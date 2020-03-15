В связи с распространением коронавируса и падением рубля в РФ вырос спрос на ряд товаров. Об этом сообщает ТАСС, ссылаясь на данные ретейлоров. Согласно ответам сетевых магазинов с полок чаще всего забирают крупы, макаронные изделия и средства гигиены.

В России вырос спрос на крупы и консервы на фоне коронавируса

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