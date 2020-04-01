Коронавирус

Эхо МосквыЭхо МосквыВ России вырос спрос на алкоголь

Жители страны практически перестали покупать авиабилеты и туры.
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У россиян на самоизоляции повысился спрос на алкоголь

Национальная служба новостей05:57

Эксперты рассказали о росте на 20% трат на алкоголь в России

News.ru07:41

Исследование: россияне за последнюю неделю стали чаще покупать алкоголь

ТАСС07:14

Россиян отпустил покупательский зуд. Потребительские расходы за неделю снизились на 6,2 %

Фонтанка.Ру06:17

Ксения Дементьева об интересе Германа Грефа к алкоголю

Коммерсантъ18:00

Сбербанк зафиксировал рост спроса на алкоголь

РБК05:18

Всплеск потребительских расходов подходит к концу - Сбербанк

Финмаркет03:52
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Политика

США запустили антинаркотическую операцию в Западном полушарии

США объявили о запуске масштабной операции в партнерстве с 22 странами по борьбе с наркотиками в Западном полушарии на фоне распространения коронавируса.
Известия 18:16
Культура

В Корее снимут сериал «Мастер и Маргарита»

Воланда сыграет актёр Вон Бина, Мастера — Со Джи Соп, а роль Маргариты исполнит Хан Йе Сыль.
Inc-news.ru 10:05
Армия и оружие

Пентагон отказался эвакуировать экипаж с охваченного вирусом авианосца

Пентагон не будет проводить эвакуацию персонала с авианосца "Теодор Рузвельт", где уже более 70 членов экипажа заразились коронавирусом.
РИА Новости 04:34
Общество

Госдума приняла закон об онлайн-продаже лекарств

Депутаты Госдумы одобрили в третьем, окончательном чтении закон, разрешающий продажу через интернет безрецептурных лекарств, за исключением наркотических и психотропных препаратов, а также спиртосодержащих лекарств с объемной долей этилового спирта более 25%.
Ведомости 06:57
Политика

Мишустин уволил замминистра здравоохранения Костенникова

Премьер-министр Михаил Мишустин подписал распоряжение об освобождении Дмитрия Костенникова от должности статс-секретаря — заместителя министра здравоохранения.
РИА Новости 08:36
Энергетика

Экспортная цена российской нефти Urals стала отрицательной

По данным аналитического агентства Argus, в связи с резким снижением цен на мировые нефтяные котировки ценовые формулы нефти Urals на внутреннем рынке России в последние дни марта стали отрицательными.
RT на русском 17:23
Общество

В «Почте России» рассказали о работе отделений Псковской области

О работе отделений Псковской области рассказали в «Почте России». Об этом Псковскому агентству информации сообщили в УФПС Псковской области.
Псковское агентство информации 09:31
Политика

Путин подписал закон о праве правительства вводить режим ЧС

Президент Владимир Путин подписал закон, дающий право правительству вводить режим чрезвычайной ситуации или повышенной готовности на всей территории России или на ее части.
Ведомости 12:16
Космос

Волгоградцы стали гораздо ближе ко Вселенной

В рубрике «Астрономическая минута с Волгоградским планетарием» каждый день лектор подробно повествует о небесных явлениях в широте нашего региона, видимых вооруженным взглядом, будь то растущая Луна и пепельный свет, яркая Венера или маленькая оранжевая звезда Альдебаран, а также многое другое.
РИАЦ 07:56
Политика

Главным противником режима ЧС по всей стране является Путин, утверждает «Медуза»

Главным противником режима ЧС по всей стране является президент Владимир Путин, утверждает интернет-издание «Медуза».
Эхо Москвы 16:00
Единоборства

Девушка-боец UFC потренировалась голой во время карантина

Американский боец UFC Пейдж Ванзант потренировалась голой во время карантина, вызванного пандемией коронавируса.
Lenta.ru 06:53
Общество

Британская медсестра рассказала о муках пациентов с коронавирусом

В интервью Daily Mail медсестра Люси Хатчингс из госпиталя Саутгемптона сообщила, что страдания пациентов с COVID-19 и стремительно растущее число новых больных заставляют многих врачей усомниться в том, что пандемия завершится в ближайшее время.
Московский Комсомолец 17:01
Общество

Чечня закрывает границы из-за коронавируса

Глава Чечни Рамзан Кадыров в прямом эфире Instagram заявил, что республика с 5 апреля прекращает наземное и воздушное сообщение из-за коронавируса.
Chelny-biz.ru 09:20
Общество

Еще три пациента с коронавирусом умерли в Москве

В Москве в среду скончались еще три пациента с подтвержденной коронавирусной инфекцией COVID-19 и двусторонней пневмонией, общее число скончавшихся в столице выросло до 19, сообщили "Интерфаксу" в столичном оперативном штабе по контролю за коронавирусом в ночь на четверг.
Интерфакс 18:09
Общество

Правительство предложило продлить нерабочую неделю в России

Меры социального дистанцирования надо продлить исходя из ситуации в каждом конкретном регионе по коронавирусу, заявила вице-премьер РФ Татьяна Голикова.
РИА Новости 12:55
Здоровье

Частные клиники включились в борьбу с коронавирусом

К работе по предотвращению распространения коронавируса, помимо федеральных и региональных клиник, подключились и частные медицинские организации, заявил Сергей Собянин во время осмотра работ в корпусе № 6 ГКБ имени Спасокукоцкого.
Москва 24 16:21
Политика

США не могут подтвердить, корректны ли данные Китая о коронавирусе

США не могут подтвердить, насколько корректны цифры из Китая о распространении коронавируса, заявил в четверг журналистам советник Белого дома по нацбезопасности Роберт О'Брайен.
РИА Новости 18:18
Политика

Трамп сообщил об отправке Россией самолёта с медицинским оборудованием

Американский лидер Дональд Трамп рассказал, что Россия отправила в США самолёт с медицинским оборудованием в качестве помощи в борьбе с коронавирусной инфекцией COVID-19.
RT на русском 30 марта в 18:53
Финансы

Коронавирус может спровоцировать реформу пенсионного фонда

Эксперты Института социальной политики при Высшей школе экономики подсчитали, что Пенсионный фонд (ПФР) и фонды социального и медицинского страхования (ФОМС и ФСС) могут недополучить страховых взносов от 200 млрд. до 2,3 триллиона рублей из-за распространения коронавируса.
Актуальные комментарии 03:59
Общество

В Роспотребнадзоре дали советы по обработке продуктов из магазина

В Роспотребнадзоре рассказали, как правильно обрабатывать и чем мыть принесенные из магазина продукты в условиях распространения коронавирусной инфекции COVID-19.
Пятый канал 17:53
Общество

Главный инфекционист ФМБА: Вспышка коронавируса в РФ завершится к лету

Пик распространения коронавируса в России еще не пройден, считает главный инфекционист Федерального медико-биологического агентства (ФМБА) России Владимир Никифоров, и, тем не менее, к лету вспышка инфекции в стране должна уже завершиться.
Российская газета 17:30
Общество

Каждый пятый заразившийся коронавирусом россиянин болеет без симптомов

Глава Роспотребнадзора Анна Попова сообщила, что чуть больше 20% заразившихся коронавирусом россиян болеют без симптомов, пишет РИА "Новости".
Газета.Ru 12:08
Экономика

Более $20 млрд: Из-за пандемии более 80 стран запросили у МВФ помощь

Более 80 стран направили в Международный валютный фонд (МВФ) запросы на предоставление помощи для борьбы с пандемией нового коронавируса.
РЕН ТВ 17:40
Здоровье

В Коми более 50 пациентов больницы заразились коронавирусом

В Республике Коми в городской больнице Эжвинского района Сыктывкара выявлено 53 случая заражения коронавирусной инфекцией COVID-19, 32 из них — за последние сутки.
RT на русском 10:55
Общество

Госдума приняла закон о штрафах за нарушение карантина

Ранее правительство предложило поправки, согласно которым за нарушение правил поведения во время чрезвычайно ситуации устанавливается штраф от 1 до 3 тысяч рублей.
Муксун.fm вчера в 04:21
Общество

Мосгордума ввела штрафы за нарушение режима самоизоляции

Депутаты Мосгордумы проголосовали за введение штрафов за нарушение режима самоизоляции в Москве.
Ведомости 11:36
Наука

ИИ быстро учится превращать активность мозга в текст

После чего вторая часть ИИ преобразовала их в последовательность слов, рассказывает Guardian.
Хайтек+ вчера в 11:43
Теннис

Уимблдон 2020 года официально отменен из-за коронавируса

Организаторы Уимблдона 2020 года сообщили об отмене турнира из-за пандемии коронавирусной инфекции.
МК-Спорт 11:35
Шоу-бизнес

Кристина Асмус рассказала, за что в неё влюбился Гарик Харламов

Отношения Харламова и Асмус завязались, когда Кристина уже была звездой популярного сериала «Интерны».
Bimru.ru вчера в 03:35
Общество

Полиция опровергла сообщения о блокпостах на въезде в Петербург

Контроль въезда в город, соблюдения правил дорожного движения и охрана общественного порядка осуществляются в обычном режиме.
Ридус 16:10
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