Экономика

Российская газетаРоссийская газетаВ России выросла доля просроченных микрозаймов

На 1 мая объем просроченной задолженности по микрозаймам вырос до 51,3 млрд рублей и достиг 34,3% от всего портфеля. Доля просроченных микрозаймов составила 40,7% от их общего числа. Это максимальный показатель с 2016 года.
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с чего всё началось

Доля проблемных микрозаймов превысила 40% после месяца самоизоляции

На 1 мая объем просроченной задолженности по микрозаймам вырос до 51,3 млрд руб. и достиг 34,3% от всего портфеля, следует из статистики бюро кредитных историй «Эквифакс» (есть у РБК). К проблемным БКИ относит микрозаймы, платежи по которым не вносились свыше 90 дней (NPL90+).
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В России доля просроченных микрозаймов выросла почти до 41%

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Доля просроченных микрозаймов в России за апрель выросла почти до 41%

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Доля проблемных микрозаймов превысила 40% после месяца самоизоляции

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Доля просроченных микрозаймов в России возросла в апреле до 40%

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В России за месяц резко выросла доля просроченных микрозаймов

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В России доля проблемных микрозаймов превысила в апреле 40%

Коммерсантъ00:54

Доля просроченных микрозаймов в России в апреле составила 40%

Газета.Ru03:11
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Общество

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Энергетика

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Кино

Тарантино назвал лучший фильм десятилетия

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Общество

В Москве возобновились задержания пикетчиков на Петровке, 38

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Общество

В Тюменской области рассказали о втором этапе снятия ограничений

Губернатор Тюменской области Александр Моор заявил, что с понедельника, 1 июня, в регионе начнётся второй этап снятия ограничительных мер режима повышенной готовности.
RT на русском 07:59
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Экономика

Сбербанк полностью подключился к Системе быстрых платежей

Сбербанк России подключил для своих клиентов опцию отправления и приема переводов по номеру телефона клиентов разных банков в рамках Системы быстрых платежей (СБП), следует из данных в приложении банка.
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Политика

Порошенко не пришёл на допрос в ГБР

Ранее ГБР вызвало Порошенко на допрос 29 мая по делу о прослушке его разговора с бывшим вице-президентом США Джо Байденом.
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Муж звезды фильма «Москва слезам не верит» умер от коронавируса

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Общество

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Энергетика

«Газпром» поставил под угрозу «Силу Сибири»

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Lenta.ru 27 мая в 17:40
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Происшествия

В США еще четыре женщины обвинили Харви Вайнштейна в изнасиловании

Американского кинопродюсера Харви Вайнштейна обвинили в изнасиловании еще четыре женщины, при этом одна из них на момент совершения преступления была несовершеннолетней, сообщает газета New York Daily News.
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На Украине завели три уголовных дела после перестрелки в Броварах

На Украине завели три уголовных дела после того, как утром 29 мая в городе Бровары Киевской области произошла перестрелка.
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Кино

Скотт Эдкинс: «Шарлиз Терон дерется потрясающе — она явно много тренируется»

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Экономика

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Как заявил управляющий директор и партнер BCG Сергей Перапечка, при любом сценарии наибольшей силы удар сначала принимают на себя сфера услуг и непродовольственный ритейл, после чего карантинные меры создают ощутимые сложности для промышленности, добывающей индустрии и производства.
РИА Новости вчера в 20:29
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Путешествия

В Турции на пляжах запретят курить сигареты и кальян

Загорать на своих полотенцах будет запрещено. Кроме того, нельзя будет курить на пляже.
Газета.Ru 05:47
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Общество

Минтруд рассказал о пенсионном стаже работающих с COVID-19 медиков

Пенсионный стаж медиков, которые работают с пациентами с коронавирусом, в 2020 году будет формироваться из расчёта день за три, сообщили ТАСС в пресс-службе Министерства труда.
RT на русском 08:36
Политика

Несогласный с увольнением глава Чувашии подал в суд

Москва, 27 мая 2020, 08:13 — REGNUM Бывший глава Чувашской Республики Михаил Игнатьев, который был уволен с занимаемого поста за недостойный поступок, оспорил в суде указ президента России Владимира Путина о досрочном прекращении полномочий.
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Роскачество напомнило о калорийности алкоголя

В Роскачестве указали, что на празднике, где присутствует алкоголь, лучше всего выбирать сухое вино, чтобы не нанести вред организму, и употреблять данный напиток в умеренных количествах.
Наша версия 03:02
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Здоровье

В Улан-Удэ массовое заболевание произошло в больнице

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Антон Криворотов ответил на слухи об эскортном прошлом Барбары Пино

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Кино

Режиссер «Логана»: Хью Джекман не вернется к роли Росомахи

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МИД РФ: перемирие в Ливии окончательно сорвано

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Посещать храмы вне богослужений прихожане смогут, если показатели заболеваемости стабилизируются, а уровень охвата населения тестированием на COVID-19 будет не менее 70 на 100 тысяч населения.
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Дональд Трамп пригрозил ввести войска в бунтующий Миннеаполис

В своем Twitter глава Белого дома Дональд Трамп заявил, что введет войска Национальной гвардии в бунтующий город, если мэр Джейкоб Фрей не усмирит толпу.
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Здоровье

В поликлинике пензенской облбольницы начинается плановый прием

Плановый прием пациентов возобновляется в поликлинике Пензенской областной клинической больницы имени Н.Н. Бурденко с понедельника, 1 июня.
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Происшествия

Со стены Новгородского кремля обрушилась часть облицовки

На территории Новгородского государственного музея-заповедника произошло обрушение части облицовки стены кремля.
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