Коронавирус
Эхо МосквыВ России вырос спрос на алкоголь
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Россиян отпустил покупательский зуд. Потребительские расходы за неделю снизились на 6,2 %
Фонтанка.Рувчера в 06:17
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Общество
С 3 апреля россиян начнут уведомлять о нарушении карантина по СМС
Система начнет работать с 3 апреля.
Общество
Правительство предложило продлить нерабочую неделю в России
Меры социального дистанцирования надо продлить исходя из ситуации в каждом конкретном регионе по коронавирусу, заявила вице-премьер РФ Татьяна Голикова.
Здоровье
Во Владимире построят новый инфекционный корпус для пациентов с коронавирусом
Новый инфекционный центр на 300 коек планируется ввести в эксплуатацию к 1 мая этого года.
Политика
В Нью-Йорке приземлился российский самолет с медицинским оборудованием
Российский самолет с медицинским оборудованием для США приземлился в аэропорту Нью-Йорка JFK, сообщили РИА Новости в постпредстве РФ при ООН.
Общество
Путин подписал закон о лишении свободы за нарушение карантина
Москва, 1 апреля 2020, 19:51 — REGNUM Президент России Владимир Путин подписал закон о введении уголовной ответственности за нарушение карантина и распространение недостоверной информации о чрезвычайных ситуациях.
Здоровье
Коронавирус подтвержден у 21 человека в Челябинской области
Как сообщил сегодня в ходе брифинга губернатор Челябинской области Алексей Текслер, в регионе выросло число подтвержденных случаев коронавируса.
Общество
Власти Ростовской области смягчили режим самоизоляции
В Ростовской области смягчён режим самоизоляции для ряда категорий граждан, в их числе - пенсионеры.
Общество
Всероссийскую перепись населения могут перенести на год
Всероссийскую перепись населения могут отложить на год. Перенести мероприятие предложили в Росстате.
Экономика
Мишустин пояснил новый налог с процентов по вкладам
Глава российского правительства Михаил Мишустин разъяснил условия нового налога на проценты по вкладам и ценным бумагам.
Общество
Правила техосмотра автомобилей в России изменили
Государственная Дума приняла закон, изменяющий правила обязательного техосмотра автомобилей в России.
Общество
В ФМБА заявили о завершении вспышки коронавируса в России к лету
Первые случаи заражения коронавирусом на территории России выявили в конце января.
Общество
Власти Подмосковья введут электронные пропуска для самоизолировавшихся
Электронные пропуска будут введены в Подмосковье для выхода людей находящихся в самоизоляции на улицу или по другим нуждам, заявил губернатор Андрей Воробьев в эфире телеканала "Россия 1".
Шоу-бизнес
Ксения Бородина ответила хейтерам, осудившим ее дочь за грязные носки
В комментариях под публикацией некоторые обратили внимание, что у девочки грязные носки.
Общество
Роспотребнадзор дал рекомендации по покупкам в период пандемии
Роспотребнадзор рекомендовал россиянам не приобретать продукты впрок в период пандемии, так как в просроченных крупах могут завестись амбарные вредители.
Происшествия
У роженицы из Барнаула обнаружен коронавирус
У жительницы Алтайского края, родившей накануне ребенка, подтвержден коронавирус.
Культура
Американский музыкант Адам Шлезингер умер от коронавируса
Американский композитор, обладатель трех премий "Эмми" Адам Шлезингер умер от коронавирусной инфекции в возрасте 52 лет.
Общество
Прилетевших из Бангкока пассажиров разыскивают приморские силовики
Пассажиров, вернувшихся сегодня ночью из Бангкока и проигнорировавших требование об обязательном карантине, разыскивают силовики.
Экономика
В России ввели кредитные каникулы из-за коронавируса
В России ввели кредитные каникулы из-за коронавируса, соответствующий закон приняла Госдума, передает РИА Новости.
Армия и оружие
ПВО Сирии отразило ракетную атаку Израиля
Политика
Лукашенко рассказал, чего ожидает от интеграции с Россией
Белорусский лидер Александр Лукашенко заявил, что ожидает от интеграции Белоруссии и РФ выработки взаимоприемлемых решений "в духе настоящего союзничества", сообщила в четверг пресс-служба главы республики.
Авто
Первые изображения новой «Волги» на базе Aurus показали в Сети
Основой возрожденной «Волги», по замыслу художников, мог бы стать отечественный представительский седан Aurus Senat.
Политика
Песков сообщил, что изменений в планах провести парад Победы 9 мая нет
Никакие решения по изменению планов провести парад Победы в Москве 9 мая в связи с угрозой распространения коронавируса не принимались, но ситуация мониторится.
Общество
На Кубани для транспорта ввели пропускную систему
Как писал интернет-портал «Кубань 24», в Краснодарском крае с 31 марта действуют ограничительные меры из-за ситуации по коронавирусу.
Общество
Утверждены правила оформления больничных для пожилых на карантине
Российское правительство утвердило порядок оформления листков нетрудоспособности, назначения и выплаты пособий по временной нетрудоспособности лицам в возрасте 65 лет и старше в период нахождения на карантине.
Общество
В Госдуме назвали отличие карантина от самоизоляции
Член комитета Госдумы по охране здоровья Борис Менделевич назвал отличия между самоизоляцией и карантином.
Общество
Еще три пациента с коронавирусом умерли в Москве
Гаджеты
Xiaomi готовится к выходу Mi Band 5
Политика
Американская разведка сочла заниженными данные Китая по коронавирусу
Вашингтон, 2 апреля 2020, 07:27 — REGNUM Китайские власти якобы скрыли масштабы распространения коронавируса в своей стране, пишет Bloomberg, ссылаясь на доклад американской разведки, направленный президенту США Дональду Трампу.