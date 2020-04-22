Коронавирус
Gazeta.SPbВ России вырос спрос на соль из-за коронавируса
В ведомстве отметили, что эта процедура является эффективной в сочетании с другими мерами профилактики и защиты от коронавируса. После публикации данных рекомендации производители соли заявили, что количество заказов на поставки выросло на 20%.
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с чего всё началось
По мнению производителей, популярность соли могла резко вырасти на фоне опубликованных 9 апреля рекомендаций Минздрава, где в том числе предлагалось использовать соляной раствор для профилактики коронавируса.Компания06:40
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Россиян предупредили о возможном резком подорожании соли из-за коронавируса
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