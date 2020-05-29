Экономика

Российская газетаРоссийская газетаВ России выросла доля просроченных микрозаймов

На 1 мая объем просроченной задолженности по микрозаймам вырос до 51,3 млрд рублей и достиг 34,3% от всего портфеля. Доля просроченных микрозаймов составила 40,7% от их общего числа. Это максимальный показатель с 2016 года.
Читать в источнике
Комментировать439
с чего всё началось

Доля проблемных микрозаймов превысила 40% после месяца самоизоляции

На 1 мая объем просроченной задолженности по микрозаймам вырос до 51,3 млрд руб. и достиг 34,3% от всего портфеля, следует из статистики бюро кредитных историй «Эквифакс» (есть у РБК). К проблемным БКИ относит микрозаймы, платежи по которым не вносились свыше 90 дней (NPL90+).
РБКвчера в 23:00

Подробнее о событии

В России за месяц резко выросла доля просроченных микрозаймов

РИА Новости02:24

В России доля просроченных микрозаймов выросла почти до 41%

REGNUM05:12

Доля просроченных микрозаймов в России за апрель выросла почти до 41%

RT на русском03:34

Доля просроченных микрозаймов в России возросла в апреле до 40%

ТАСС02:36

Эксперты дали советы должникам микрофинансовых организаций

Газета.Ru11:42

В России доля проблемных микрозаймов превысила в апреле 40%

Коммерсантъ00:54

Доля проблемных микрозаймов превысила 40% после месяца самоизоляции

РБКвчера в 23:00
Показать все источники
Автоматически обработано 7212 источников, обновлено в 11:57, Ашберн
Общество

Российские СМИ удалили новости о пародии Галкина на Путина и Собянина

Ведомости 10:46
4,4K
Энергетика

Минэнерго Белоруссии заявило об отсутствии долга перед «Газпромом»

Белоруссия не имеет задолженности за поставки российского газа, заявило Министерство энергетики республики.
Коммерсантъ 11:16
818
Экономика

Российские СМИ включены в перечень пострадавших от пандемии отраслей

Деятельность СМИ и производства печатной продукции внесена перечень пострадавших от пандемии коронавируса отраслей, сообщили в пятницу, 29 мая на сайте российского правительства.
Известия 11:24
954
Общество

Уточнен порядок ношения масок и перчаток в Москве с 1 июня

Порядок использования средств индивидуальной защиты уточнил глава столичного департамента торговли и услуг Алексей Немерюк.
Lenta.ru 09:46
48
Кино

Режиссер «Логана»: Хью Джекман не вернется к роли Росомахи

Российская газета 05:07
4
Общество

В Подмосковье с 3 июня могут начать работать парикмахерские

Власти Подмосковья намерены с 3 июня открыть парикмахерские.
BFM.ru 11:49
50
Авто

УАЗ «Профи» получил новую версию

Ульяновский автозавод представил новый маловысотный автомобильный рычажно-гидравлический подъемник на базе УАЗ «Профи».
Автоновости дня 03:22
1
Экономика

В России самозанятым вернут налог на профдоход за 2019 год

Самозанятым будет возвращен налог на профессиональный доход, уплаченный за прошлый год, на это выделяется 1 миллиард 600 тысяч рублей, заявил в четверг председатель правительства РФ Михаил Мишустин.
РИА Новости вчера в 05:21
5
Общество

В Миннесоте привлекли нацгвардию США для разгона протестующих

Губернатор американского штата Миннесота Тим Уолз принял решение привлечь бойцов Национальной гвардии США к поддержанию порядка из-за возникших в регионе беспорядков на фоне смерти афроамериканца Джорджа Флойда после задержания сотрудниками полиции.
РБК вчера в 20:51
21
Политика

Трамп подписал указ о регулировании работы соцсетей

Президент США Дональд Трамп подписал указ о регулировании работы соцсетей, пишет Reuters со ссылкой на Белый дом, который пока не опубликовал полный текст указа.
Ведомости вчера в 17:00
232
Общество

В ближайшие дни в ряде регионов России ожидаются заморозки

В ближайшие два дня в некоторых российских регионах ожидаются заморозки.
МонаВиста 09:55
2
Общество

Журналистов Плющева и Фельгенгауэр снова задержали на Петровке 38

Эхо Москвы 10:01
Армия и оружие

Истребители РФ сопроводили бомбардировщики США над Черным морем

«Дежурными силами по ПВО Западного и Южного военных округов были своевременно вскрыты действия стратегических бомбардировщиков В-1В ВВС США над нейтральными водами Черного и Балтийского морей и осуществлено их сопровождение российскими истребителями», — говорится в сообщении.
Известия 10:11
308
Происшествия

В США еще четыре женщины обвинили Харви Вайнштейна в изнасиловании

РИА Новости 05:23
12
Общество

Некоторых родителей предлагают лишить пособий на детей

В России предложили лишить пособий на детей некоторых нерадивых родителей. Инициативу выдвинули в Госдуме депутаты от фракции ЛДПР.
PrimaMedia.ru 08:30
Общество

В Тульской области с 1 июня снимут ряд ограничений

В Тульской области с 1 июня разрешено открытие летних кафе с открытой верандой, а также магазинов и торговых центров площадью до 400 кв. м. Как сообщает региональное правительство, соответствующие изменения в указ "О дополнительных мерах, принимаемых в связи с введением режима повышенной готовности на территории Тульской области" внёс губернатор региона Алексей Дюмин.
RT на русском 10:18
124
Здоровье

Внесены изменения в указ о карантинных ограничениях в Тульской области

В Тульской области до 15 июня запрещено проведение массовых спортивных, культурных мероприятий до 15 июня.
Московский Комсомолец Тула 09:15
Единоборства

Майк Тайсон устроил массовую драку на рестлинг-шоу

Бывший чемпион мира в тяжёлом весе Майк Тайсон спровоцировал драку на рестлерском турнире в Джексонвилле.
Metaratings вчера в 02:45
1
Музыка

Группа «Кино» выпустила новый клип «Мама, мы все тяжело больны»

Группа «Кино» представила новый клип на песню «Мама, мы все тяжело больны».
News.ru 06:16
42
Технологии

Вышло крупное обновление Windows 10

Компания Microsoft выпустила Windows 10 May 2020 Update — очередное обновление своей операционной системы.
Вести.Ru 27 мая в 14:40
402
Политика

Россия планирует расширить свои базы в Сирии

У России в Сирии есть две базы — авиационная Хмеймим в районе Латакии и морская в Тартусе.
Коммерсантъ 09:20
500
Происшествия

Нижегородский суд арестовал бывшую главу города Елизавету Солонченко

Бывшая глава Нижнего Новгорода Елизавета Солонченко заочно арестована решением Московского районного суда Нижнего Новгорода.
Российская газета 10:11
47
Шоу-бизнес

Муж звезды фильма «Москва слезам не верит» умер от коронавируса

РИА Новости 02:28
182
Политика

В России осудили слова экс-посла США о водной блокаде Крыма

Предложение экс-посла США в Киеве Джона Хербста организовать водную блокаду Крыма является безграничным цинизмом – пояснил депутат Госдумы Константин Бахарев, представляющий Керченский избирательный округ.
Газета.Ru вчера в 16:57
448
Шоу-бизнес

Евгения Лоза разводится с мужем

Пара познакомилась на съемках сериала "На качелях судьбы". В то время Антон был женат, так что долгое время Евгения была его любовницей.
Paparazzi.ru 27 мая в 15:09
51
Экономика

Бегство инвесторов с бирж и «черный» майнинг. Главные новости за 2 минуты

С марта объемы торгов на криптобиржах росли во многом из-за того, что люди постоянно находились дома.
РБК 11:25
Общество

ОСК разработала собственный проект нового грузового судна

PortNews 08:15
Общество

Минпросвещения назвало условия проведения очного выпускного

REGNUM 11:08
20
Шоу-бизнес

Ксения Алферова показала раритетное фото Александра Абдулова

Сегодня на своей странице в Инстаграм старшая дочь актера Ксения, опубликовала раритетную фотографию с отцом и посвятила ему трогательный пост, в котором призналась в бесконечной любви к своему приемному папе.
Uznayvse.ru 08:13
Футбол

Голкипер Евгений Конюхов покинул «Крылья Советов»

Пресс-служба футбольного клуба "Крылья Советов" объявила о том, что клуб покидает голкипер Евгений Конюхов.
Вести.Ru 10:45
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Главное