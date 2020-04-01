Коронавирус
Эхо МосквыВ России вырос спрос на алкоголь
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Политика
США запустили антинаркотическую операцию в Западном полушарии
США объявили о запуске масштабной операции в партнерстве с 22 странами по борьбе с наркотиками в Западном полушарии на фоне распространения коронавируса.
Культура
В Корее снимут сериал «Мастер и Маргарита»
Воланда сыграет актёр Вон Бина, Мастера — Со Джи Соп, а роль Маргариты исполнит Хан Йе Сыль.
Армия и оружие
Пентагон отказался эвакуировать экипаж с охваченного вирусом авианосца
Пентагон не будет проводить эвакуацию персонала с авианосца "Теодор Рузвельт", где уже более 70 членов экипажа заразились коронавирусом.
Общество
Госдума приняла закон об онлайн-продаже лекарств
Депутаты Госдумы одобрили в третьем, окончательном чтении закон, разрешающий продажу через интернет безрецептурных лекарств, за исключением наркотических и психотропных препаратов, а также спиртосодержащих лекарств с объемной долей этилового спирта более 25%.
Политика
Мишустин уволил замминистра здравоохранения Костенникова
Премьер-министр Михаил Мишустин подписал распоряжение об освобождении Дмитрия Костенникова от должности статс-секретаря — заместителя министра здравоохранения.
Энергетика
Экспортная цена российской нефти Urals стала отрицательной
По данным аналитического агентства Argus, в связи с резким снижением цен на мировые нефтяные котировки ценовые формулы нефти Urals на внутреннем рынке России в последние дни марта стали отрицательными.
Общество
В «Почте России» рассказали о работе отделений Псковской области
О работе отделений Псковской области рассказали в «Почте России». Об этом Псковскому агентству информации сообщили в УФПС Псковской области.
Политика
Путин подписал закон о праве правительства вводить режим ЧС
Президент Владимир Путин подписал закон, дающий право правительству вводить режим чрезвычайной ситуации или повышенной готовности на всей территории России или на ее части.
Космос
Волгоградцы стали гораздо ближе ко Вселенной
В рубрике «Астрономическая минута с Волгоградским планетарием» каждый день лектор подробно повествует о небесных явлениях в широте нашего региона, видимых вооруженным взглядом, будь то растущая Луна и пепельный свет, яркая Венера или маленькая оранжевая звезда Альдебаран, а также многое другое.
Политика
Главным противником режима ЧС по всей стране является Путин, утверждает «Медуза»
Главным противником режима ЧС по всей стране является президент Владимир Путин, утверждает интернет-издание «Медуза».
Единоборства
Девушка-боец UFC потренировалась голой во время карантина
Американский боец UFC Пейдж Ванзант потренировалась голой во время карантина, вызванного пандемией коронавируса.
Общество
Британская медсестра рассказала о муках пациентов с коронавирусом
В интервью Daily Mail медсестра Люси Хатчингс из госпиталя Саутгемптона сообщила, что страдания пациентов с COVID-19 и стремительно растущее число новых больных заставляют многих врачей усомниться в том, что пандемия завершится в ближайшее время.
Общество
Чечня закрывает границы из-за коронавируса
Глава Чечни Рамзан Кадыров в прямом эфире Instagram заявил, что республика с 5 апреля прекращает наземное и воздушное сообщение из-за коронавируса.
Общество
Еще три пациента с коронавирусом умерли в Москве
В Москве в среду скончались еще три пациента с подтвержденной коронавирусной инфекцией COVID-19 и двусторонней пневмонией, общее число скончавшихся в столице выросло до 19, сообщили "Интерфаксу" в столичном оперативном штабе по контролю за коронавирусом в ночь на четверг.
Общество
Правительство предложило продлить нерабочую неделю в России
Меры социального дистанцирования надо продлить исходя из ситуации в каждом конкретном регионе по коронавирусу, заявила вице-премьер РФ Татьяна Голикова.
Здоровье
Частные клиники включились в борьбу с коронавирусом
К работе по предотвращению распространения коронавируса, помимо федеральных и региональных клиник, подключились и частные медицинские организации, заявил Сергей Собянин во время осмотра работ в корпусе № 6 ГКБ имени Спасокукоцкого.
Политика
США не могут подтвердить, корректны ли данные Китая о коронавирусе
США не могут подтвердить, насколько корректны цифры из Китая о распространении коронавируса, заявил в четверг журналистам советник Белого дома по нацбезопасности Роберт О'Брайен.
Политика
Трамп сообщил об отправке Россией самолёта с медицинским оборудованием
Американский лидер Дональд Трамп рассказал, что Россия отправила в США самолёт с медицинским оборудованием в качестве помощи в борьбе с коронавирусной инфекцией COVID-19.
Финансы
Коронавирус может спровоцировать реформу пенсионного фонда
Эксперты Института социальной политики при Высшей школе экономики подсчитали, что Пенсионный фонд (ПФР) и фонды социального и медицинского страхования (ФОМС и ФСС) могут недополучить страховых взносов от 200 млрд. до 2,3 триллиона рублей из-за распространения коронавируса.
Общество
В Роспотребнадзоре дали советы по обработке продуктов из магазина
В Роспотребнадзоре рассказали, как правильно обрабатывать и чем мыть принесенные из магазина продукты в условиях распространения коронавирусной инфекции COVID-19.
Общество
Главный инфекционист ФМБА: Вспышка коронавируса в РФ завершится к лету
Пик распространения коронавируса в России еще не пройден, считает главный инфекционист Федерального медико-биологического агентства (ФМБА) России Владимир Никифоров, и, тем не менее, к лету вспышка инфекции в стране должна уже завершиться.
Общество
Каждый пятый заразившийся коронавирусом россиянин болеет без симптомов
Глава Роспотребнадзора Анна Попова сообщила, что чуть больше 20% заразившихся коронавирусом россиян болеют без симптомов, пишет РИА "Новости".
Экономика
Более $20 млрд: Из-за пандемии более 80 стран запросили у МВФ помощь
Более 80 стран направили в Международный валютный фонд (МВФ) запросы на предоставление помощи для борьбы с пандемией нового коронавируса.
Здоровье
В Коми более 50 пациентов больницы заразились коронавирусом
В Республике Коми в городской больнице Эжвинского района Сыктывкара выявлено 53 случая заражения коронавирусной инфекцией COVID-19, 32 из них — за последние сутки.
Общество
Госдума приняла закон о штрафах за нарушение карантина
Ранее правительство предложило поправки, согласно которым за нарушение правил поведения во время чрезвычайно ситуации устанавливается штраф от 1 до 3 тысяч рублей.
Общество
Мосгордума ввела штрафы за нарушение режима самоизоляции
Депутаты Мосгордумы проголосовали за введение штрафов за нарушение режима самоизоляции в Москве.
Наука
ИИ быстро учится превращать активность мозга в текст
После чего вторая часть ИИ преобразовала их в последовательность слов, рассказывает Guardian.
Теннис
Уимблдон 2020 года официально отменен из-за коронавируса
Организаторы Уимблдона 2020 года сообщили об отмене турнира из-за пандемии коронавирусной инфекции.
Шоу-бизнес
Кристина Асмус рассказала, за что в неё влюбился Гарик Харламов
Отношения Харламова и Асмус завязались, когда Кристина уже была звездой популярного сериала «Интерны».
Общество
Полиция опровергла сообщения о блокпостах на въезде в Петербург
Контроль въезда в город, соблюдения правил дорожного движения и охрана общественного порядка осуществляются в обычном режиме.