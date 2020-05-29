Экономика
Российская газетаВ России выросла доля просроченных микрозаймов
На 1 мая объем просроченной задолженности по микрозаймам вырос до 51,3 млрд рублей и достиг 34,3% от всего портфеля. Доля просроченных микрозаймов составила 40,7% от их общего числа. Это максимальный показатель с 2016 года.
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Политика
Меркель отказалась ехать в США на саммит G7
Канцлер Германии Ангела Меркель пока не планирует участвовать в очном саммите лидеров Группы семи (G7) в июне.
Профиль вчера в 06:04
Кино
Фильм «Джон Уик» переименовали из-за Киану Ривза
Произошло это из-за того, что Ривз постоянно путался, как называется фильм, и называл его "Джон Уик".
Discover24 вчера в 13:46
Общество
В проект нового КоАП внесли штрафы за отказ от обязательной вакцинации
Проект нового Кодекса об административных правонарушениях (КоАП РФ) устанавливает для граждан из группы риска штраф до 7 тыс. руб. за отказ от предписанных законом медосмотров и прививок.
Интерфакс 29 мая в 18:54
Хоккей
Жена Малкина рассказала об американском гражданстве мужа
Анна Кастерова, жена нападающего «Питтсбурга» Евгения Малкина, высказалась о критике хоккеиста из-за получения им американского гражданства.
Metaratings вчера в 02:25
Общество
Якутский «шаман» признан опасным для себя и окружающих
Якутский "шаман" Александр Габышев, который "шел изгонять президента России Владимира Путина", признан опасным для себя и окружающих, сообщает ТАСС со ссылкой на юриста "Правозащиты Открытка" Алексея Прянишникова.
Газета.Ru вчера в 14:47
Армия и оружие
Украинские силовики заявили о трёх обстрелах их позиций в Донбассе
News.ru вчера в 11:14
Общество
Депутата Мосгордумы Сергея Митрохина задержали во время пикета
Ведомости 29 мая в 06:17
Космос
SpaceX запустила Crew Dragon с экипажем к МКС
Crew Dragon выгоднее "Союза" Полная стоимость одной миссии Crew Dragon к МКС, включающая затраты на ракету и космический корабль, при условии заказа не менее четырех таких миссий в год оценивается в 160 миллионов долларов, то есть менее 23 миллионов за человека (в случае максимально заполненной кабины).
Lenta.ru вчера в 15:45
Общество
Пригожин отреагировал на отправленную ему гуманитарную помощь
Продюсер Иосиф Пригожин отреагировал на сообщения о том, что ему направили в качестве гуманитарной помощи лапшу «Доширак».
Известия вчера в 21:56
Армия и оружие
Российские Су-27 и Су-30 подняли на перехват бомбардировщиков США
Истребители Су-27 и Су-30 были подняты на их перехват, сообщили в Министерстве обороны РФ.
News.ru 29 мая в 09:51
Политика
Депутат Рады заявила о потребности Украины в российском рынке
Украинская промышленность нуждается в российском рынке сбыта, чтобы восстановиться до прежнего уровня, заявила депутат Верховной рады от партии «Оппозиционная платформа — за жизнь» Наталья Королевская.
RT на русском вчера в 21:56
Общество
Режим самоизоляции в Оренбуржье продлен до 14 июня
Более подробный текст Указа опубликован ниже.
Orenday.ru вчера в 06:24
Происшествия
Найдены осквернившие Вечный огонь в Нижнем Тагиле подростки
Сотрудники полиции нашли подростков, подозреваемых в осквернении Вечного огня в Нижем Тагиле.
Газета.Ru вчера в 12:15
Здоровье
Кузнецова предложила ограничить продажу препаратов для абортов
В целях защиты права на жизнь, необходимо ограничить продажу в аптеках абортируемых лекарственных препаратов, считает Уполномоченный при президенте РФ по правам ребенка Анна Кузнецова, 29 мая сообщили в пресс-службе Уполномоченного на официальном сайте.
ИА Красная Весна 29 мая в 01:28
Политика
«Гознак» обвинил таможню Мальты в незаконном изъятии банкнот для Ливии
Москва, 30 мая 2020, 20:02 — REGNUM Таможня Мальты незаконно изъяла напечатанные в России банкноты для Ливии ещё в сентябре 2019 года, сообщили 30 мая в пресс-службе АО «Гознак».
REGNUM вчера в 13:02
Общество
229 новых случаев коронавируса выявили за сутки в Иркутской области
Ещё 229 случаев заражения коронавирусной инфекцией выявили за сутки в Иркутской области.
АиФ Иркутск вчера в 22:52
Происшествия
Власти ряда городов США ввели комендантский час из-за беспорядков
Власти Лос-Анджелеса (штат Калифорния) ввели к вечеру субботы комендантский час из-за протестов, вызванных смертью афроамериканца Джорджа Флойда.
Российская газета вчера в 21:22
Политика
Bloomberg: власти США продают имущество в престижном районе Гонконга
Правительство США продает имущество в одном из престижных районов Гонконга на фоне нарастающей напряженности между Вашингтоном и Пекином из-за разработки законопроекта о национальной безопасности в этом специальном административном районе КНР.
ТАСС вчера в 22:31
Общество
Выплаты на детей 1 июня получат 10 млн семей
«Согласно результатам рассмотрения заявлений о единовременной выплате на детей от трех до 16 лет 10 млн семей получат эту меру поддержки 1 июня», — говорится в заявлении.
Известия 29 мая в 22:15
Здоровье
Попова заявила, что вторая волна коронавируса может прийти осенью
Попова подчеркнула, что это заставляет торопиться с вакцинацией против гриппа.
ТАСС вчера в 06:22
Шоу-бизнес
Российские артисты подали заявки в ФНС на получение МРОТ
Предприятия, сократившие штат более чем на 10% и не попавшие в список пострадавших, не могут претендовать на субсидии, по этой причине ФНС отказала: ресторанному бизнесу Иосифа Пригожина, хотя сам он заявку не подавал, отказ получил и Тимати, но его музыкальный лейбл "Блэк Стар" успешно проходит проверку на получение выплат сотрудникам, также отказ получил Леонид Агутин и Григорий Лепс.
ZAB.RU вчера в 22:21
Авто
АвтоВАЗ рассказал о новых выгодах на автомобили Lada
Автоновости дня 29 мая в 03:42
Политика
Трамп подверг критике CNN за обвинения в адрес России
Президент США Дональд Трамп раскритиковал телеканал CNN за обвинения России в причастности к протестам, которые начались в США после смерти афроамериканца Джорджа Флойда.
RT на русском вчера в 17:30
Футбол
«Зенит» стал лидером по прибыли среди российских клубов в 2019 году
В прошлом году клуб заработал 11,31 млрд рублей.
Телеканал Санкт-Петербург вчера в 10:08
Культура
Как нобелевского лауреата наказали за нацистскую пропаганду
Как нобелевского лауреата наказали за нацистскую пропаганду После капитуляции гитлеровской Германии в мае 1945 года Норвегия освободилась от оккупации.
Коммерсантъ вчера в 17:00
Кино
Лучший фильм десятилетия назвал Тарантино
Evo-rus.com 29 мая в 10:05
Армия и оружие
На Украине сообщили об успешном испытании ракет «Нептун»
Глава конструкторского бюро "Луч", входящего в состав концерна "Укроборонпром", Олег Коростелев заявил об успешном испытании крылатых ракет Р-360 комплекса "Нептун".
Российская газета вчера в 21:42
Экономика
Сбербанк подключился к Системе быстрых платежей
Сбербанк подключил всю свою сеть к Системе быстрых платежей (СБП) накануне, сообщила первый зампред ЦБ РФ Ольга Скоробогатова.
Коммерсантъ 28 мая в 06:51
Политика
Пушков отреагировал на заявление Кравчука о полной изоляции России
Москва, 30 мая 2020, 08:49 — REGNUM Председатель комиссии Совета Федерации по информационной политике Алексей Пушков прокомментировал слова первого президента Украины Леонида Кравчука, заявившего, что для победы над Россией Киеву нужна поддержка со стороны Запада.
REGNUM вчера в 01:49