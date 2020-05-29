Коронавирус
Российская газетаВ России выросла доля просроченных микрозаймов
На 1 мая объем просроченной задолженности по микрозаймам вырос до 51,3 млрд рублей и достиг 34,3% от всего портфеля. Доля просроченных микрозаймов составила 40,7% от их общего числа. Это максимальный показатель с 2016 года.
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Наука
Новый вирусный белок эффективно подавил активность CRISPR
Американские ученые выделили вирусный белок, который подавляет активность системы CRISPR-Cas13, работающей с РНК.
N+1 вчера в 15:24
Происшествия
Московский таксист спас клиентку из плена благодаря приложению
Подрабатывающий таксистом житель Москвы случайно спас клиентку из плена, сообщают "Вести".
РИА Новости 03:51
Общество
Онищенко назвал подъезд одним из очагов распространения коронавируса
Первый зампред комитета Госдумы по образованию и науке, бывший главный санитарный врач Геннадий Онищенко в беседе с "Парламентской газетой" рассказал, что из квартиры нужно выходить сразу в маске и перчатках.
РИА Новости 01:52
Общество
Голосование по Конституции захотели растянуть на несколько дней
Роспотребнадзор и Центральная избирательная комиссия (ЦИК) порекомендовали провести голосование по поправкам в Конституцию на свежем воздухе и растянуть мероприятие на несколько дней.
Lenta.ru 03:36
Общество
Галкин спародировал диалог Путина с Собяниным о прогулках в Москве
Юморист Максим Галкин спародировал совещание президента России Владимира Путина с мэром Москвы Сергеем Собяниным, посвященное утвержденному в Москве графику прогулок в период пандемии коронавируса.
РБК 01:33
Политика
Менее четверти россиян выразили желание голосовать через интернет
Исследование показало, что только 23% россиян предпочли бы проголосовать через Интернет, голосовать по почте стали бы 2% респондентов.
Интерфакс 00:18
Общество
Экономист назвал ОЭЗ «Алга» в Башкирии чрезвычайно успешным проектом
Напомним, вчера Михаил Мишустин подписал постановление о создании на территории Стерлитамакского и Ишимбайского районов особой экономической зоны «Алга».
Огни Агидели 03:55
Политика
Совет Европы решил проверить поправки в Конституцию России
Москва, 28 мая 2020, 21:09 — REGNUM Парламентская ассамблея Совета Европы (ПАСЕ) направила в Венецианскую комиссию запрос на экспертизу правомерности поправок в Конституцию Российской Федерации, которые были инициированы президентом России Владимиром Путиным.
REGNUM вчера в 14:09
Авто
Shelby GT500 Mustang образца 1967 года получил 900-сильный мотор
Представители компании Classic Recreations установили новый двигатель в Shelby GT500 Mustang 60-х годов прошлого века.
Car.ru 27 мая в 10:12
Происшествия
Под Киевом криминальные группировки открыли стрельбу из-за маршруток
«Сегодня утром в городе Бровары произошла криминальная разборка между группировками, крышующими перевозки маршрутными такси», — написал Геращенко.
Lenta.ru 03:44
Общество
Академик РАН рассказал о вреде длительного ношения масок и перчаток
Заведующий кафедрой микробиологии, вирусологии и иммунологии Первого МГМУ имени Сеченова, академик РАН Виталий Зверев сообщил «Интерфаксу», что ношение перчаток и масок провоцирует грибковые заболевания и аллергические заболевания, а также повышает риск развития эмфиземы легких и бронхиальной астмы.
Дождь вчера в 06:11
Происшествия
Пропавшую в Псковской области девочку нашли мертвой
Российская газета вчера в 08:32
Экономика
Илон Маск получил первое крупное вознаграждение за успехи Tesla
В Tesla подтвердили, что Илон Маск получил право на первый транш — соответствующий документ подан в Комиссию по ценным бумагам и биржам в четверг.
Вести.Ru вчера в 20:51
Происшествия
Лекарства для онкобольных нашли на свалке возле Сергиева Посада
Под Сергиевым Посадом обнаружена свалка медицинских отходов.
Вести.Ru 03:05
Путешествия
В Госдуме назвали вероятный срок открытия пляжей в России
Пляжи большинства курортов России могут открыться с 1 июля, рассказал в пятницу, 29 мая, глава комитета Госдумы по физкультуре, спорту, туризму и делам молодежи Михаил Дегтярев в интервью «Парламентской газете».
Известия 03:45
Общество
Минтруд предложил особый порядок оплаты труда и увольнений
В случае сокращения численности или штата работников, если истекает срок уведомления в период действия ограничительных мероприятий, увольнение производится в ближайший следующий за окончанием данного периода рабочий день.
Российская газета 02:32
Здоровье
Названы способы не заразиться коронавирусом в общественных местах
С ослаблением ограничительных мер и открытием фитнес-центров, кинотеатров, салонов красоты и других заведений с массовым скоплением людей, следует соблюдать ряд правил, чтобы не заразиться коронавирусом, рассказал кандидат медицинских наук Андрей Кондрахин.
Известия вчера в 23:33
Армия и оружие
Авиаудар по турецкой колонне в Сирии сняли на видео
Вечерний курьер вчера в 07:26
Кино
Фанат показал костюм Бэтмена в 3D для Паттинсона
Поклонник комиксов создал трехмерное изображение Бэтмена, чтобы фанаты смогли рассмотреть супергеройский костюм при дневном свете, а не так, как он показан в тизерах.
Sibnet Новости 27 мая в 06:31
Шоу-бизнес
Алсу показала подтянутую фигуру
Наряд подчеркивает стройную фигуру певицы. Также в руке она держит гантелю.
RuNews24.ru 00:51
Шоу-бизнес
Жена Овечкина показала встречу старшего сына с новорожденным братом
Модель Анастасия Шубская, которая на днях родила второго ребенка от хоккеиста Александра Овечкина, опубликовала в Instagram трогательные снимки.
ТВ Центр 02:08
Общество
Обсервация в Калининградской области станет платной с 1 июня
Граждане, прилетевшие в Калининградскую область из других регионов, обязаны две недели провести в обсервации, чтобы исключить распространение КОВИД.
Невские Новости 02:45
Общество
Число погибших от коронавируса в России за сутки резко выросло
Общее количество случаев коронавируса в России превысило 387 тысяч, выздоровели почти 160 тысяч.
BFM.ru 04:08
Единоборства
Майк Тайсон устроил массовую драку на рестлинг-шоу
Бывший чемпион мира в тяжёлом весе Майк Тайсон спровоцировал драку на рестлерском турнире в Джексонвилле.
Metaratings вчера в 02:45
Общество
Норвегия назвала свой карантин бесполезным против коронавируса
Камилла Столтенберг, глава Норвежского института общественного здравоохранения, оценила последствия и условия введения карантина в Норвегии.
Регион online вчера в 09:03
Здоровье
Минздрав рассказал, как формируется статистика по коронавирусу
К первой относятся летальные исходы, когда коронавирус является первоначальной причиной смерти, ко второй группе следует относить случаи в которых коронавирус имел существенное значение в развитии иного, основного заболевания и привел к смертельным осложнениям.
Вести Подмосковья вчера в 00:58
Общество
В Петербурге с 1 июня смягчат ограничения из-за коронавируса
В Санкт-Петербурге со следующего месяца начнут снимать введенные из-за пандемии ограничения, сообщили в пресс-службе администрации губернатора.
РИА Новости вчера в 14:00
Политика
В России осудили слова экс-посла США о водной блокаде Крыма
Предложение экс-посла США в Киеве Джона Хербста организовать водную блокаду Крыма является безграничным цинизмом – пояснил депутат Госдумы Константин Бахарев, представляющий Керченский избирательный округ.
Газета.Ru вчера в 16:57