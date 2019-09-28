Недвижимость

ИА СИА-ПрессИА СИА-ПрессВ России вырос средний срок ипотеки

Соответственно выросла и средняя сумма выдаваемых кредитов на покупку недвижимости. По итогам августа она составила 2,5 миллиона рублей, что на 10 процентов выше, чем в прошлом году.
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Средняя сумма ипотечного кредита в России увеличилась до 2,5 млн рублей

News.ru06:11

Ипотечный кредит нужно брать на максимальный срок – эксперт

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Эксперты подсчитали средний срок ипотеки в России

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Эксперты назвали средний срок ипотеки у россиян

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В России вырос срок ипотеки

URA.Ru27 сентября в 22:25

В среднем россияне платят за ипотеку 28 тысяч рублей в месяц

Pravda.Ru02:19

Эксперты назвали средний срок ипотечного кредита россиян

Известия27 сентября в 20:27
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Как сообщила «Польскому радио» вице-спикер сейма (нижней палаты парламента) Польши Малгожата Госевская, во время своей поездки в Белоруссию 29 сентября она узнала, что ей запрещён въезд в Российскую Федерацию.
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Заемщиков стали оценивать по долговой нагрузке

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Водительские права в РФ теперь можно будет показывать с экрана смартфона, заявил глава ГИБДД Михаил Черников.
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В своем Instagram "Мисс Украина - 2019" написала, что у каждого человека должна быть свобода выбора, и что она имеет право излагать свои мысли на каком хочет языке.
Российская газета 19:03
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Ласицкене одержала победу в прыжках в высоту на ЧМ по лёгкой атлетике

Россиянка Мария Ласицкене выиграла золото в прыжках в высоту на чемпионате мира по лёгкой атлетике.
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На Comic Con Russia 2019 представят screenlife-проект «Dead of Night»

МОСКВА, Кинобизнес сегодня - В четверг, 3 октября в кинозале Comic Con Russia 2019 состоится презентация нового проекта Тимура Бекмамбетова, сделанного для популярного сервиса Snapchat – первого в мире вертикального художественного screenlifе-хоррора Dead Of Night («Ночные мертвецы»).
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Игорь Шалимов назначен тренером «Ахмата»

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В Мосгорсуде заявили, что содержание ряда публикаций по делу актёра Павла Устинова говорит о неуважении к суду и провокации в адрес федерального судьи Алексея Криворучко.
RT на русском 10:56
Общество

Штраф для уклонистов от армии могут увеличить в шесть раз

В России могут увеличить в шесть раз штраф для тех, кто уклоняется от службы в армии.
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Политика

Министр обороны Латвии назвал гордостью страны легионеров СС

Министр обороны Латвии назвал легионеров СС гордостью страны. Артис Пабрикс заявил, что «обязанность народа — чтить этих патриотов Латвии».
Независимая газета 28 сентября в 03:00
Политика

Глава украинской делегации в ПАСЕ попросила не игнорировать Россию

Глава делегации Украины в ПАСЕ, депутат Верховной рады от «Слуги народа» Елизавета Ясько заявила о необходимости поддержания диалога с Россией.
РБК 01:38
Недвижимость

Сбербанк снизил ставку по ипотеке

Сбербанк с начала октября снизил на 0,3 процентного пункта ставку по большинству видов ипотечных кредитов, теперь минимальная ставка составит 7,3% годовых.
Дождь 06:01
Армия и оружие

Хуситы заявили о разгроме трёх бригад коалиции Саудовской Аравии

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Ученые установили опасный для здоровья режим стиральных машин

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Сланцевый бум в США ослабевает на фоне операционных проблем в отрасли

Бум в сфере добычи сланцевой нефти ослабевает, при том что в данный момент, после атак на нефтяные объекты Саудовской Аравии, этот сектор важен для мирового рынка как никогда ранее, пишет The Wall Street Journal.
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В Москве дорожный конфликт завершился стрельбой

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Собчак прокомментировала слухи о разногласиях с «Первым каналом»

Телеведущая Ксения Собчак прокомментировала «заморозку» проекта для «Первого канала» с ее участием.
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«Манчестер Юнайтед» и «Арсенал» победителя не выявили

Седьмой тур английской премьер-лиги завершился матчем между "Манчестер Юнайтед" и "Арсеналом".
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Футбол

Мамаев дал первое после освобождения интервью

Футболист Павел Мамаев дал первое интервью после выхода из колонии, где отбывал наказание за две драки в октябре прошлого года.
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Помпео пообещал не дать Пригожину укрыться от давления США

По словам Помпео, США не потерпят иностранного вмешательства в свои выборы и продолжат оказывать давление на тех, кто хочет подорвать демократические процессы.
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Общество

Билан выступил в Самаре впервые после скандального концерта

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Первый канал назвал дату выхода нового сезона шоу «Голос»

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Поклонники отметили, что фотограф, скорее всего, неудачно отредактировал снимок, в результате чего Водонаева стала обладательницей третьей ноги.
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Правительство выбрало шесть крупных компаний для приватизации

Правительство планирует сократить долю участия государства в уставных капиталах шести акционерных обществ, следует из прогнозного плана приватизации федерального имущества на 2020–2022 годы.
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Путин подписал закон о льготах для садоводов и огородников

Закон распространяет налоговые льготы на платежи индивидуальных садоводов и огородников, следует из публикации.
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На Сахалине 15-летняя воспитанница интерната умерла от ожогового шока

15-летняя воспитанница дома-интерната умерла от ожогового шока в одной из больниц Сахалина.
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Доллару вынесли приговор к 2020 году

"Доллар ослабеет в 2020-м и в последующие годы, если глобальный рост восстановится и инвесторы прекратят бегство в качество, то есть в доллар", — пояснили валютные стратеги Goldman Sachs.
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С 1 февраля 2020 года WhatsApp перестанет поддерживать мессенджер на устаревших операционных системах, сообщается в блоге разработчиков.
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Как работают Яндекс.Новости?
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