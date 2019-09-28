Финансы
REGNUMСредний срок ипотеки в России существенно вырос
Если в 2018 году средний срок ипотечного кредита в России составлял 14 лет, то в 2019 году он увеличился на три года — до 17 лет.
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Автоматически обработано 7010 источников, обновлено в 14:05, Вашингтон
Политика
В бундестаге призвали сделать шаг к снятию санкций с России
Представители четырех немецких политических партий в бундестаге призвали смягчить антироссийские санкции.
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Кино
Человек-паук снова возвращается в киновселенную Marvel
Поклонники спайдермена могут спать спокойно. В Сети даже появилась информация о третьей картине с Томом Холландом.
OvideO.ru 00:15
Происшествия
При взрыве на заводе в Сумах госпитализированы восемь человек
RT на русском 08:06
Волейбол
Польша победила французов в матче за бронзу чемпионата Европы
Мужская сборная Польши нанесла поражение команде Франции в матче за 3-е место на чемпионате Европы. Встреча за бронзу прошла в Париже.
Sportbox.RU 13:36
Происшествия
Режиссер Леонид Хейфец ударил ножом врача скорой
Театральный режиссер Леонид Хейфец напал на врача "скорой помощи".
Газета.Ru 10:41
Происшествия
Суд отпустил на свободу Алексея Миняйло
Суд отпустил на свободу Алексея Миняйло, фигуранта дела о беспорядках 27 июля.
Прима вчера в 08:31
Футбол
Локомотив — Зенит 1:0
Московский «Локомотив» обыграл петербургский «Зенит» в матче 11 тура Российской премьер-лиги (РПЛ).
Lenta.ru 14:01
Экономика
Власти предложили новый механизм компенсаций утильсбора для автопрома
Российское правительство предложило определить правила дифференцирования промышленных субсидий, которые фактически компенсировали бы автомобильной промышленности утилизационный сбор.
РБК 13:13
Авто
На вторичном авторынке России сменился лидер
Автоновости дня 07:13
Гаджеты
Долгожданный флагман Radeon. Видеокарты Radeon RX 5800 и RX 5800 XT могут выйти в октябре
Первый якобы ляжет в основу видеокарт линейки Radeon RX 5600, а второй станет сердцем карт RX 5500.
iXBT.com 04:04
Общество
В МЧС России разрешили курить на балконах
МЧС России заявило, что постановление правительства об изменениях в правилах противопожарного режима не запрещает курение на балконах.
Газета.Ru 06:03
Политика
После выступления в ООН к Лаврову выстроилась огромная очередь
Огромная очередь из желающих пообщаться с министром иностранных дел РФ Сергеем Лавровым выстроилась после его выступления на Генассамблее ООН.
ФАН вчера в 19:36
Культура
Марка Захарова могут похоронить на Новодевичьем кладбище
Российская газета 08:03
Политика
CNN заявил об отставке спецпредставителя США по Украине Курта Волкера
CNN заявил об уходе в отставку спецпредставителя США по Украине Курта Волкера, который занимал эту должность с 7 июля 2017 года.
Пятый канал вчера в 19:05
Политика
Опубликованы показания экс-главы ГПУ Шокина против Байдена
В интернете появились показания бывшего генпрокурора Украины Виктора Шокина против экс-вице-президента США и кандидата от демократов на предстоящих выборах американского лидера Джо Байдена.
Взгляд.ру 08:20
Происшествия
Сиамские близнецы родились на Украине
Жительница Черновецкой области Украины родила сиамских близнецов: у девочек одно тело и две головы.
ТАСС 09:45
Футбол
Гаттузо прибыл в Москву и может возглавить российский клуб
Спорт день за днем вчера в 01:23
Космос
Американцы провели космические испытания водно-плазменного двигателя
Согласно заявлению руководителя Momentus Михаила Кокорича, орбитальные тесты показали, что технология водно-плазменного двигателя может быть полезной и востребованной.
Naked Science 10:58
Космос
Ученые обнаружили рядом с красным карликом гигантскую планету
Ученые случайно обнаружили весьма необычное явление. Вокруг красного карлика вращается огромная планета.
Территория новостей вчера в 07:58
Киберспорт
Virtus.pro анонсировала новых игроков состава по Dota 2
Российский киберспортивный клуб Virtus.pro объявил игроков обновлённого состава по Dota 2. Ранее экс-капитан Роман RAMZEs Кушнарёв перешёл в американскую Evil Geniuses, а Павел 9pasha Хвастунов продолжает карьеру в Natus Vincere.
Чемпионат 09:26
Шоу-бизнес
Анастасия Волочкова опубликовала видео с Анастасией Заворотнюк
Балерина Анастасия Волочкова в своем микроблоге опубликовала видеоролик, на котором Анастасия Заворотнюк выступает в роли ведущей.
Bimru.ru 12:54
Общество
Гороскоп на 28 сентября: Сегодня не стоит доказывать свою правоту
Гороскоп на 28 сентября 2019 года уверен — начинается благоприятный период для того, чтобы наладить непростые отношения с вашим партнером, найти компромисс.
ИА ЯСИА вчера в 18:00
Общество
Сильные дожди ожидаются в начале октября в средней полосе России
На следующей неделе в Центральную часть России, включая Москву, придут сильные дожди, сообщается на сайте центра погоды "Фобос".
Российская газета 09:10
Армия и оружие
МИД Сирии заявил о нарушении Турцией и США Устава ООН
Попытки Вашингтона и Анкары создать зону безопасности на севере Сирии являются нарушением международного права и Устава ООН.
RT на русском 12:09
Армия и оружие
Раскрыт материал российского гиперзвукового «Циркона»
Перспективная гиперзвуковая ракета «Циркон» будет изготовлена из углерод-углеродного конструкционного материала типа КИМФ, который обеспечит теплозащиту оружия, пишет Avia.pro.
Lenta.ru 12:58
Армия и оружие
Китайские СМИ поведали о российском «кошмаре авианосца»
По мнению китайских журналистов, глава российского оборонного ведомства говорил о противокорабельной крылатой ракете П-700 комплекса "Гранит".
Вести.Ru 13:01