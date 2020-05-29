Экономика
Российская газетаВ России выросла доля просроченных микрозаймов
На 1 мая объем просроченной задолженности по микрозаймам вырос до 51,3 млрд рублей и достиг 34,3% от всего портфеля. Доля просроченных микрозаймов составила 40,7% от их общего числа. Это максимальный показатель с 2016 года.
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Здоровье
В саратовском селе выявили 101 новый случай COVID-19 в интернате
Еще 101 случай коронавирусной инфекции выявили среди сотрудников и проживающих Адоевщинского психоневрологического интерната в селе Вязовка Базарно-Карабулакского района Саратовской области, сообщил в воскресенье оперативный штаб региона по борьбе с COVID-19.
РИА Новости 01:54
Экономика
Минфин Украины погасил евробонды под гарантии США на $1 млрд
Министерство финансов Украины погасило второй выпуск облигаций внешней государственной ссуды под гарантию США на общую сумму более $1 млрд.
РБК 29 мая в 07:10
Футбол
Неймар отреагировал на видео своей девушки с обнаженными ягодицами
Наталия Барулич, девушка форварда «ПСЖ» Неймара, выложила в инстаграме видео, представ с обнаженными ягодицами.
Бомбардир.ру 01:36
Происшествия
За сутки 103 новых случая коронавируса выявили в Новосибирской области
По информации оперштаба на утро пятницы, 29 мая, в Новосибирской области за сутки еще у 103 человек подтверждена новая коронавирусная инфекция COVID-19.
Kursk.com 29 мая в 01:39
Шоу-бизнес
Пригожин объяснил, зачем звезды обратились за помощью к государству
РИА Новости вчера в 07:31
Происшествия
Три человека погибли в ДТП с фурой под Саратовом
В результате погибли три человека, еще один пострадал.
Газета.Ru 01:46
Происшествия
Самолёт Як-52 разбился в Нижегородской области
НТА-Приволжье — Самолёт Як-52 разбился в Нижегородской области.
НТА-Приволжье вчера в 11:42
Космос
SpaceX запустила Crew Dragon с экипажем к МКС
Crew Dragon выгоднее "Союза" Полная стоимость одной миссии Crew Dragon к МКС, включающая затраты на ракету и космический корабль, при условии заказа не менее четырех таких миссий в год оценивается в 160 миллионов долларов, то есть менее 23 миллионов за человека (в случае максимально заполненной кабины).
Lenta.ru вчера в 15:45
Политика
В Раде заявили о потребности Украины в российском рынке
Спасти украинскую промышленность может возвращение на рынок России и стран СНГ, заявила депутат Верховной рады Наталья Королевская.
РБК вчера в 23:37
Авто
Брутальный внедорожник Haval G-Class показали на тизерах
Китайский автопроизводитель Haval опубликовал тизерные изображения своего нового внедорожника.
CarsWeek.ru 01:39
Общество
В проект нового КоАП внесли штрафы за отказ от обязательной вакцинации
Проект нового Кодекса об административных правонарушениях (КоАП РФ) устанавливает для граждан из группы риска штраф до 7 тыс. руб. за отказ от предписанных законом медосмотров и прививок.
Интерфакс 29 мая в 18:54
Общество
Галкин спародировал диалог Путина с Собяниным о прогулках в Москве
Юморист Максим Галкин спародировал совещание президента России Владимира Путина с мэром Москвы Сергеем Собяниным, посвященное утвержденному в Москве графику прогулок в период пандемии коронавируса.
РБК 29 мая в 01:33
Политика
В Крыму ответили на высказывание Меркель о статусе полуострова
Канцлер Германии Ангела Меркель не видит очевидных вещей, так как отказывается признавать российский статус Крыма, уверен глава комитета парламента республики по народной дипломатии и межнациональным отношениям Юрий Гемпель.
Газета.Ru вчера в 11:09
Здоровье
Попова допускает возникновение осенью второй волны коронавируса
Вторая волна COVID-19 придет осенью, и вместе с подъемом заболеваемости другими респираторными инфекциями, в том числе гриппом, может дать более тяжелое течение болезни, считает глава Роспотребнадзора Анна Попова.
Вести ФМ вчера в 11:50
Здоровье
За сутки в Прикамье выявлено 70 новых случаев заражения коронавирусом
В Пермском крае выявлено 70 новых случаев заражения, 41 человек проходит лечение в больницах, 29 изолированы на домашнем карантине.
В курсе.ру вчера в 04:14
Общество
Пока что IKEA откроет только три российских магазина
Сеть гипермаркетов товаров для дома IKEA с 3 июня откроет для посетителей в России лишь три магазина, и все они в Москве.
Вести.Ru вчера в 13:07
Происшествия
Во время беспорядков в США полиция задержала почти 1400 человек
В 17 городах США во время массовых беспорядков, вызванных гибелью Джорджа Флойда, полиция задержала около 1400 человек.
RZN.info 01:57
Политика
Стало известно о планах Трампа пригласить на саммит G7 Россию
Вашингтон, 31 мая 2020, 08:32 — REGNUM Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп планирует перенести саммит G7 на сентябрь и пригласить на него четыре страны, включая Россию.
REGNUM 01:32
Энергетика
Нефтяной отрасли предрекают «идеальный шторм»
Эксперты аналитической компании Rystad Energy подсчитали, что до 2025 года инвестиции в проекты солнечной и ветровой энергетики в мире, осуществляемые крупнейшими нефтяными компаниями, составят 17,5 млрд долларов.
Военное обозрение 01:12
Экономика
Что точно изменится для миллионов пенсионеров с 1 июня
В России с 1 июня вступят в силу ряд законодательных инициатив, которые отразятся на пенсионерах.
Primpress.ru вчера в 17:00
Общество
Полиция задержала участников пикета у здания МВД в Москве
Ранее 29 мая за одиночный пикет у здания ГУ МВД по Москве задержали депутата Мосгордумы Сергея Митрохина.
Ведомости 29 мая в 08:27
Общество
Пригожин отреагировал на отправленную ему гуманитарную помощь
Продюсер Иосиф Пригожин отреагировал на сообщения о том, что ему направили в качестве гуманитарной помощи лапшу «Доширак».
Известия вчера в 21:56
Происшествия
Найдены осквернившие Вечный огонь в Нижнем Тагиле подростки
Сотрудники полиции нашли подростков, подозреваемых в осквернении Вечного огня в Нижем Тагиле.
Газета.Ru вчера в 12:15
Авто
АвтоВАЗ рассказал о новых скидках на автомобили Lada
Автоновости дня 29 мая в 03:42
Общество
Якутский «шаман» признан опасным для себя и окружающих
Якутский "шаман" Александр Габышев, который "шел изгонять президента России Владимира Путина", признан опасным для себя и окружающих, сообщает ТАСС со ссылкой на юриста "Правозащиты Открытка" Алексея Прянишникова.
Газета.Ru вчера в 14:47
Общество
Минздрав одобрил первый российский препарат для лечения коронавируса
Первый российский препарат для лечения коронавируса одобрен Минздравом.
BFM.ru вчера в 15:04
Общество
Мощности газопровода «Ямал — Европа» на 28 мая не забронированы
По данным польской сети газопроводов Gaz-System, мощности польского участка трубопровода «Ямал — Европа», осуществляющего транзит газа из России в Германию, на текущие сутки пока не забронированы, передаёт ТАСС.
Мой Брянск 28 мая в 03:15
Политика
Кравчук назвал способ остановить «агрессию» России
Экс-президент Украины Леонид Кравчук в интервью порталу "Гордон" заявил, что остановить "агрессию" России можно только действиями международной коалиции.
Газета.Ru 29 мая в 15:08
Шоу-бизнес
Степаненко рассказала, что простила Петросяна
Хочу, чтобы жизнь у него была радостной и светлой.
MedikForum.ru вчера в 18:38
Армия и оружие
В Украине заявили о горящем в Чёрном море российском ракетном корабле
Представители Министерства обороны Украины объявили о горящем в Чёрном море российском ракетном корабле Р-60, являющимся кораблём Черноморского флота ВМФ России.
Avia.pro вчера в 12:26