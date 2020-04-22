Коронавирус
Деловое.ТВВ России вырос спрос на пищевую соль
В "Руспродсоюзе" сообщили о ростре спроса на пищевую соль, передают "Ведомости". В апреле скачек составил 20%, что связывают с рекомендациями Минздрава. Ранее ведомство рекомендовало использовать солевой раствор для профилактики коронавируса.
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с чего всё началось
По мнению производителей, популярность соли могла резко вырасти на фоне опубликованных 9 апреля рекомендаций Минздрава, где в том числе предлагалось использовать соляной раствор для профилактики коронавируса.Компаниявчера в 06:40
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Россиян предупредили о возможном резком подорожании соли из-за коронавируса
Московский Комсомолецвчера в 00:34
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Медицинские работники неврологического отделения стационара № 3 Люберецкой областной больницы попросили привлечь к ответственности сотрудников администрации больницы.
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В Петербурге загорелся металлический ангар
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В Санкт-Петербурге был задержан бывший депутат Госдумы и городского заксобрания Денис Волчек.
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Бывшие узники финских концлагерей в Карелии просят главу СК России Александра Бастрыкина расследовать действия оккупантов в годы Великой Отечественной войны.
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В Германии и Швейцарии рассказали о вскрытии болевших коронавирусом
В Германии и Швейцарии сообщили о первых детальных результатах вскрытия скончавшихся от коронавируса COVID-19 людей, сообщает издание Süddeutsche Zeitung.
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Российские власти рассматривают возможность продлить режим самоизоляции на майские праздники, а также на дни между ними.
9111.ru 21 апреля в 06:28
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Центробанк направил в Минэкономразвития письмо, в котором попросил снизить информационную активность министра Евразийской экономической комиссии (ЕЭК), бывшего советника президента России Владимира Путина Сергея Глазьева, сообщает «Интерфакс».
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Американский штат Миссури подал в суд на правительство Китая, обвинив официальный Пекин в начале глобальной пандемии коронавируса нового типа.
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Немецкие ученые рассказали об основном, по их мнению, способе передачи коронавируса.
Lenta.ru вчера в 11:58
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Нефть WTI поднялась в цене на 25%
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Минфин внес в правительство проект льготной ипотеки под 6,5%
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Коммерсантъ вчера в 11:49
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Владелец S7 назвал сроки возобновления международного авиасообщения
Международное авиасообщение будет возобновлено в апреле 2021 года, такое мнение в интервью «Коммерсанту» выразил основной владелец и председатель совета директоров S7 Group Владислав Филев.
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RT на русском вчера в 06:42
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В Крыму найден мертвым замруководителя департамента культуры Москвы
Заместитель руководителя департамента культуры Москвы Леонид Ошарин найден мертвым в Ялте, сообщил «Ведомостям» источник в правоохранительных органах.
Ведомости вчера в 08:43
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Ситуация в России Количество подтвержденных случаев заражения коронавирусом в России достигло 57999, за прошлые сутки оно возросло на 5642 человека.
РБК вчера в 00:55
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РИА Новости вчера в 08:06
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В кабинете пермского вице-премьера Михаила Сюткина проводят обыски
В кабинете первого заместителя председателя правительства Пермского края Михаила Сюткина проходят обыски.
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Президент США Дональд Трамп объявил, что подписал указ об ограничениях на иммиграцию в страну на фоне пандемии коронавируса COVID-19.
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«Верю, что к хорошему»: Радий Хабиров написал трогательный пост
Вчера было заседание Радия Хабирова с Советом по правам человека и развитию институтов гражданского общества при главе РБ.
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