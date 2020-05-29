Экономика

Российская газетаРоссийская газетаВ России выросла доля просроченных микрозаймов

На 1 мая объем просроченной задолженности по микрозаймам вырос до 51,3 млрд рублей и достиг 34,3% от всего портфеля. Доля просроченных микрозаймов составила 40,7% от их общего числа. Это максимальный показатель с 2016 года.
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с чего всё началось

Доля проблемных микрозаймов превысила 40% после месяца самоизоляции

На 1 мая объем просроченной задолженности по микрозаймам вырос до 51,3 млрд руб. и достиг 34,3% от всего портфеля, следует из статистики бюро кредитных историй «Эквифакс» (есть у РБК). К проблемным БКИ относит микрозаймы, платежи по которым не вносились свыше 90 дней (NPL90+).
РБКвчера в 23:00

Подробнее о событии

Эксперты дали советы должникам микрофинансовых организаций

Газета.Ru11:42

В России доля просроченных микрозаймов выросла почти до 41%

REGNUM05:12

Доля просроченных микрозаймов в России за апрель выросла почти до 41%

RT на русском03:34

Доля просроченных микрозаймов в России возросла в апреле до 40%

ТАСС02:36

В России за месяц резко выросла доля просроченных микрозаймов

РИА Новости02:24

В России доля проблемных микрозаймов превысила в апреле 40%

Коммерсантъ00:54

Доля проблемных микрозаймов превысила 40% после месяца самоизоляции

РБКвчера в 23:00
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Армия и оружие

Водолацкий предрёк ВСУ большие потери в случае попытки захватить Донбасс

Киев не остановится перед колоссальными потерями украинской армии, чтобы захватить силой республики Донбасса.
Парламентская газета 09:49
Общество

Минтруд предложил особый порядок оплаты труда и увольнений

В случае сокращения численности или штата работников, если истекает срок уведомления в период действия ограничительных мероприятий, увольнение производится в ближайший следующий за окончанием данного периода рабочий день.
Российская газета 02:32
1,2K
Армия и оружие

Россия планирует расширить свои базы в Сирии

Коммерсантъ 09:20
515
Общество

В Омской области открываются торговые комплексы

Региональный оперштаб по противодействию коронавируса сегодня принял решение о том, что все торговые центры на территории Омской области будут открыты независимо от их площади.
РИА ОмскИнформ 11:30
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Общество

Для безработных россиян могут увеличить минимальный размер пособия

Председатель правительства РФ Михаил Мишустин предложил увеличить минимальный размер пособия для всех безработных россиян, а не только тех, кто остался без работы из-за пандемии коронавируса, передаёт сегодня, 27 мая, ТАСС.
78.ru 27 мая в 10:40
3,3K
Энергетика

Минэнерго Белоруссии заявило об отсутствии долга перед «Газпромом»

Белоруссия не имеет задолженности за поставки российского газа, заявило Министерство энергетики республики.
Коммерсантъ 11:16
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Общество

Галкин спародировал диалог Путина с Собяниным о прогулках в Москве

Юморист Максим Галкин спародировал совещание президента России Владимира Путина с мэром Москвы Сергеем Собяниным, посвященное утвержденному в Москве графику прогулок в период пандемии коронавируса.
РБК 01:33
4,4K
Шоу-бизнес

Джастин Бибер опубликовал снимок с русским матерным словом

Многие задались вопросом, понимает ли сам Бибер, что на его снимке присутствует русское матерное слово.
Вести.Ru 09:25
Общество

В Тульской области с 1 июня снимут ряд ограничений

В Тульской области с 1 июня разрешено открытие летних кафе с открытой верандой, а также магазинов и торговых центров площадью до 400 кв. м. Как сообщает региональное правительство, соответствующие изменения в указ "О дополнительных мерах, принимаемых в связи с введением режима повышенной готовности на территории Тульской области" внёс губернатор региона Алексей Дюмин.
RT на русском 10:18
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Общество

Минюст опубликовал новый вариант проекта КоАП

Предполагается, что новый кодекс вступит в силу 1 января следующего года.
Говорит Москва 11:48
Общество

В Госдуме назвали возможный срок открытия российских пляжей

Глава комитета Госдумы по физкультуре, спорту, туризму и делам молодежи Михаил Дегтярев заявил, что пляжи практически по всей России могут начать открывать с 1 июля, пишет «Парламентская газета».
Мой Брянск 03:46
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Происшествия

В Кировской области выявили очаг коронавируса в детском саду

Очаг коронавируса выявили в детском саду Кировской области, семеро детей находятся в инфекционных госпиталях, еще 16 детей, посещавших группу, поместили на домашний карантин.
ТАСС 08:40
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Общество

Подмосковье готовится открыть парикмахерские с 3 июня

Власти Подмосковья готовятся с 3 июня открыть парикмахерские, заявил губернатор Московской области Андрей Воробьев в пятницу в интервью программе "Вести" на телеканале "Россия-1".
ТАСС 10:30
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Игры

Epic Games Store бесплатно раздаёт сборник Borderlands

Компания Epic Games начала раздачу Borderlands: The Handsome Collection в Epic Games Store.
News.ru вчера в 12:51
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Политика

Кравчук рассказал, как США «обманули» Украину

Первый президент Украины Леонид Кравчук в интервью порталу "Гордон" обвинил Вашингтон в том, что тот "обманул" Киев из-за подписания Будапештского меморандума.
РИА Новости 10:55
Общество

В российском блоке «Фрегат» на космодроме Куру выявили утечку

В российском разгонном блоке «Фрегат», который находится на хранении на космодроме Куру во Французской Гвиане, зафиксировали утечку токсичных паров окислителя.
RT на русском 11:41
Кино

Лучший фильм десятилетия назвал Тарантино

Live24 07:47
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Политика

Украина может выйти из Минских соглашений — депутат Рады

Киев, 29 мая 2020, 12:25 — REGNUM Украина получит право выйти из Минских соглашений, если Россия не будет их «выполнять», заявил глава комитета Верховной рады по внешней политике Александр Мережко 29 мая в интервью изданию «Левый берег».
REGNUM 05:25
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Экономика

Свободных денег у россиян стало меньше на 40%

По сравнению с мартом 2020 года объем остающихся у средней российской семьи свободных денег заметно вырос (было 13,4 тыс. руб.), однако аналитики «Ромир» считают падение в годовом исчислении более значимым.
РБК 10:42
Общество

Обнародована карта для прогулок в Москве

Мэрия Москвы обнародовала на своем сайте карту, на которой можно ознакомиться с графиком прогулок для своего дома, а также территорию, на которой разрешено гулять.
Lenta.ru вчера в 10:26
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Армия и оружие

Истребители РФ сопроводили бомбардировщики США над Черным морем

«Дежурными силами по ПВО Западного и Южного военных округов были своевременно вскрыты действия стратегических бомбардировщиков В-1В ВВС США над нейтральными водами Черного и Балтийского морей и осуществлено их сопровождение российскими истребителями», — говорится в сообщении.
Известия 10:11
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Общество

Роспотребнадзор представил рекомендации по работе кинотеатров

Сеансы в кинозалах рекомендовано начинать с интервалом не меньше 15 минут для небольших заведений и не меньше 10 минут для кинотеатров, где семь и больше залов.
Солидарность вчера в 06:24
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Общество

Журналистов Плющева и Фельгенгауэр снова задержали на Петровке 38

Журналистов "Эха Москвы" Александра Плющева и Татьяну Фельгенгауэр снова задержали возле ГУ МВД РФ по Москве на Петровке 38.
Эхо Москвы 10:01
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Происшествия

В пригороде Киева произошла перестрелка с участием десятков человек

Российская газета 03:15
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Энергетика

«Газпром» ответил на сообщения о возможном срыве контракта с Китаем

Издание отмечало, что в результате может сорваться 30-летний контракт между Россией и Китаем на поставку газа.
РБК вчера в 14:19
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Происшествия

Нижегородский суд арестовал бывшую главу города Елизавету Солонченко

Бывшая глава Нижнего Новгорода Елизавета Солонченко заочно арестована решением Московского районного суда Нижнего Новгорода.
Российская газета 10:11
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Происшествия

В Подмосковье начали проверку сообщений об осквернении Вечного огня

REGNUM 09:47
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Происшествия

Младенца нашли между гаражами около подмосковной деревни

Известия 10:22
14
Общество

В Курской области начинают снимать ограничения

Если появится такая возможность, в дальнейшем продолжу ослабление ограничений.
ТРК Сейм (Курск) 09:05
12
Общество

Трубоукладчик «Газпрома» встал на якорь у германского порта Мукран

Интерфакс вчера в 02:57
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