В России вырос спрос на алкоголь

Общество Правительство предложило продлить нерабочую неделю в России Меры социального дистанцирования надо продлить исходя из ситуации в каждом конкретном регионе по коронавирусу, заявила вице-премьер РФ Татьяна Голикова.

Политика В Нью-Йорке приземлился российский самолет с медицинским оборудованием Российский самолет с медицинским оборудованием для США приземлился в аэропорту Нью-Йорка JFK, сообщили РИА Новости в постпредстве РФ при ООН.

Общество Путин подписал закон о лишении свободы за нарушение карантина Москва, 1 апреля 2020, 19:51 — REGNUM Президент России Владимир Путин подписал закон о введении уголовной ответственности за нарушение карантина и распространение недостоверной информации о чрезвычайных ситуациях.

Здоровье Коронавирус подтвержден у 21 человека в Челябинской области Как сообщил сегодня в ходе брифинга губернатор Челябинской области Алексей Текслер, в регионе выросло число подтвержденных случаев коронавируса.

Общество Власти Ростовской области смягчили режим самоизоляции В Ростовской области смягчён режим самоизоляции для ряда категорий граждан, в их числе - пенсионеры.

Общество Власти Подмосковья введут электронные пропуска для самоизолировавшихся Электронные пропуска будут введены в Подмосковье для выхода людей находящихся в самоизоляции на улицу или по другим нуждам, заявил губернатор Андрей Воробьев в эфире телеканала "Россия 1".

Общество Роспотребнадзор дал рекомендации по покупкам в период пандемии Роспотребнадзор рекомендовал россиянам не приобретать продукты впрок в период пандемии, так как в просроченных крупах могут завестись амбарные вредители.

Политика Лукашенко рассказал, чего ожидает от интеграции с Россией Белорусский лидер Александр Лукашенко заявил, что ожидает от интеграции Белоруссии и РФ выработки взаимоприемлемых решений "в духе настоящего союзничества", сообщила в четверг пресс-служба главы республики.

Общество Утверждены правила оформления больничных для пожилых на карантине Российское правительство утвердило порядок оформления листков нетрудоспособности, назначения и выплаты пособий по временной нетрудоспособности лицам в возрасте 65 лет и старше в период нахождения на карантине.