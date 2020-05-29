Экономика

Российская газетаРоссийская газетаВ России выросла доля просроченных микрозаймов

На 1 мая объем просроченной задолженности по микрозаймам вырос до 51,3 млрд рублей и достиг 34,3% от всего портфеля. Доля просроченных микрозаймов составила 40,7% от их общего числа. Это максимальный показатель с 2016 года.
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с чего всё началось

Доля проблемных микрозаймов превысила 40% после месяца самоизоляции

На 1 мая объем просроченной задолженности по микрозаймам вырос до 51,3 млрд руб. и достиг 34,3% от всего портфеля, следует из статистики бюро кредитных историй «Эквифакс» (есть у РБК). К проблемным БКИ относит микрозаймы, платежи по которым не вносились свыше 90 дней (NPL90+).
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Эксперты дали советы должникам микрофинансовых организаций

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РБКвчера в 23:00
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Общество

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Президент РФ Владимир Путин объявил 24 июня 2020 года нерабочим днем с сохранением зарплаты, сообщает пресс-служба Кремля.
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Нижегородский суд арестовал бывшую главу города Елизавету Солонченко

Бывшая глава Нижнего Новгорода Елизавета Солонченко заочно арестована решением Московского районного суда Нижнего Новгорода.
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Общество

Попова заявила о снижении эпидемиологического процесса в России

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Политика

«Левада-центр»: уровень доверия россиян к Путину снова упал

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Политика

МИД России призвал США расследовать убийство афроамериканца Флойда

МИД России призывает США тщательно расследовать убийство афроамериканца Джорджа Флойда в Миннеаполисе.
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Кино

Звезды «Властелина колец» снова соберутся вместе

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Позиция Белоруссии В начале года председатель правления Миллер и белорусский посол в Москве Владимир Семашко объявили, что в этом году цена газа для Минска останется на уровне предыдущего — 127 долларов за тысячу кубометров.
РИА Новости 13:00
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Происшествия

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Кравчук назвал способ остановить «агрессивные действия» России

Первый президент республики добавил, что выступает против оскорблений на уровне президентов и считает, что Путин со своим украинским коллегой Владимиром Зеленским должны вести переговоры «без базара».
Известия 06:58
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Германия пригрозила России санкциями за хакерскую атаку на Бундестаг

Германия в связи с делом о хакерской атаке на Бундестаг вводит санкционный режим, который подразумевает заморозку счетов и ограничения на въезд в Евросоюз, сообщила представитель МИД ФРГ Мария Адебар.
Коммерсантъ 07:40
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Общество

В Волгоградской области продлен режим самоизоляции

Оперативный штаб Волгоградской области принял решение продлить режим самоизоляции до 16 июня включительно.
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В Раде заявили, что Украина имеет право выйти из Минских соглашений

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Здоровье

В США родилась девочка с двумя ртами

В США на свет появилась девочка с двумя ртами. Второй образовался на подбородке, в нем присутствовал язык и зачатки зубов.
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Общество

С 1 июня начинаются выплаты на детей от 3 до 16 лет

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Армия и оружие

Истребители РФ сопроводили бомбардировщики США над Черным морем

Российские военные самолеты поднялись в воздух "для перехвата целей" - двух бомбардировщиков B-1B Lancer ВВС США, которые были зафиксированы ПВО над Черным и Балтийским морями.
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Спутник «Ресурс-П» вернули к работе после поломки

Российский спутник дистанционного зондирования Земли «Ресурс-П» №3 вернулся к работе, сообщили в пресс-службе РКЦ «Прогресс».
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Минздрав предложил нормы времени на посещение врача-специалиста

Министерство здравоохранения России подготовило проект приказа, который касается утверждения норм времени на посещение одного врача специалиста.
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Джастин Бибер сфотографировался на фоне русского матерного слова

Американский певец Джастин Бибер сфотографировался на крыше, на которой крупными буквами написано русское матерное слово «б***».
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Лучший фильм десятилетия назвал Тарантино

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От коронавируса умер муж звезды фильма «Москва слезам не верит»

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Форвард Сергей Плотников пополнил состав «Металлурга»

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Рубль может укрепиться из-за отказа россиян от поездок за границу в период отпусков.
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Журналистов Плющева и Фельгенгауэр снова задержали на Петровке 38

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