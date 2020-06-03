Экономика

Lenta.ruLenta.ruВ России вырос прожиточный минимум

С начала года прожиточный минимум в России вырос на 2,2 процента, передает РИА Новости. В среднем по стране он составляет 10 843 рубля на одного человека.
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В Карелии вырос прожиточный минимум

Московский Комсомолец01:20

А что в корзине

Российская газета03 июня в 11:45

Прожиточный минимум в РФ в I квартале может вырасти на 2,2%

Интерфакс - Россия03 июня в 07:09

Прожиточный минимум в России вырос на 2,2 процента

РИА Новости03 июня в 08:03

Прожить на 10 843 рубля способен месяц средний россиянин. Прожиточный минимум в Новосибирской области выше

Курьер. Среда. Бердск03 июня в 08:12

В России вырос прожиточный минимум

Lenta.ru03 июня в 09:52

В Тульской области установлена новая величина прожиточного минимума

ГТРК Тула02 июня в 04:37
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Технологии

В Elite Dangerous: Odyssey можно будет прогуляться по далёким планетам

Городской портал Новый Нижний 03 июня в 21:00
Шоу-бизнес

Пелагея отрезала челку и стала выглядеть моложе, чем шесть лет назад

Поклонники отметили, что с челкой певица выглядит даже моложе, чем на архивной фотографии.
Passion.ru вчера в 19:37
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Общество

Строгие ограничения в Москве снимут к 1 июля

График снятия ограничений из-за коронавируса в Москве будет готов к 8 июня, сообщил в эфире "России 24" мэр столицы Сергей Собянин.
РИА Новости вчера в 12:34
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Культура

Новый российский сериал «Чики» с Ириной Горбачевой стартует 4 июня

Видеосервис Wink покажет два премьерных эпизода новой комедии "Чики" 4 июня.
iReactor 02 июня в 09:06
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Общество

В Швеции открыта «пожизненная» вакансия, где не нужно работать

В Швеции открыта «пожизненная» вакансия, где не нужно работать. Об этом стало известно Evo-rus.com.
Evo-rus.com 00:19
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Происшествия

СК опубликовал видео с разливом топлива в Норильске

Следственный комитет опубликовал видео с места разлива топлива на ТЭЦ-3 в Норильске, сообщает РИА "Новости".
Газета.Ru 03 июня в 16:16
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Политика

В Москве арестовали Николая Платошкина

Лидер общественного движения "За Новый Социализм" Николай Платошкин арестован, сообщает ИА DEITA.
Deita.ru вчера в 10:16
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Футбол

Игрок одного из клубов ФНЛ озвучил свой заработок

Полузащитник футбольного клуба «Нижний Новгород» Иван Темников, прокомментировал ситуацию, происходящую на данный момент в футбольных командах, при которой руководство просит игроков и тренеров пойти на снижение заработной платы.
DixiNews вчера в 13:52
Кино

Сюжет сериала «Ковбой Бибоп» от Netflix будет отличаться от оригинала

iReactor вчера в 08:02
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Гаджеты

Опубликованы все макеты разных iPhone 12

Японский ресурс Mac Otakara опубликовал макеты грядущих iPhone 12, которые представят традиционно осенью.
The GEEK 02 июня в 07:13
Космос

SpaceX провела запуск Falcon 9 со спутниками Starlink

Ранее Falcon 9 был запущен 23 апреля также в мыса Канаверал. Он доставил на орбиту порядка 60 спутников Starlink.
МедиаКорСеть вчера в 05:30
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Наука

В MIT создали «мягких» роботов, способных захватывать чипсы

В MIT создали «мягких» роботов, способных захватывать чипсы. Об этом стало известно Evo-rus.com.
Evo-rus.com 03 июня в 02:55
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Футбол

23 года назад Роберто Карлос забил легендарный гол в ворота сборной Франции

3 июня 1997 года в Лионе на стадионе "Стад де Жерлан" сборная Франции принимала сборную Бразилии.
Soccer.ru 03 июня в 07:24
Экономика

ЦБ не поддержал перенос запрета пополнять анонимные кошельки наличными

Ассоциация банков «Россия» (АБР) обратилась к председателю ЦБ Эльвире Набиуллиной с просьбой отложить на полгода вступление в силу поправок в закон «О Национальной платежной системе» (161-ФЗ), которые запрещают пополнять наличными неперсонифицированные электронные кошельки, в том числе транспортные карты и карты для школьников.
РБК вчера в 23:00
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Происшествия

Очевидец начала ЧП в Норильске: «Тянулась река топлива»

В окрестностях Норильска, где 29 мая на территории ТЭЦ-3, принадлежащей «Норильско-Таймырской энергетической компании», произошла разгерметизация резервуара, продолжается ликвидация утечки дизельного топлива.
Московский Комсомолец вчера в 13:03
Общество

В Миннеаполисе прошла церемония прощания с Джорджем Флойдом

Церемония прощания с афроамериканцем Джорджем Флойдом, погибшим при задержании полицейскими, прошла в Миннеаполисе (штат Миннесота).
РБК вчера в 21:03
Шоу-бизнес

Солист «Иванушек» Кирилл Андреев рассказал о романе с Жанной Фриске

49-летний Кирилл Андреев, солист группы «Иванушки International», в молодости встречался с Жанной Фриске.
Shraibikus News вчера в 15:52
10
Общество

Билл Гейтс прокомментировал слухи о чипировании населения

Основатель Microsoft Билл Гейтс опроверг конспирологические теории заговора и слухи о том, что он собирается чипировать население под видом вакцинации от коронавируса.
BFM.ru 01:06
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Экономика

Миллиардеры в США разбогатели за время пандемии на 500 млрд долларов

На фоне потери почти 43 миллионами американцев своих рабочих мест, совокупное состояние американских миллиардеров за последние 11 недель, с момента начала пандемии коронавируса, увеличилось на 565 миллиардов долларов и достигло 3,51 триллиона.
Российская газета 00:07
3
Общество

"Роскосмос" больше SpaceX. Но меньше, чем NASA"

Популяризатор космонавтики Виталий Егоров — о полетах Илона Маска и будущем России в космосе Полет космического корабля Crew Dragon компании SpaceX Илона Маска стал сенсацией в мире космонавтики — астронавтов впервые в истории в космос запустила частная компания.
Реальное время 00:00
Армия и оружие

Американские СМИ назвали бомбардировщики B-1B проблемой для ВМФ России

Стратегические бомбардировщики ВВС США B-1B, проводившие учения над Черным морем, могут представлять «серьезную проблему» для Военно-морского флота России в этом регионе, их полет является сигналом для Кремля, пишет издание The Drive.
РБК 03 июня в 03:28
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Общество

YouTube начал блокировать гомофобную рекламу поправок в Конституцию

YouTube заблокировал на одном из каналов агитационный ролик, где важность поправок в Конституцию объясняется высмеиванием персонажа-гея.
Афиша Daily вчера в 06:56
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Политика

Лукашенко отправил правительство Беларуси в отставку

Президент Беларуси Александр Лукашенко отправил правительство в отставку.
Дождь 03 июня в 12:16
1,5K
Общество

На Кубани продлили режим карантина

Власти Краснодарского края продлили режим карантина в регионе до 21 июня. Об этом в четверг, 4 июня, сообщил губернатор Вениамин Кондратьев.
Известия вчера в 13:31
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Политика

Twitter удалил видео штаба Трампа о погибшем афроамериканце Флойде

Twitter удалил ролик, посвященный погибшему афроамериканцу Джорджу Флойду и опубликованный на странице предвыборной кампании президента США Дональда Трампа, сообщает Politico.
Коммерсантъ 00:55
Общество

Сотрудники стартапа Revolut пожаловались на угрозы увольнением

Несколько сотрудников базирующегося в Лондоне финтех-стартапа с русскими корнями Revolut были вынуждены согласиться на снижение зарплаты или покинуть компанию по собственному желанию.
Компания 00:14
1
Кино

Как пройдет кинофестиваль «Меридианы Тихого»

Общественное телевидение Приморья 00:47
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Шоу-бизнес

Кара Делевинь рассказала о своих сексуальных пристрастиях

Ранее сообщалось, что 7 мая британская модель и актриса Кара Делевинь рассталась со своей девушкой, американской актрисой Эшли Бенсон.
РЕН ТВ 03 июня в 21:30
1
Политика

Фетисов поблагодарил бога за то, что его дочь учится в США

Metaratings вчера в 09:18
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Гаджеты

IPhone 13 будет работать дольше за счет экрана LTPO

Согласно последним сообщениям сразу нескольких хорошо себя зарекомендовавших себя информаторов, в следующем году смартфоны iPhone получат новое поколение экранов OLED с технологией LTPO, которая отвечает за включение и выключение отдельных пикселей на дисплее, делая устройство более энергоэффективным.
iXBT.com 00:03
Как работают Яндекс.Новости?
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