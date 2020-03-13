Коронавирус
РБКВ России вырос спрос на крупы и консервы на фоне коронавируса
Сети продуктовых магазинов и сервисы доставки продуктов зафиксировали рост спроса на товары, в том числе на крупы и консервы, на фоне новостей о росте числа зараженных коронавирусом в России.
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Gett фиксирует рост спроса на такси премиум-классов на 20% на фоне коронавируса
ПРАЙМ13 марта в 11:52
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Политика
В Казахстане объявлен режим чрезвычайного положения из-за коронавируса
Нур-Султан, 15 марта 2020, 13:04 — REGNUM Режим чрезвычайного положения в связи с угрозой коронавируса ввёл президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев.
Общество
В России выявлены четыре новых случая заболевания коронавирусом
За последние сутки в России зарегистрировано четыре новых случая заболевания коронавирусом, сообщил оперативный штаб.
Общество
На матче чемпионата России по футболу вывесили баннер с Терешковой
Болельщики тульского «Арсенала» на матче 22-го тура чемпионата России против казанского «Рубина» вывесили баннер «Валя, ты просто космос».
Кино
Добронравов подтвердил, что Артемьева не снимется в новых «Сватах»
Седьмой сезон комедийного сериала «Сваты» снимается без участия Людмилы Артемьевой, игравшей одну из главных ролей ― Ольгу Ковалеву.
Общество
Власти Грузии сообщили о закрытии границы с Россией из-за коронавируса
Грузия временно приостанавливает перемещение граждан через границу с Россией из-за распространения коронавируса.
Авто
Автоэксперт объяснил опасность «пенсионерского» стиля езды
Эксперт издания «За рулём» Алексей Ревин рассказал, почему так называемый «пенсионерский» стиль езды вреден для силового агрегата автомобиля.
Музыка
Почти 10 млн просмотров набрал клип Little Big для «Евровидения»
Более 9,99 млн просмотров собрал клип на песню Uno группы Little Big, которая будет представлять Россию на 65-м песенном конкурсе «Евровидение».
Общество
СПбГУ переводит студентов на дистанционное обучение из-за коронавируса
Санкт-Петербургский государственный университет (СПбГУ) переводит студентов ряда направлений на дистанционное обучение из-за опасности распространения коронавируса нового типа.
Происшествия
В Чите военный вертолет случайно выстрелил по жилому дому
Здоровье
В Москве после карантина по коронавирусу выписали более 50 человек
В воскресенье из московской больницы в Коммунарке выписали 52 пациентов после карантина по коронавирусу SARS-CoV-2.
Футбол
«Валенсия» Черышева заявила о пяти случаях заражения коронавирусом
Пять случаев заболевания коронавирусом выявлено в испанском футбольном клубе «Валенсия». Об этом сообщается на официальном сайте команды.
Здоровье
У переболевших коронавирусом заподозрили бесплодие
Китайские специалисты Центра репродуктивной медицины Медицинского колледжа Тунцзи считают, что новый коронавирус может вызвать мужское бесплодие и повреждение яичек.
Наука
Опухоль мозга у собак стала меньше из-за вируса Зика
Как объяснили ученые, в итоге размер опухоли стал меньше.
Общество
Молдавия закрывает границу из-за коронавируса
Власти Молдавии намерены с 17 марта приостановить авиасообщение со всеми странами мира из-за коронавируса.
Гаджеты
Xiaomi представит Redmi Note 9S 23 марта в Малайзии
Китайская компания Xiaomi планирует представить свой новый смартфон Redmi Note 9S для малазийского рынка уже 23 марта в 2020 году.
Армия и оружие
За неделю разведку у границ РФ вели 28 иностранных самолетов
За минувшую неделю воздушную разведку вдоль границ РФ вели 28 самолетов-разведчиков и четыре дрона.
Общество
Мишустин поручил доложить о предложениях в связи с коронавирусом
Премьер-министр России Михаил Мишустин дал поручение первому вице-премьеру Андрею Белоусову и вице-премьеру Татьяне Голиковой представить предложения по обеспечению социальной стабильности в связи с распространением эпидемии коронавируса.
Политика
Киев закрыл КПП «Станица Луганская»
Контрольный пункт въезда-выезда «Станица Луганская» через линию соприкосновения в Донбассе с 16 марта прекращает работу на две недели из-за угрозы распространения коронавирусной инфекции COVID-19.
Общество
Гидрометцентр не прогнозирует потепления в Москве до конца марта
Гидрометцентр ожидает в Москве похолодание в течение второй половины марта.
Происшествия
На Украине трех человек госпитализировали с подозрением на коронавирус
Мужчину, женщину и ребенка госпитализировали с подозрением на коронавирус в Черновицкой области Украины, все они ранее контактировали с лицами, у которых подозревают COVID-19.
Общество
Психолог объяснил отсутствие паники в России из-за коронавируса
Россияне намного меньше переживают из-за ситуации вокруг коронавируса, чем жители других стран.
Политика
Глава минздрава Украины предложил ограничить работу заведений общепита
Министр здравоохранения Украины Илья Емец предложил рассмотреть возможность ограничения работы заведений общественного питания для недопущения распространения коронавирусной инфекции в стране, сообщает украинский минздрав.
Здоровье
Минздрав Франции назвал препараты, которые опасны при коронавирусе
Приём противовоспалительных препаратов типа кортизона или ибупрофена может ухудшить состояние заболевшего коронавирусом, сказал в субботу министр здравоохранения Франции Оливье Веран.
Финансы
Аналитик FxPro спрогнозировал укрепление рубля
Российский рубль может укрепить свои позиции уже на следующей неделе, однако на какой период, пока сложно сказать, заявил ведущий аналитик FxPro Александр Купцикевич.
Шоу-бизнес
Любовь Казарновская встретилась с братом после двадцати лет вражды
63-летняя оперная певица в откровенном интервью Лере Кудрявцевой рассказала, какой путь ей пришлось преодолеть прежде чем попасть на мировую сцену.
Футбол
«Сочи» обыграл «Краснодар» в матче РПЛ
Происшествия
На Урале три человека погибли в ДТП с автобусом
В Свердловской области на трассе Пермь — Екатеринбург произошло ДТП с участием трёх легковых автомобилей и рейсового автобуса, погибли три человека.
Энергетика
Глава «Газпром нефти» рассказал о плюсах низких цен на нефть
Страны ОПЕК+ 6 марта не смогли договориться ни об изменении параметров сделки о сокращении добычи нефти, ни об ее продлении.