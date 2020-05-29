Экономика

Российская газетаРоссийская газетаВ России выросла доля просроченных микрозаймов

На 1 мая объем просроченной задолженности по микрозаймам вырос до 51,3 млрд рублей и достиг 34,3% от всего портфеля. Доля просроченных микрозаймов составила 40,7% от их общего числа. Это максимальный показатель с 2016 года.
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с чего всё началось

Доля проблемных микрозаймов превысила 40% после месяца самоизоляции

На 1 мая объем просроченной задолженности по микрозаймам вырос до 51,3 млрд руб. и достиг 34,3% от всего портфеля, следует из статистики бюро кредитных историй «Эквифакс» (есть у РБК). К проблемным БКИ относит микрозаймы, платежи по которым не вносились свыше 90 дней (NPL90+).
РБКвчера в 23:00

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Доля просроченных микрозаймов в России возросла в апреле до 40%

ТАСС02:36

В России доля просроченных микрозаймов выросла почти до 41%

REGNUM05:12

В бюро кредитных историй рассказали о доле просроченных микрозаймов

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Эксперты дали советы должникам микрофинансовых организаций

Газета.Ru11:42

В России за месяц резко выросла доля просроченных микрозаймов

РИА Новости02:24

В России доля проблемных микрозаймов превысила в апреле 40%

Коммерсантъ00:54

Доля проблемных микрозаймов превысила 40% после месяца самоизоляции

РБКвчера в 23:00
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Общество

Митрохин задержан за пикет у Петровки, 38

Вести.Ru 06:55
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Кино

Лучший фильм десятилетия назвал Тарантино

Evo-rus.com 10:05
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Общество

В ряде регионов РФ допустили очный формат выпускного 27 июня

Большинство мероприятий пройдут в онлайн-режиме, но в тех регионах, которые выйдут на тот момент уже на 3-ю ступень снятия ограничений, возможна очная форма выпускного, отмечается в пресс-релизе.
Газета.Ru 09:48
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Общество

Минюст отказался от увеличения штрафов за нарушение ПДД в новом КоАП

Минюст решил в новом Кодексе об административных правонарушениях (КоАП) не увеличивать размеры штрафов за нарушение правил дорожного движения (ПДД).
РБК 12:11
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Здоровье

Мясников рассказал об ослаблении коронавируса в России

Врач Александр Мясников рассказал о «потере былой мощи» коронавируса, который, по его словам, ослабляется, проходя через иммунные силы человека.
RT на русском 01:36
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Музыка

Фаворитов отмененного конкурса «Евровидение-2020» назвали зрители

Песенный конкурс Евровидение-2020 был отменен из-за пандемии коронавируса. Конкурсанты из многих стран приняли участие в онлайн-концерте.
iReactor вчера в 03:41
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Армия и оружие

Истребители РФ сопроводили бомбардировщики США над Черным морем

Российские военные самолеты поднялись в воздух "для перехвата целей" - двух бомбардировщиков B-1B Lancer ВВС США, которые были зафиксированы ПВО над Черным и Балтийским морями.
Газета.Ru 12:17
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Общество

Минтруд предложил особый порядок оплаты труда и увольнений

В случае сокращения численности или штата работников, если истекает срок уведомления в период действия ограничительных мероприятий, увольнение производится в ближайший следующий за окончанием данного периода рабочий день.
Российская газета 02:32
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Энергетика

Сделка ОПЕК+ привела к риску нехватки сырья для НПЗ на Дальнем Востоке

Сокращение добычи нефти в России из-за сделки ОПЕК+ может привести к нехватке сырья для Хабаровского нефтеперерабатывающего завода (НПЗ), принадлежащего «Нефтегазхолдингу» Эдуарда Худайнатова.
РБК 09:52
Общество

Составлен рейтинг восстановления городов после коронавируса

Компания 2ГИС составила рейтинг восстановления городов России после эпидемии коронавируса, пишет РБК.
Мой Брянск 06:06
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Экономика

Российские СМИ включены в перечень пострадавших от пандемии отраслей

Деятельность СМИ и производства печатной продукции внесена перечень пострадавших от пандемии коронавируса отраслей, сообщили в пятницу, 29 мая на сайте российского правительства.
Известия 11:24
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Общество

В Москве в воскресенье выпадет месячная норма осадков

Однако в воскресенье столицу ждет очередной удар стихии – по самым пессимистичны модельным прогнозам на мегаполис может обрушиться месячная норма осадков – до 52 миллиметров, что остудит воздух до плюс 15.
РИА Новости 06:27
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Транспорт

В Петербурге с 1 июня снова начнут действовать льготные проездные

В Петербурге с 1 июня снова начнут действовать льготные проездные билеты. Баланс, который был на проездном на 28 марта, будет доступным.
Телеканал Санкт-Петербург вчера в 12:30
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Общество

Закрыта сделка по продаже «Ведомостей»

Закрыта сделка по продаже 100% "Бизнес ньюс медиа" (БНМ), издателя газеты "Ведомости", новыми владельцами компании стали основатель "ФедералПресс" Иван Еремин и издатель газеты "Версия" Константин Зятьков, сообщил "Интерфаксу" гендиректор БНМ Глеб Прозоров.
Интерфакс 12:05
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Общество

Галкин спародировал диалог Путина с Собяниным о прогулках в Москве

Юморист Максим Галкин спародировал совещание президента России Владимира Путина с мэром Москвы Сергеем Собяниным, посвященное утвержденному в Москве графику прогулок в период пандемии коронавируса.
РБК 01:33
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Здоровье

Число умерших с COVID-19 в регионе выросло до 99 человек

В Саратовской области умерли 99 человек с коронавирусом, при этом вирус стал причиной смерти в 34 случаях.
Версия-Саратов 11:53
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Энергетика

Минэнерго Белоруссии заявило об отсутствии долга перед «Газпромом»

Белоруссия не имеет задолженности за поставки российского газа, заявило Министерство энергетики республики.
Коммерсантъ 11:16
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Общество

В Волгоградской области продлен режим самоизоляции

Оперативный штаб Волгоградской области принял решение продлить режим самоизоляции до 16 июня включительно.
Известия 11:52
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Наука

Ученые рассказали, сколько может длиться иммунитет к коронавирусу

Ученые из Нидерландов провели новое исследование, в рамках которого рассказали, сколько может длиться иммунитет к коронавирусу.
Ferra 07:42
Общество

Онищенко заявил об опасности заражения коронавирусом в подъездах

Первый зампред комитета Госдумы по образованию и науке, бывший главный санитарный врач Геннадий Онищенко в беседе с "Парламентской газетой" рассказал, что из квартиры нужно выходить сразу в маске и перчатках.
РИА Новости 01:52
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Экономика

Аксаков разъяснил ограничения в законопроекте о криптовалютах

Текущая версия законопроекта о цифровых финансовых активах запрещает организацию оборота криптовалют, но не предусматривает ответственность за их приобретение, сообщил глава комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков в ходе прямой трансляции на YouTube-канале «Прекрасная Россия бу-бу-бу».
Rambler News Service вчера в 09:59
Экономика

В России самозанятым вернут налог на профдоход за 2019 год

Самозанятым будет возвращен налог на профессиональный доход, уплаченный за прошлый год, на это выделяется 1 миллиард 600 тысяч рублей, заявил в четверг председатель правительства РФ Михаил Мишустин.
РИА Новости вчера в 05:21
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Авто

Новый Toyota Land Cruiser Prado превратят в кроссовер с вариатором

Судя по опубликованным данным, Toyota планирует превратить LC Prado 180 в кроссовер, так как для автомобиля в качестве базового мотора теперь будет предлагаться 2,5-литровый атмосферный двигатель мощностью 205 л.с. с пиковым крутящим моментом 250 Нм в сочетании с вариатором Direct Shift CVT.
Новые автомобили 01:27
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Шоу-бизнес

Подписчики Седоковой заподозрили ее в беременности

Публикация от ANNA SEDOKOVA (@ annasedokova) 28 Май 2020 в 11:17 PDT Подписчики сразу обратили внимание на заметно округлившиеся формы Седоковой и подумали, что певица намекнула на ожидающееся пополнение в семействе.
ФАН 09:37
Общество

С 1 июня начинаются выплаты на детей от 3 до 16 лет

10 миллионов российских семей получат 1 июня выплату на детей от 3 до 16 лет. Об этом сообщает Пенсионный фонд России.
Российская газета 09:18
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Происшествия

Полиция Миннеаполиса задержала корреспондента CNN в прямом эфире

Московский Комсомолец 07:09
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Политика

Совет Европы решил проверить поправки в Конституцию России

Москва, 28 мая 2020, 21:09 — REGNUM Парламентская ассамблея Совета Европы (ПАСЕ) направила в Венецианскую комиссию запрос на экспертизу правомерности поправок в Конституцию Российской Федерации, которые были инициированы президентом России Владимиром Путиным.
REGNUM вчера в 14:09
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Происшествия

Младенца нашли между гаражами около подмосковной деревни

Известия 10:22
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Политика

Германия пригрозила России санкциями за хакерскую атаку на Бундестаг

Германия в связи с делом о хакерской атаке на Бундестаг вводит санкционный режим, который подразумевает заморозку счетов и ограничения на въезд в Евросоюз, сообщила представитель МИД ФРГ Мария Адебар.
Коммерсантъ 07:40
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Кино

Фильм «Джон Уик» переименовали из-за Киану Ривза

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