимные кошельки наличными
Ассоциация банков «Россия» (АБР) обратилась к председателю ЦБ Эльвире Набиуллиной с просьбой отложить на полгода вступление в силу поправок в закон «О Национальной платежной системе» (161-ФЗ), которые запрещают пополнять наличными неперсонифицированные электронные кошельки, в том числе транспортные карты и карты для школьников.
РБК вчера в 23:00
Происшествия
Очевидец начала ЧП в Норильске: «Тянулась река топлива»
В окрестностях Норильска, где 29 мая на территории ТЭЦ-3, принадлежащей «Норильско-Таймырской энергетической компании», произошла разгерметизация резервуара, продолжается ликвидация утечки дизельного топлива.
Московский Комсомолец вчера в 13:03
Общество
В Миннеаполисе прошла церемония прощания с Джорджем Флойдом
Церемония прощания с афроамериканцем Джорджем Флойдом, погибшим при задержании полицейскими, прошла в Миннеаполисе (штат Миннесота).
РБК вчера в 21:03
Шоу-бизнес
Солист «Иванушек» Кирилл Андреев рассказал о романе с Жанной Фриске
49-летний Кирилл Андреев, солист группы «Иванушки International», в молодости встречался с Жанной Фриске.
Shraibikus News вчера в 15:52
Общество
Билл Гейтс прокомментировал слухи о чипировании населения
Основатель Microsoft Билл Гейтс опроверг конспирологические теории заговора и слухи о том, что он собирается чипировать население под видом вакцинации от коронавируса.
BFM.ru 01:06
Экономика
Миллиардеры в США разбогатели за время пандемии на 500 млрд долларов
На фоне потери почти 43 миллионами американцев своих рабочих мест, совокупное состояние американских миллиардеров за последние 11 недель, с момента начала пандемии коронавируса, увеличилось на 565 миллиардов долларов и достигло 3,51 триллиона.
Российская газета 00:07
Общество
"Роскосмос" больше SpaceX. Но меньше, чем NASA"
Популяризатор космонавтики Виталий Егоров — о полетах Илона Маска и будущем России в космосе Полет космического корабля Crew Dragon компании SpaceX Илона Маска стал сенсацией в мире космонавтики — астронавтов впервые в истории в космос запустила частная компания.
Реальное время 00:00
Армия и оружие
Американские СМИ назвали бомбардировщики B-1B проблемой для ВМФ России
Стратегические бомбардировщики ВВС США B-1B, проводившие учения над Черным морем, могут представлять «серьезную проблему» для Военно-морского флота России в этом регионе, их полет является сигналом для Кремля, пишет издание The Drive.
РБК 03 июня в 03:28
Общество
YouTube начал блокировать гомофобную рекламу поправок в Конституцию
YouTube заблокировал на одном из каналов агитационный ролик, где важность поправок в Конституцию объясняется высмеиванием персонажа-гея.
Афиша Daily вчера в 06:56
Политика
Лукашенко отправил правительство Беларуси в отставку
Президент Беларуси Александр Лукашенко отправил правительство в отставку.
Дождь 03 июня в 12:16
Общество
На Кубани продлили режим карантина
Власти Краснодарского края продлили режим карантина в регионе до 21 июня. Об этом в четверг, 4 июня, сообщил губернатор Вениамин Кондратьев.
Известия вчера в 13:31
Политика
Twitter удалил видео штаба Трампа о погибшем афроамериканце Флойде
Twitter удалил ролик, посвященный погибшему афроамериканцу Джорджу Флойду и опубликованный на странице предвыборной кампании президента США Дональда Трампа, сообщает Politico.
Коммерсантъ 00:55
Общество
Сотрудники стартапа Revolut пожаловались на угрозы увольнением
Несколько сотрудников базирующегося в Лондоне финтех-стартапа с русскими корнями Revolut были вынуждены согласиться на снижение зарплаты или покинуть компанию по собственному желанию.
Компания 00:14
Кино
Как пройдет кинофестиваль «Меридианы Тихого»
Общественное телевидение Приморья 00:47
Шоу-бизнес
Кара Делевинь рассказала о своих сексуальных пристрастиях
Ранее сообщалось, что 7 мая британская модель и актриса Кара Делевинь рассталась со своей девушкой, американской актрисой Эшли Бенсон.
РЕН ТВ 03 июня в 21:30
Политика
Фетисов поблагодарил бога за то, что его дочь учится в США
Metaratings вчера в 09:18
Гаджеты
IPhone 13 будет работать дольше за счет экрана LTPO
Согласно последним сообщениям сразу нескольких хорошо себя зарекомендовавших себя информаторов, в следующем году смартфоны iPhone получат новое поколение экранов OLED с технологией LTPO, которая отвечает за включение и выключение отдельных пикселей на дисплее, делая устройство более энергоэффективным.
iXBT.com 00:03