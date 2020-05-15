В первую неделю мая в России вырос спрос на малогабаритное жилье – на студии и однокомнатные квартиры на 14% и 19% соответственно. Об этом пишет «Российская газета» со ссылкой на экспертов «Авито Недвижимость».

В России вырос спрос на малогабаритное жилье

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