Коронавирус
Piter.tvВ России вырос спрос на крупы и консервы на фоне коронавируса
В связи с распространением коронавируса и падением рубля в РФ вырос спрос на ряд товаров. Об этом сообщает ТАСС, ссылаясь на данные ретейлоров. Согласно ответам сетевых магазинов с полок чаще всего забирают крупы, макаронные изделия и средства гигиены.
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Происшествия
В Ростовской области мужчина застрелил сожительницу и ее дочь
Житель Морозовского района Ростовской области, по предварительным данным, застрелил сожительницу и ее 14-летнюю дочь, после чего покончил с собой, сообщила журналистам представитель СУ СК России по региону Галина Гагалаева.
Футбол
«Ювентус» намерен продлить контракт с Роналду
Туринский «Ювентус» хочет продлить контракт с португальским нападающим Криштиану Роналду, утверждает Football Italia со ссылкой на AS.
Общество
Число случаев заражения коронавирусом в России увеличилось до 63
Москва, 15 марта 2020, 16:47 — REGNUM В Российской Федерации число заразившихся коронавирусом COVID-19 увеличилось за сутки на четыре человека до 63.
Происшествия
В Москве обстреляли девушек-промоутеров
На юго-востоке Москвы неизвестный обстрелял девушек-промоутеров у местного ТЦ. Как сообщает ТАСС со ссылкой на представителей столичного ГУ МВД, инцидент произошел рядом с домом № 57/2 на Краснодарской улице.
Общество
В Италии за сутки от коронавируса скончались 368 человек
Рим, 15 марта 2020, 21:17 — REGNUM В Италии за сутки от пневмонии COVID-2019, вызванной новым типом коронавируса, скончались 368 человек, общее число жертв в стране достигло 1809.
Политика
Путин создал рабочую группу Госсовета по борьбе с коронавирусом
Президент России Владимир Путин подписал распоряжение о создании рабочей группы Государственного совета РФ по противодействию распространению новой коронавирусной инфекции.
Общество
Китай предупредили о второй волне заражения коронавирусом
По словам Фаучи, опасность повторного заражения возрастет во время возвращения Китая к нормальной жизни.
Шоу-бизнес
Любовь Толкалина призналась, что в первый раз вышла замуж
Общество
Минпросвещения рекомендует дистанционное обучение для всех школьников
Региональным властям РФ рекомендуется временно перевести школьников на дистанционное обучение для профилактики коронавируса, сообщает пресс-служба министерства просвещения.
Армия и оружие
Sohu объяснило, почему США не осмелятся поднять руку на Россию
«США не осмеливаются начать настоящую войну с Россией, ведь ядерное оружие, которым обладает РФ, может сыграть злую шутку с Америкой»,– пишет Sohu.
Политика
Делегация США собралась в Москву на 9 Мая
Высокопоставленная делегация США собирается приехать в Москву на празднование 75-летия Победы в Великой Отечественной войне.
Шоу-бизнес
Фадеев назвал Наргиз лицемерным человеком
Авто
АвтоВАЗ готовит обновленную Lada Largus Cross
По ожиданиям обновленный Largus будет официально показан на Московском автосалоне MMAC-2020 в конце августа 2020 года.
Футбол
«Локомотив» победил «Ростов» и вышел на второе место в ЧР
Встреча 22-го тура Российской премьер-лиги, прошедшая в Ростове-на-Дону, завершилась со счетом 3:1. На 34-й минуте Гжегож Крыховяк нанес дальний удар, после которого мяч рикошетом от голкипера "Ростова" Сергея Песьякова влетел в ворота.
Общество
Психолог объяснил отсутствие паники в России из-за коронавируса
Россияне намного меньше переживают из-за ситуации вокруг коронавируса, чем жители других стран.
Космос
В России появится новый космический корабль
В России появится новый космический корабль на базе "Орла", чтобы заменить "Союз" и "Прогресс", пишет ТАСС со ссылкой на источник в ракетно-космической отрасли.
Футбол
Тренер ЦСКА Гончаренко: моей команде не хватило только забитого гола
Наставник футбольного клуба ЦСКА Виктор Гончаренко после матча 22-го тура чемпионата России в премьер-лиге против "Уфы" (0:0) остался в принципе доволен тем, как вели игру его подопечные.
Политика
Путин рассказал об отношении к западным санкциям
Президент России Владимир Путин прокомментировал западные санкции в отношении РФ.
Политика
Бени Ганц получит право сформировать правительство Израиля
Лидер центристского блока «Кахоль-Лаван» Бени Ганц будет первым пытаться сформировать правительство Израиля.
Биатлон
Самуэльссон прокомментировал обыски в номере Логинова на ЧМ
На чемпионате мира-2020 итальянская полиция 22 февраля провела обыски в номерах отбывшего ранее дисквалификацию за допинг Логинова и Евгения Гараничева, а также тренера Александра Касперовича.
Общество
В Казахстане объявлен режим чрезвычайного положения из-за коронавируса
Нур-Султан, 15 марта 2020, 13:04 — REGNUM Режим чрезвычайного положения в связи с угрозой коронавируса ввёл президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев.
Космос
Ученые дали ответ о существовании границ Вселенной
Зарубежные ученые провели ряд исследований, на основании результатов которых постарались определить границы существующей Вселенной.
Общество
Экономист Дэвид Стаббс спрогнозировал череду дефолтов в мире
В ближайшее время сразу несколько стран могут объявить дефолт, как это недавно сделал Ливан.
Армия и оружие
В Минобороны сообщили о провокациях боевиков против патруля в Идлибе
Маршрут первого совместного российско-турецкого патруля в Идлибе сократили из-за провокаций бандформирований, сообщили в Минобороны России.
Политика
Турция ввела запрет на въезд граждан из 14 стран
Турция ввела запрет на въезд иностранных граждан из 14 стран в рамках борьбы с распространением коронавируса, пишет РИА Новости.
Общество
Обессиленного Яценюка в маске привезли в клинику
Бывшего премьер-министра Украины Арсения Яценюка в обессиленном состоянии, в медицинской маске на лице, привезли в киевскую клинику «Борис».
Здоровье
На Украине предложили ограничить передвижение по стране
Министр здравоохранения Украины Илья Емец предложил ограничить передвижение по стране из-за распространения коронавирусной инфекции COVID-19.
Авто
Great Wall продемонстрировала самый бюджетный пикап Pao
Китайский автогигант Great Wall презентовал самую недорогую модификацию популярного пикапа линейки Pao.