Экономика
Российская газетаВ России выросла доля просроченных микрозаймов
На 1 мая объем просроченной задолженности по микрозаймам вырос до 51,3 млрд рублей и достиг 34,3% от всего портфеля. Доля просроченных микрозаймов составила 40,7% от их общего числа. Это максимальный показатель с 2016 года.
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с чего всё началось
На 1 мая объем просроченной задолженности по микрозаймам вырос до 51,3 млрд руб. и достиг 34,3% от всего портфеля, следует из статистики бюро кредитных историй «Эквифакс» (есть у РБК). К проблемным БКИ относит микрозаймы, платежи по которым не вносились свыше 90 дней (NPL90+).РБКвчера в 23:00
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Lenta.ru 08:53
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Плановый прием пациентов возобновляется в поликлинике Пензенской областной клинической больницы имени Н.Н. Бурденко с понедельника, 1 июня.
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