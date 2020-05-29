Экономика
Российская газетаВ России выросла доля просроченных микрозаймов
На 1 мая объем просроченной задолженности по микрозаймам вырос до 51,3 млрд рублей и достиг 34,3% от всего портфеля. Доля просроченных микрозаймов составила 40,7% от их общего числа. Это максимальный показатель с 2016 года.
Читать в источнике
Оценить390
с чего всё началось
На 1 мая объем просроченной задолженности по микрозаймам вырос до 51,3 млрд руб. и достиг 34,3% от всего портфеля, следует из статистики бюро кредитных историй «Эквифакс» (есть у РБК). К проблемным БКИ относит микрозаймы, платежи по которым не вносились свыше 90 дней (NPL90+).РБКвчера в 23:00
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7212 источников, обновлено в 12:33, Ашберн
Общество
Митрохин задержан за пикет у Петровки, 38
Вести.Ru 06:55
Кино
Лучший фильм десятилетия назвал Тарантино
Evo-rus.com 10:05
Общество
В ряде регионов РФ допустили очный формат выпускного 27 июня
Большинство мероприятий пройдут в онлайн-режиме, но в тех регионах, которые выйдут на тот момент уже на 3-ю ступень снятия ограничений, возможна очная форма выпускного, отмечается в пресс-релизе.
Газета.Ru 09:48
Общество
Минюст отказался от увеличения штрафов за нарушение ПДД в новом КоАП
Минюст решил в новом Кодексе об административных правонарушениях (КоАП) не увеличивать размеры штрафов за нарушение правил дорожного движения (ПДД).
РБК 12:11
Здоровье
Мясников рассказал об ослаблении коронавируса в России
Врач Александр Мясников рассказал о «потере былой мощи» коронавируса, который, по его словам, ослабляется, проходя через иммунные силы человека.
RT на русском 01:36
Музыка
Фаворитов отмененного конкурса «Евровидение-2020» назвали зрители
Песенный конкурс Евровидение-2020 был отменен из-за пандемии коронавируса. Конкурсанты из многих стран приняли участие в онлайн-концерте.
iReactor вчера в 03:41
Армия и оружие
Истребители РФ сопроводили бомбардировщики США над Черным морем
Российские военные самолеты поднялись в воздух "для перехвата целей" - двух бомбардировщиков B-1B Lancer ВВС США, которые были зафиксированы ПВО над Черным и Балтийским морями.
Газета.Ru 12:17
Общество
Минтруд предложил особый порядок оплаты труда и увольнений
В случае сокращения численности или штата работников, если истекает срок уведомления в период действия ограничительных мероприятий, увольнение производится в ближайший следующий за окончанием данного периода рабочий день.
Российская газета 02:32
Энергетика
Сделка ОПЕК+ привела к риску нехватки сырья для НПЗ на Дальнем Востоке
Сокращение добычи нефти в России из-за сделки ОПЕК+ может привести к нехватке сырья для Хабаровского нефтеперерабатывающего завода (НПЗ), принадлежащего «Нефтегазхолдингу» Эдуарда Худайнатова.
РБК 09:52
Общество
Составлен рейтинг восстановления городов после коронавируса
Компания 2ГИС составила рейтинг восстановления городов России после эпидемии коронавируса, пишет РБК.
Мой Брянск 06:06
Экономика
Российские СМИ включены в перечень пострадавших от пандемии отраслей
Деятельность СМИ и производства печатной продукции внесена перечень пострадавших от пандемии коронавируса отраслей, сообщили в пятницу, 29 мая на сайте российского правительства.
Известия 11:24
Общество
В Москве в воскресенье выпадет месячная норма осадков
Однако в воскресенье столицу ждет очередной удар стихии – по самым пессимистичны модельным прогнозам на мегаполис может обрушиться месячная норма осадков – до 52 миллиметров, что остудит воздух до плюс 15.
РИА Новости 06:27
Транспорт
В Петербурге с 1 июня снова начнут действовать льготные проездные
В Петербурге с 1 июня снова начнут действовать льготные проездные билеты. Баланс, который был на проездном на 28 марта, будет доступным.
Телеканал Санкт-Петербург вчера в 12:30
Общество
Закрыта сделка по продаже «Ведомостей»
Закрыта сделка по продаже 100% "Бизнес ньюс медиа" (БНМ), издателя газеты "Ведомости", новыми владельцами компании стали основатель "ФедералПресс" Иван Еремин и издатель газеты "Версия" Константин Зятьков, сообщил "Интерфаксу" гендиректор БНМ Глеб Прозоров.
Интерфакс 12:05
Общество
Галкин спародировал диалог Путина с Собяниным о прогулках в Москве
Юморист Максим Галкин спародировал совещание президента России Владимира Путина с мэром Москвы Сергеем Собяниным, посвященное утвержденному в Москве графику прогулок в период пандемии коронавируса.
РБК 01:33
Здоровье
Число умерших с COVID-19 в регионе выросло до 99 человек
В Саратовской области умерли 99 человек с коронавирусом, при этом вирус стал причиной смерти в 34 случаях.
Версия-Саратов 11:53
Энергетика
Минэнерго Белоруссии заявило об отсутствии долга перед «Газпромом»
Белоруссия не имеет задолженности за поставки российского газа, заявило Министерство энергетики республики.
Коммерсантъ 11:16
Общество
В Волгоградской области продлен режим самоизоляции
Оперативный штаб Волгоградской области принял решение продлить режим самоизоляции до 16 июня включительно.
Известия 11:52
Наука
Ученые рассказали, сколько может длиться иммунитет к коронавирусу
Ученые из Нидерландов провели новое исследование, в рамках которого рассказали, сколько может длиться иммунитет к коронавирусу.
Ferra 07:42
Общество
Онищенко заявил об опасности заражения коронавирусом в подъездах
Первый зампред комитета Госдумы по образованию и науке, бывший главный санитарный врач Геннадий Онищенко в беседе с "Парламентской газетой" рассказал, что из квартиры нужно выходить сразу в маске и перчатках.
РИА Новости 01:52
Экономика
Аксаков разъяснил ограничения в законопроекте о криптовалютах
Текущая версия законопроекта о цифровых финансовых активах запрещает организацию оборота криптовалют, но не предусматривает ответственность за их приобретение, сообщил глава комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков в ходе прямой трансляции на YouTube-канале «Прекрасная Россия бу-бу-бу».
Rambler News Service вчера в 09:59
Экономика
В России самозанятым вернут налог на профдоход за 2019 год
Самозанятым будет возвращен налог на профессиональный доход, уплаченный за прошлый год, на это выделяется 1 миллиард 600 тысяч рублей, заявил в четверг председатель правительства РФ Михаил Мишустин.
РИА Новости вчера в 05:21
Авто
Новый Toyota Land Cruiser Prado превратят в кроссовер с вариатором
Судя по опубликованным данным, Toyota планирует превратить LC Prado 180 в кроссовер, так как для автомобиля в качестве базового мотора теперь будет предлагаться 2,5-литровый атмосферный двигатель мощностью 205 л.с. с пиковым крутящим моментом 250 Нм в сочетании с вариатором Direct Shift CVT.
Новые автомобили 01:27
Шоу-бизнес
Подписчики Седоковой заподозрили ее в беременности
Публикация от ANNA SEDOKOVA (@ annasedokova) 28 Май 2020 в 11:17 PDT Подписчики сразу обратили внимание на заметно округлившиеся формы Седоковой и подумали, что певица намекнула на ожидающееся пополнение в семействе.
ФАН 09:37
Общество
С 1 июня начинаются выплаты на детей от 3 до 16 лет
10 миллионов российских семей получат 1 июня выплату на детей от 3 до 16 лет. Об этом сообщает Пенсионный фонд России.
Российская газета 09:18
Происшествия
Полиция Миннеаполиса задержала корреспондента CNN в прямом эфире
Московский Комсомолец 07:09
Политика
Совет Европы решил проверить поправки в Конституцию России
Москва, 28 мая 2020, 21:09 — REGNUM Парламентская ассамблея Совета Европы (ПАСЕ) направила в Венецианскую комиссию запрос на экспертизу правомерности поправок в Конституцию Российской Федерации, которые были инициированы президентом России Владимиром Путиным.
REGNUM вчера в 14:09
Политика
Германия пригрозила России санкциями за хакерскую атаку на Бундестаг
Германия в связи с делом о хакерской атаке на Бундестаг вводит санкционный режим, который подразумевает заморозку счетов и ограничения на въезд в Евросоюз, сообщила представитель МИД ФРГ Мария Адебар.
Коммерсантъ 07:40
Кино
Фильм «Джон Уик» переименовали из-за Киану Ривза
Evo-rus.com 07:10