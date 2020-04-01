Коронавирус

Эхо МосквыЭхо МосквыВ России вырос спрос на алкоголь

Жители страны практически перестали покупать авиабилеты и туры.
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Ксения Дементьева об интересе Германа Грефа к алкоголю

Коммерсантъвчера в 18:00

Сбербанк зафиксировал рост спроса на алкоголь

РБКвчера в 05:18

Исследование: россияне за последнюю неделю стали чаще покупать алкоголь

ТАССвчера в 07:14

Россиян отпустил покупательский зуд. Потребительские расходы за неделю снизились на 6,2 %

Фонтанка.Рувчера в 06:17

У россиян на самоизоляции повысился спрос на алкоголь

Национальная служба новостейвчера в 05:57

Эксперты рассказали о росте на 20% трат на алкоголь в России

News.ruвчера в 07:41

Всплеск потребительских расходов подходит к концу - Сбербанк

Финмаркетвчера в 03:52
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Единоборства

Нурмагомедов заявил об отмене боя с Фергюсоном

REGNUM 01:28
Общество

С 3 апреля россиян начнут уведомлять о нарушении карантина по СМС

Система начнет работать с 3 апреля.
Национальный журнал 31 марта в 17:35
Общество

Правительство предложило продлить нерабочую неделю в России

Меры социального дистанцирования надо продлить исходя из ситуации в каждом конкретном регионе по коронавирусу, заявила вице-премьер РФ Татьяна Голикова.
РИА Новости вчера в 12:55
Здоровье

Во Владимире построят новый инфекционный корпус для пациентов с коронавирусом

Новый инфекционный центр на 300 коек планируется ввести в эксплуатацию к 1 мая этого года.
ГТРК Владимир 01:54
Политика

В Нью-Йорке приземлился российский самолет с медицинским оборудованием

Российский самолет с медицинским оборудованием для США приземлился в аэропорту Нью-Йорка JFK, сообщили РИА Новости в постпредстве РФ при ООН.
РИА Новости вчера в 16:11
Общество

Путин подписал закон о лишении свободы за нарушение карантина

Москва, 1 апреля 2020, 19:51 — REGNUM Президент России Владимир Путин подписал закон о введении уголовной ответственности за нарушение карантина и распространение недостоверной информации о чрезвычайных ситуациях.
REGNUM вчера в 12:51
Здоровье

Коронавирус подтвержден у 21 человека в Челябинской области

Как сообщил сегодня в ходе брифинга губернатор Челябинской области Алексей Текслер, в регионе выросло число подтвержденных случаев коронавируса.
Челябинский обзор 01:16
Общество

Власти Ростовской области смягчили режим самоизоляции

В Ростовской области смягчён режим самоизоляции для ряда категорий граждан, в их числе - пенсионеры.
1rnd.ru 01:49
Общество

Всероссийскую перепись населения могут перенести на год

Всероссийскую перепись населения могут отложить на год. Перенести мероприятие предложили в Росстате.
Вести.Ru 01:35
Экономика

Мишустин пояснил новый налог с процентов по вкладам

Глава российского правительства Михаил Мишустин разъяснил условия нового налога на проценты по вкладам и ценным бумагам.
Газета.Ru 31 марта в 12:17
Общество

Правила техосмотра автомобилей в России изменили

Государственная Дума приняла закон, изменяющий правила обязательного техосмотра автомобилей в России.
РИА Оренбуржье вчера в 01:11
Общество

В ФМБА заявили о завершении вспышки коронавируса в России к лету

Первые случаи заражения коронавирусом на территории России выявили в конце января.
РБК вчера в 19:12
Общество

Власти Подмосковья введут электронные пропуска для самоизолировавшихся

Электронные пропуска будут введены в Подмосковье для выхода людей находящихся в самоизоляции на улицу или по другим нуждам, заявил губернатор Андрей Воробьев в эфире телеканала "Россия 1".
Политика Сегодня вчера в 15:19
Шоу-бизнес

Ксения Бородина ответила хейтерам, осудившим ее дочь за грязные носки

В комментариях под публикацией некоторые обратили внимание, что у девочки грязные носки.
RuNews24.ru вчера в 10:36
Общество

Роспотребнадзор дал рекомендации по покупкам в период пандемии

Роспотребнадзор рекомендовал россиянам не приобретать продукты впрок в период пандемии, так как в просроченных крупах могут завестись амбарные вредители.
RT на русском вчера в 21:45
Происшествия

У роженицы из Барнаула обнаружен коронавирус

У жительницы Алтайского края, родившей накануне ребенка, подтвержден коронавирус.
Вести.Ru 01:44
Культура

Американский музыкант Адам Шлезингер умер от коронавируса

Американский композитор, обладатель трех премий "Эмми" Адам Шлезингер умер от коронавирусной инфекции в возрасте 52 лет.
РИА Новости вчера в 23:41
Общество

Прилетевших из Бангкока пассажиров разыскивают приморские силовики

Пассажиров, вернувшихся сегодня ночью из Бангкока и проигнорировавших требование об обязательном карантине, разыскивают силовики.
Вести.Ru 02:06
Экономика

В России ввели кредитные каникулы из-за коронавируса

В России ввели кредитные каникулы из-за коронавируса, соответствующий закон приняла Госдума, передает РИА Новости.
Lenta.ru вчера в 07:59
Армия и оружие

ПВО Сирии отразило ракетную атаку Израиля

ИА REX вчера в 05:30
Общество

В Италии выявили новые особенности коронавируса

BFM.ru 02:05
Политика

Лукашенко рассказал, чего ожидает от интеграции с Россией

Белорусский лидер Александр Лукашенко заявил, что ожидает от интеграции Белоруссии и РФ выработки взаимоприемлемых решений "в духе настоящего союзничества", сообщила в четверг пресс-служба главы республики.
РИА Новости 01:05
Авто

Первые изображения новой «Волги» на базе Aurus показали в Сети

Основой возрожденной «Волги», по замыслу художников, мог бы стать отечественный представительский седан Aurus Senat.
Автоновости дня вчера в 07:45
Политика

Песков сообщил, что изменений в планах провести парад Победы 9 мая нет

Никакие решения по изменению планов провести парад Победы в Москве 9 мая в связи с угрозой распространения коронавируса не принимались, но ситуация мониторится.
ТАСС вчера в 06:01
Общество

На Кубани для транспорта ввели пропускную систему

Как писал интернет-портал «Кубань 24», в Краснодарском крае с 31 марта действуют ограничительные меры из-за ситуации по коронавирусу.
Кубань 24 вчера в 14:53
Общество

Утверждены правила оформления больничных для пожилых на карантине

Российское правительство утвердило порядок оформления листков нетрудоспособности, назначения и выплаты пособий по временной нетрудоспособности лицам в возрасте 65 лет и старше в период нахождения на карантине.
RT на русском 02:01
Общество

В Госдуме назвали отличие карантина от самоизоляции

Член комитета Госдумы по охране здоровья Борис Менделевич назвал отличия между самоизоляцией и карантином.
DixiNews 01:04
Общество

Еще три пациента с коронавирусом умерли в Москве

Интерфакс вчера в 18:09
Гаджеты

Xiaomi готовится к выходу Mi Band 5

The GEEK вчера в 11:10
Политика

Американская разведка сочла заниженными данные Китая по коронавирусу

Вашингтон, 2 апреля 2020, 07:27 — REGNUM Китайские власти якобы скрыли масштабы распространения коронавируса в своей стране, пишет Bloomberg, ссылаясь на доклад американской разведки, направленный президенту США Дональду Трампу.
REGNUM 00:27
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