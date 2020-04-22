с чего всё началось

В "Руспродсоюзе" сообщили о ростре спроса на пищевую соль, передают "Ведомости". В апреле скачек составил 20%, что связывают с рекомендациями Минздрава. Ранее ведомство рекомендовало использовать солевой раствор для профилактики коронавируса.

В России вырос спрос на пищевую соль

Транспорт РЖД изменили правила покупки билетов Пассажиры при покупке билета на поезд РЖД в кассе или через интернет с четверга обязаны указывать свои контактные данные, в частности, номер мобильного телефона или e-mail. 46

Происшествия В Петербурге загорелся металлический ангар В Пушкинском районе Санкт-Петербурга загорелся металлический ангар на площади 450 кв. м, сообщается на сайте городского главка МЧС. 1

Политика В госдепе не нашли доказательств искусственного происхождения COVID-19 Бюро разведки и исследований госдепартамента США не обладает доказательствами искусственного происхождения коронавируса, заявила глава бюро и помощник госсекретаря США Эллен Маккарти в ходе вебинара, организованного неправительственной организацией "Альянс по разведке и национальной безопасности".

Шоу-бизнес Вера Брежнева снялась в домашней эротической фотосессии Певица Вера Брежнева, скучающая на карантине без концертов и мероприятий, решила попробовать формат домашних web-фотосессий, который стал популярен в период эпидемии коронавируса. 6

Политика Узники лагерей просят главу СК заняться действиями финских оккупантов Бывшие узники финских концлагерей в Карелии просят главу СК России Александра Бастрыкина расследовать действия оккупантов в годы Великой Отечественной войны.

Общество В 21 регионе России внедрят цифровые пропуска Федеральная платформа выдачи цифровых пропусков в связи с распространением коронавируса будет внедрена в 21 российском регионе, говорится в сообщении Минкомсвязи. 3,6K

Общество Вирусолог назвал главный способ передачи коронавируса Заведующий отделом Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени Гамелеи Минздрава Александр Бутенко перечислил основные способы заражения коронавирусом. 68

Общество В России планируют продлить режим самоизоляции Российские власти рассматривают возможность продлить режим самоизоляции на майские праздники, а также на дни между ними. 5,6K

Экономика Центробанк попросил снизить информационную активность Глазьева Центробанк направил в Минэкономразвития письмо, в котором попросил снизить информационную активность министра Евразийской экономической комиссии (ЕЭК), бывшего советника президента России Владимира Путина Сергея Глазьева, сообщает «Интерфакс». 1,1K

Энергетика Нефть WTI поднялась в цене на 25% Лондон, 22 апреля 2020, 17:48 — REGNUM Июньские фьючерсы нефти WTI отыгрывают падение на торгах 21 апреля, марка поднялась в цене на 25%. 62

Экономика Минфин внес в правительство проект льготной ипотеки под 6,5% Министерство финансов внесло в правительство проект постановления по ипотечным кредитам на новостройки под 6,5%. Ранее программу льготной ипотеки анонсировал президент Владимир Путин. 7

Общество Владелец S7 назвал сроки возобновления международного авиасообщения Международное авиасообщение будет возобновлено в апреле 2021 года, такое мнение в интервью «Коммерсанту» выразил основной владелец и председатель совета директоров S7 Group Владислав Филев. 43

Здоровье Пандемия коронавируса. Самое актуальное на 22 апреля Ситуация в России Количество подтвержденных случаев заражения коронавирусом в России достигло 57999, за прошлые сутки оно возросло на 5642 человека.

Общество Мантуров раскритиковал регионы, не объявившие закупку средств защиты Глава Минпромторга РФ Денис Мантуров раскритиковал власти Амурской области, республик Алтай и Тыва, которые не подают заявки на поставки средств индивидуальной защиты для борьбы с коронавирусом. 8

Здоровье Россиян предупредили о заражении коронавирусом при промывании носа Аплетаева порекомендовала россиянам не готовить солевой раствор в домашних условиях, а приобретать специально предназначенные для этого фармацевтические препараты в аптеке. 8

Общество Свердловский губернатор назвал сроки отмены самоизоляции Екатеринбург, 23 апреля 2020, 06:16 — REGNUM «Самоизоляция» может быть снята в случае снижения числа новых случаев заражения коронавирусом в течение двух недель. 32

Политика Трамп подписал указ об ограничении иммиграции в США Президент США Дональд Трамп объявил, что подписал указ об ограничениях на иммиграцию в страну на фоне пандемии коронавируса COVID-19. 13