Яндекс НайтиБудьте в ПлюсеВойтиПоискКартинкиВидеоКартыМаркетНовостиПереводчикЭфирКоллекцииКьюУслугиМузыкаДискПочтаВсеЕщёГлавноеЕщё СШАЕщё ИнтересноеЕщё ПолитикаЕщё ОбществоЕщё ЭкономикаЕщё В миреЕщё СпортЕщё ПроисшествияЕщё КультураЕщё ТехнологииЕщё НаукаЕщё АвтоЕщё рекламаГлавное«Коммерсант» сообщил о планах продлить нерабочую неделю в РоссииВ России зафиксировали 771 новый случай заражения коронавирусомВ ФМБА заявили о завершении вспышки коронавируса в России к летуУмершая от пневмонии пермская журналистка была заражена коронавирусомЕще три пациента с коронавирусом умерли в МосквеВ Кремле и Минобороны рассматривают другие сценарии парада ПобедыВ США приземлился самолет Ан-124 с медоборудованием из РоссииРоспотребнадзор дал рекомендации по еде в условиях пандемииСтранные случаи смерти от COVID-19 зафиксированы в ИталииНефть марки Brent подорожала почти на 10%Утверждены правила оформления больничных для пожилых на карантинеВ США обанкротился крупный добытчик сланцевой нефтиСбербанк зафиксировал падение спроса на наличные и долларыВ РФ на нарушителей самоизоляции составили более тысячи протоколовЛукашенко рассказал, чего ожидает от интеграции с РоссиейЭхо МосквыВ России вырос спрос на алкогольЖивая Кубань27РЕН ТВ0:42НТВ0:59Смотрите также Рифей-Пермь1:52«Коммерсант» сообщил о планах продлить нерабочую неделю в РоссииГородовой1:03В ВОЗ заявили, что коронавирус имбирём не вылечитьТелеканал RTVI4:21Для выхода из дома москвичам понадобится QR-кодВести.Ru4:20В ФМБА заявили о завершении вспышки коронавируса в России к летуВести.Ru1:49Экспортная стоимость российской нефти Urals стала отрицательнойИзвестия1:24Тони Фергюсон требует лишить Хабиба титула UFCРЕН ТВ4:53Владимир Путин подписал закон о праве кабмина вводить режим ЧСВести.Ru0:56Нефть марки Brent подорожала почти на 10%ТВ Центр0:47В США приземлился самолет Ан-124 с медоборудованием из РоссииРЕН ТВ2:50В России вступили в силу новые меры по борьбе с коронавирусомВести.Ru2:23Пентагон не планирует возвращать в порт авианосец «Теодор Рузвельт»ТВ Центр1:17Нарушителям карантина начнут рассылать предупреждения по смсВести.Ru4:33В двух российских регионах ограничили продажу алкоголяТарантас Ньюс0:50АвтоВАЗ поднял цены на автомобили LadaМосква 241:21СК начал проверку из-за заражения коронавирусом в больнице в КомиГородовой0:488 тысяч вызовов на дом в день обслуживают врачи московских поликлиникМой Брянск1:01Сбербанк зафиксировал падение спроса на наличные и долларыРифей-Пермь1:52«Коммерсант» сообщил о планах продлить нерабочую неделю в РоссииВести.Ru4:20В ФМБА заявили о завершении вспышки коронавируса в России к летуВести.Ru4:20Еще три пациента с коронавирусом умерли в МосквеТВ Центр0:47В США приземлился самолет Ан-124 с медоборудованием из РоссииPiter.tv0:42Странные случаи смерти от COVID-19 зафиксированы в ИталииВести.Ru0:56Нефть марки Brent подорожала почти на 10%Мой Брянск1:01Утверждены правила оформления больничных для пожилых на карантинеВести.Ru4:21В США обанкротился крупный добытчик сланцевой нефтиМой Брянск1:01Сбербанк зафиксировал падение спроса на наличные и долларыРЕН ТВ1:05В РФ на нарушителей самоизоляции составили более тысячи протоколовЖители страны практически перестали покупать авиабилеты и туры.В источнике Оценить36Комментировать33Подробнее о событии Россиян отпустил покупательский зуд. Потребительские расходы за неделю снизились на 6,2 %Фонтанка.Ру вчера в 06:17Эксперты рассказали о росте на 20% трат на алкоголь в РоссииNews.ru вчера в 07:41Исследование: россияне за последнюю неделю стали чаще покупать алкогольТАСС вчера в 07:14рекламаГлавное«Коммерсант» сообщил о планах продлить нерабочую неделю в РоссииВ России зафиксировали 771 новый случай заражения коронавирусомВ ФМБА заявили о завершении вспышки коронавируса в России к летуУмершая от пневмонии пермская журналистка была заражена коронавирусомЕще три пациента с коронавирусом умерли в МосквеВ Кремле и Минобороны рассматривают другие сценарии парада ПобедыВ США приземлился самолет Ан-124 с медоборудованием из РоссииРоспотребнадзор дал рекомендации по еде в условиях пандемииСтранные случаи смерти от COVID-19 зафиксированы в ИталииНефть марки Brent подорожала почти на 10%Утверждены правила оформления больничных для пожилых на карантинеВ США обанкротился крупный добытчик сланцевой нефтиСбербанк зафиксировал падение спроса на наличные и долларыВ РФ на нарушителей самоизоляции составили более тысячи протоколовЛукашенко рассказал, чего ожидает от интеграции с РоссиейНовые случаи заражения коронавирусом выявили в 29 регионах РоссииВ 29 российских регионах за сутки выявили 771 случай заражения коронавирусной инфекцией.Подольская рассказала про будущего ребенка от ПресняковаВыпускница шоу Фабрика звезд Наталья Подольская посетила программу Секрет на миллион, где рассказала об отношениях с Владимиром Пресняковым и о возможном пополнении в семье.«Коммерсант» сообщил о планах продлить нерабочую неделю в РоссииНакануне глава Роспотребнадзора Анна Попова призвала увеличить количество нерабочих дней.В ВОЗ заявили, что коронавирус имбирём не вылечитьЖенева, Швейцария, 2 апреля 2020, 09:55 — REGNUM Имбирь и травяные чаи можно применять для улучшения самочувствия, но не стоит утверждать, что эти средства могут победить коронавирус нового типа.рекламаТренер вратарей «Спартака»: «Карьера Акинфеева идет на спад. Сафонов и Дюпин сильнее»Тренер вратарей «Спартака» Макс Урванчки назвал лучших голкиперов чемпионата России.Лукашенко рассказал, чего ожидает от интеграции с РоссиейБелорусский лидер Александр Лукашенко заявил, что ожидает от интеграции Белоруссии и РФ выработки взаимоприемлемых решений "в духе настоящего союзничества", сообщила в четверг пресс-служба главы республики.Для выхода из дома москвичам понадобится QR-кодПосле проверки информации в ДИТ, экономическом блоке правительства Москвы, главном контрольном управлении правительства Москвы и Федеральной налоговой службе работник получает постоянный QR-код для поездок на работу.В ЯНАО изменили решение по зарплате чиновников на время выходной неделиГосслужащим в ЯНАО не будут выплачивать зарплату в двойном размере, как это было объявлено ранее.рекламаВ ФМБА заявили о завершении вспышки коронавируса в России к летуПервые случаи заражения коронавирусом на территории России выявили в конце января.Умершая от пневмонии пермская журналистка была заражена коронавирусомМинистр здравоохранения края Оксана Мелехова 1 апреля на брифинге сообщила, что Петрову лечили с рабочим диагнозом "пневмония" и она наблюдалась "как приехавшая из европейских стран".Экспортная стоимость российской нефти Urals стала отрицательнойИз-за резкого снижения мировых нефтяных котировок ценовые формулы для установления стоимости черного золота на внутреннем рынке России в последние дни марта стали отрицательными.Тони Фергюсон требует лишить Хабиба титула UFCБывший временный чемпион UFC в легком весе, Тони Фергюсон, считает, что организация должна лишить Хабиба Нурмагомедова титула за отказ драться с ним на UFC 249.рекламаВ Госдуме назвали отличие карантина от самоизоляцииЧлен комитета Госдумы по охране здоровья Борис Менделевич назвал отличия между самоизоляцией и карантином.Владимир Путин подписал закон о праве кабмина вводить режим ЧССегодня Путин заявил об осложнении ситуации с коронавирусом в России.Нефть марки Brent подорожала почти на 10%Москва, 2 апреля 2020, 09:52 — REGNUM На торгах на лондонской бирже ICE стоимость фьючерса на нефть марки Brent с поставкой в июне 2020 года идёт вверх.В США приземлился самолет Ан-124 с медоборудованием из РоссииРазгрузка прибывшего из России в США самолета Ан-124 "Руслан" с медицинским оборудованием идет без каких-либо проблем и задержек, сообщил ТАСС осведомленный источник в аэропорту имени Джона Кеннеди (JFK).рекламаУ сотрудницы онкоцентра имени Блохина выявили коронавирусВ Национальный медицинский исследовательский центр онкологии (НМИЦ) им. Блохина в Москве приостановлена госпитализация в отделение химиотерапии и комбинированного лечения злокачественных опухолей из-за заболевшей коронавирусом сотрудницы, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе онкоцентра.Правила техосмотра автомобилей в России изменилиГосударственная Дума приняла закон, изменяющий правила обязательного техосмотра автомобилей в России.В России вступили в силу новые меры по борьбе с коронавирусомНовые меры по борьбе с распространением коронавирусной инфекции вступили в силу с 1 апреля.Пентагон не планирует возвращать в порт авианосец «Теодор Рузвельт»Пентагон не намерен возвращать атомный авианосец "Теодор Резвельт" в порт, несмотря на распространение коронавируса среди членов экипажа.рекламаНарушителям карантина начнут рассылать предупреждения по смсНаходящиеся на карантине из-за коронавируса россияне с 3 апреля начнут получать смс-уведомления, если нарушат особый режим.В России зафиксировали 771 новый случай заражения коронавирусомВ России за сутки зафиксирован 771 новый случай заражения коронавирусом в 29 регионах страны.В двух российских регионах ограничили продажу алкоголяГлава Карелии Артур Парфенчиков подписал распоряжение о введении с 1 апреля режима обязательной самоизоляции из-за распространения коронавируса.Более 20% заболевших коронавирусом россиян не имеют симптомовЗаболевание протекает без симптомов у более чем 20% граждан с выявленной новой коронавирусной инфекцией.рекламаВ Красноярском крае ограничили продажу алкоголяВласти Красноярского края запретили продажу алкоголя после 18:00 на время действия режима самоизоляции.АвтоВАЗ поднял цены на автомобили LadaКак и ожидалось, 1 апреля «АвтоВАЗ» повысил цены на весь модельный ряд LADA.СК начал проверку из-за заражения коронавирусом в больнице в КомиСледователи организовали проверку в связи с массовым заражением коронавирусной инфекцией COVID-19 в городской больнице Эжвинского района Сыктывкара в Республике Коми.Первых нарушителей режима самоизоляции нашли в Волгоградской областиПолицейские продолжают выявлять факты несоблюдения самоизоляции жителями Волгоградской области. Рейды проводятся круглосуточно.реклама8 тысяч вызовов на дом в день обслуживают врачи московских поликлиникОсобое внимание уделяется пациентам с признаками ОРВИ и гриппа, а также тем, кто старше 65-ти лет.Сбербанк зафиксировал падение спроса на наличные и долларыПониженный спрос на валюту и наличные рубли говорит о сознательности населения и более высоком уровне финансовой грамотности, пояснил первый заместитель председателя правления Сбербанка Александр Ведяхин.