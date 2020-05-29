Экономика

Российская газетаРоссийская газетаВ России выросла доля просроченных микрозаймов

На 1 мая объем просроченной задолженности по микрозаймам вырос до 51,3 млрд рублей и достиг 34,3% от всего портфеля. Доля просроченных микрозаймов составила 40,7% от их общего числа. Это максимальный показатель с 2016 года.
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с чего всё началось

Доля проблемных микрозаймов превысила 40% после месяца самоизоляции

На 1 мая объем просроченной задолженности по микрозаймам вырос до 51,3 млрд руб. и достиг 34,3% от всего портфеля, следует из статистики бюро кредитных историй «Эквифакс» (есть у РБК). К проблемным БКИ относит микрозаймы, платежи по которым не вносились свыше 90 дней (NPL90+).
РБК28 мая в 23:00

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Эксперты дали советы должникам микрофинансовых организаций

Газета.Ru29 мая в 11:42

В России доля проблемных микрозаймов превысила в апреле 40%

Коммерсантъ29 мая в 00:54

В бюро кредитных историй рассказали о доле просроченных микрозаймов

Известия29 мая в 03:57

Доля просроченных микрозаймов в России возросла в апреле до 40%

ТАСС29 мая в 02:36

В России за месяц резко выросла доля просроченных микрозаймов

РИА Новости29 мая в 02:24

В России доля просроченных микрозаймов выросла почти до 41%

REGNUM29 мая в 05:12

Доля проблемных микрозаймов превысила 40% после месяца самоизоляции

РБК28 мая в 23:00
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Космос

Маск заявил о гордости для человечества от запуска корабля Crew Dragon

Известия вчера в 23:25
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Общество

Пилоты объяснили необходимость оставаться в обуви во время полета

Пилоты и бортпроводники рассказали, почему не стоит разуваться на борту самолета.
Известия 00:29
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Общество

Судно «Академик Черский» покинуло германский порт Мукран

Комсомольская правда 28 мая в 20:37
1,6K
Общество

Пригожин отреагировал на отправленную ему гуманитарную помощь

Продюсер Иосиф Пригожин отреагировал на сообщения о том, что ему направили в качестве гуманитарной помощи лапшу «Доширак».
Известия вчера в 21:56
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Гаджеты

Xiaomi резко снижает цены на флагманские «умные» телевизоры Mi TV 5 Pro

Актуальные Новости 02:13
Здоровье

Минздрав зарегистрировал первый российский препарат от коронавируса

РФПИ утверждает, что это "первый зарегистрированный в РФ препарат прямого противовирусного действия, нарушающий механизмы размножения коронавируса" и он показал "высокую эффективность при лечении пациентов c коронавирусом в ходе клинических испытаний".
Интерфакс вчера в 16:44
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Экономика

BCG привела три сценария роста безработицы в России

Как заявил управляющий директор и партнер BCG Сергей Перапечка, при любом сценарии наибольшей силы удар сначала принимают на себя сфера услуг и непродовольственный ритейл, после чего карантинные меры создают ощутимые сложности для промышленности, добывающей индустрии и производства.
РИА Новости 28 мая в 20:29
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Шоу-бизнес

Анастасия Волочкова показала «результат физических балетных нагрузок»

Звезда продемонстрировала идеальную растяжку. Стоя у балетного станка, она вытянула одну ногу над головой.
News.ru вчера в 16:28
Общество

В России предложили штрафовать за отказ от обязательной вакцинации

Москва, 30 мая 2020, 11:12 — REGNUM В проекте нового Кодекса об административных правонарушениях содержится пункт, который устанавливает штрафы для граждан из группы риска за отказ от предписанных законом медосмотров и прививок.
REGNUM вчера в 04:12
8,5K
Происшествия

Один человек погиб в ходе протестов в Индианаполисе

Правоохранители сообщили о гибели по меньшей мере одного человека, трое получили огнестрельные ранения в Индианаполисе в ходе протестов.
iReactor 02:21
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Общество

В Крыму выявили шесть новых носителей коронавируса

Симферополь, 30 мая 2020, 11:02 — REGNUM За сутки в Крыму подтвердили положительные результаты тестов на новую коронавирусную инфекцию у шести граждан.
REGNUM вчера в 04:02
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Происшествия

Момент нападения на инкассаторов в Красноярске попал на видео

Телеканал РЕН-ТВ опубликовал видео с камер наблюдения, снявших момент нападения на инкассаторов в Красноярске.
РИА Новости вчера в 01:39
1K
Шоу-бизнес

Российские артисты подали заявки в ФНС на получение МРОТ

Предприятия, сократившие штат более чем на 10% и не попавшие в список пострадавших, не могут претендовать на субсидии, по этой причине ФНС отказала: ресторанному бизнесу Иосифа Пригожина, хотя сам он заявку не подавал, отказ получил и Тимати, но его музыкальный лейбл "Блэк Стар" успешно проходит проверку на получение выплат сотрудникам, также отказ получил Леонид Агутин и Григорий Лепс.
ZAB.RU вчера в 22:21
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Общество

Wildberries сообщил о росте продаж одежды для офиса

На 139 и 113% соответственно увеличились продажи рабочих халатов и комбинезонов, рост продаж рабочих фартуков в то же время вырос на 67%, рабочих костюмов — на 52%.
РБК 03:00
Здоровье

У половины тяжелых больных COVID-19 не обнаружены изменения в легких

Интерфакс вчера в 02:09
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Единоборства

Бернс победил Вудли в главном поединке UFC Fight Night 176

Главным событием UFC Fight Night 176 стал бой между первым номером рейтинга полусреднего веса и главным претендентом на пояс чемпиона Тайроном Вудли и занимающим шестое место Гилбертом Бернсом.
Российская газета 01:21
Общество

Нарколог рассказал, что влияет на способность человека бросить курить

Если есть такой ресурс и готовность к тому, чтобы понять и изменить себя, тогда ты способен бросить курить.
RT на русском 00:00
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Политика

Стало известно о планах Трампа пригласить на саммит G7 Россию

Вашингтон, 31 мая 2020, 08:32 — REGNUM Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп планирует перенести саммит G7 на сентябрь и пригласить на него четыре страны, включая Россию.
REGNUM 01:32
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Армия и оружие

На Украине провели испытания ракеты «Нептун»

На полигоне Алибей в Одесской области прошли испытания комплекса крылатых ракет наземного базирования "Нептун", в ходе которых были осуществлены почти одновременные боевые пуски по двум морским целям, пишет издание "АрміяІпfоrм".
RT на русском 01:59
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Происшествия

Три человека погибли в ДТП в Красноярском крае

В Красноярском крае погибли три человека и пострадали еще пятеро в результате ДТП, сообщает РЕН ТВ со ссылкой на заявление регионального ГИБДД.
Газета.Ru вчера в 23:21
7
Общество

Депутата Мосгордумы Сергея Митрохина задержали во время пикета

Ведомости 29 мая в 06:17
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Здоровье

В Приморье число зараженных коронавирусом приближается к 2000 человек

Число заразившихся коронавирусом в Приморском крае за истекшие сутки увеличилось на 52 человека, 31 мая сообщает пресс-служба краевого правительства.
ИА Красная Весна 03:12
1
Общество

В Крыму разработали план открытия курортного сезона

Крым подготовил план открытия курортного сезона, предполагающий трёхэтапное открытие гостиниц и санаториев, рассказали в пресс-службе министерства курортов республики.
Парламентская газета вчера в 13:32
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Политика

Правительство США выставило на продажу недвижимость в Гонконге

Правительство Соединенных Штатов продает недвижимость в элитном районе Гонконга.
РБК 02:08
8
Политика

Путин объявил 24 июня нерабочим днем в честь парада Победы

День парада Победы 24 июня объявлен выходным с сохранением за работниками заработной платы - соответствующий указ подписал президент России Владимир Путин.
Газета.Ru 29 мая в 14:42
3,3K
Экономика

Что точно изменится для миллионов пенсионеров с 1 июня

В России с 1 июня вступят в силу ряд законодательных инициатив, которые отразятся на пенсионерах.
Primpress.ru вчера в 17:00
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Общество

Выплачивать пособия на детей до 15 лет начнут с 1 июня

Москва, 29 мая 2020, 16:58 — REGNUM Предоставление единовременной выплаты в 10 тысяч рублей на детей в возрасте от 3 до 16 лет начнётся 1 июня.
REGNUM 29 мая в 09:58
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Шоу-бизнес

Алфёрова откровенно рассказала о жизни с Абдуловым

Народная артистка РФ Ирина Алфёрова откровенно рассказала о годах совместной жизни со знаменитым актёром Александром Абдуловым.
News.ru вчера в 20:38
3
Общество

В Подмосковье с 3 июня могут возобновить работу парикмахерские

Парикмахерские могут возобновить работу в Подмосковье с 3 июня, но с соблюдением всех санитарных правил, а также специальных стандартов, разработанных правительством региона, сообщил глава Московской области Андрей Воробьев.
РИА Новости 29 мая в 10:15
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Спорт

Накамура победил Карлсена и сыграет с Дубовым в финале онлайн-турнира

РИА Новости вчера в 13:09
Как работают Яндекс.Новости?
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